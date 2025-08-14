Jon Marianek pridal video, kde sa vyjadril k rozchodu s Abby, s ktorou tvoril pár 5 rokov.
Včera sme ťa informovali, že známy český youtuber Jon Marianek je single. So svojou bývalou priateľkou, Abby Wetherington, sa rozhodli ísť každý vlastnou cestou.
Fanúšikovia sa už dlhšie domnievali, že ich vzťah sa zrejme skončil, pretože sa navzájom nesledovali na sociálnych sieťach a rovnako zmizli aj ich spoločné fotky. Bývalý pár včera zverejnil spoločný príspevok, v ktorom oznámili ich rozchod. V emotívnom popise napísali, že „niektoré kapitoly síce končia, ale príbeh bude vždy znamenať všetko.“
Jon neskôr prišiel ešte so samostatným vyjadrením na Youtube. „Po 5 rokoch sme sa s Abby pred týždňom rozišli. Len vám chcem povedať, aby tu nekolovali nejaké špekulácie, že sme sa rozišli v dobrom.“ Jon zároveň poprosil fanúšikov, aby nepísali jeho bývalej partnerke na sociálne siete, prečo sa rozišli.
Jon vo videu priznal, že posledné dni len ležal v posteli a premýšľal nad tým, čo bolo a čo ešte mohlo byť. Prezradil, že Abby je najviac „čistá“ duša, ktorú človek môže pri sebe mať.
Svoju bývalú frajerku označil za najlepšiu ženu na svete, ktorá si zaslúži len to najlepšie a verí, že sa bude mať dobre. „Život bude dobrý, všetci sme zdraví, to je najdôležitejšie.“ Obaja sa zhodli, že to bolo najlepších päť rokov v ich živote.