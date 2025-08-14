Nový dokumentárny film In Whose Name? prináša nevídaný pohľad do súkromia Kanyeho Westa, dnes známeho ako Ye. Zábery zachytávajú jeho osobné i pracovné úspechy a pády, ale aj to, ako sa raperovi zhoršovalo duševné zdravie.
Dokumentárny film s názvom In Whose Name? zverejnil včera trailer. Za filmom stojí mladý režisér Nicolas Ballesteros, ktorý sa vo svojich 18 rokoch rozhodol, že začne zaznamenávať súkromné momenty kontroverzného rapera Kanyeho Westa. Chcel zachytiť jeho vnútorný svet a ukázať, ako sa jeho psychické zdravie rokmi zhoršovalo.
Nicolas tak nasledujúcich šesť rokov strávil zbieraním tisícok hodín záberov, ktoré postupne odhalia temnejšiu stránku života slávneho umelca, píše portál Deadline. Včera vyšiel aj trailer, z ktorého môžeme už dopredu usúdiť, že film bude naozaj plný citlivých scén a záberov, kde sa objaví aj jeho exmanželka, Kim Kardashian.
V ukážke vidíme aj scénu, v ktorej sa bývalá raperova manželka, Kim Kardashian, rozplače a so slzami v očiach hovorí bývalému manželovi: „Pred pár rokmi si nebol taký.“ Kamera zachytila jeho postupne sa zhoršujúci psychický stav, koniec vzťahu s Kim či kontroverzné verejné vyjadrenia, ktoré sú pre rapera typické.
Dokumentárny film prinesie spoločnosť AMSI Entertainment 19. septembra do kín AMC, Regal a Cinemark, pričom sa má premietať na približne 1 000 plátnach po USA.