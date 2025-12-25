Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Oslavy budú bez ohňostroja

V centre mesta sa chystá bohatý hudobný program, koncerty známych kapiel, DJ sety aj spoločné odpočítavanie posledných sekúnd roka.
Bratislava sa s rokom 2025 rozlúči vo veľkom štýle, aj keď bez tradičného ohňostroja. Obyvatelia aj návštevníci hlavného mesta sa môžu tešiť na spoločné odpočítavanie, koncerty známych kapiel a DJ sety priamo v historickom centre mesta.
„Hlavné mesto upustilo od prípravy ohňostroja už pred niekoľkými rokmi, a to z ekologických, ale aj finančných dôvodov. V každom prípade ani tento rok Bratislavčania a Bratislavčanky určite neprídu o rozlúčku s rokom 2025,“ povedal pre Refresher hovorca primátora Bratislavy Peter Bubla.
Centrum mesta čaká bohatý program
Rozlúčka so starým rokom sa ponesie v znamení hudby, dobrej nálady a spoločnej oslavy na dvoch miestach – na Hviezdoslavovom a Františkánskom námestí.
Program na Hviezdoslavovom námestí sa začne už o 19:30, keď si návštevníci budú môcť pozrieť záznam Silvestrovského koncertu Slovenskej filharmónie. O 21:00 sa o zábavu postará legendárna skupina Vidiek, ktorú o 23:00 vystrieda kapela Polemic. Po polnoci bude program pokračovať až do 1:00 hodiny rannej v réžii DJ Samurai.
Silvestrovská zábava sa však nebude odohrávať len na jednom mieste. Na Františkánskom námestí, kde počas adventu prebiehal Hlavný vianočný trh, sa o 22:00 predstaví známa Beatles revivalová skupina Brouci band. Milovníci elektronickej hudby si následne prídu na svoje od 23:00 do 1:00, keď námestie roztancuje DJ Miles.
Oslavy budú bez pyrotechniky
Dobrou správou pre návštevníkov je aj to, že stánky Hlavného a Staromestského vianočného trhu na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí zostanú otvorené až do 1:00 hodiny rannej, takže o občerstvenie počas osláv nebude núdza.
Bratislava tak ponúkne silvestrovskú oslavu bez pyrotechniky, no s bohatým kultúrnym programom, ktorý má osloviť všetky generácie a vytvoriť príjemnú atmosféru posledného večera v roku.