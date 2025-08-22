Adam Štrba sa po nočnej bitke v centre Bratislavy udobril s mužom, s ktorým sa pobil.
Pred pár hodinami sme ťa informovali, že bývalý účastník šou Love Island Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný po konflikte s neznámym mužom. Celý incident, ktorý sa začal provokáciami v podniku a vyústil až do bitky na ulici, zdieľal Adam na Instagrame spolu s videom útočníka.
Príbeh má však ešte pokračovanie, ktoré je, našťastie, pozitívne. Influencer sa k celej situácii znova vyjadril na svojom Instagrame a prezradil, že po komunikácii s dotyčným sa rozhodli konflikt uzavrieť.
„Priatelia moji, rozhodol som sa po komunikácii s dotyčným, s ktorým konflikt vznikol, stiahnuť jeho video, lebo mám pocit, že sa to zbytočne nafúklo a nechcem mu robiť problémy. Každý chlap raz za čas dostane na pi*u. Ale prosím širokú mužskú verejnosť, aby si uvedomila, že mlátiť sa v meste je trápne a nie frajerina. Radšej nech idú do gymu alebo na @realfight.arena, lebo biť sa na ulici je hanba,“ uviedol Adam na Instagrame.
Vyjadrenie sa nám podarilo získať aj od samotného iniciátora konfliktu. Ten pre Refresher priznal, že chyba bola na jeho strane, a Adamovi sa ospravedlnil. „Priznávam, že chyba bola na mojej strane. Obaja sme mali viac vypité a zbytočne to vyústilo do bitky. Adamovi som sa ospravedlnil. Dohodli sme sa chlapsky, že to ďalej nebudeme riešiť,“ dodal.
Obaja teda uzavreli celú situáciu s tým, že si navzájom nebudú robiť problémy. Kým sa pôvodne zdalo, že ide o vážny konflikt, dnes obaja hovoria o tom, že išlo skôr o nešťastnú súhru okolností, alkohol a zbytočnú mužskú rivalitu.