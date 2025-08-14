Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 14. augusta 2025 o 10:06
Čas čítania 0:41
Sofia Angušová

Dokument o Kanye Westovi odhaľuje temné zákulisie jeho zdravotných problémov. V traileri je aj Kim Kardashian

Dokument o Kanye Westovi odhaľuje temné zákulisie jeho zdravotných problémov. V traileri je aj Kim Kardashian
Zdroj: YouTube / In Whose Name
FILMY A SERIÁLY DOKUMENTÁRNE FILMY A SERIÁLY KANYE WEST KIM KARDASHIAN
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nový dokumentárny film In Whose Name? prináša nevídaný pohľad do súkromia Kanyeho Westa, dnes známeho ako Ye. Zábery zachytávajú jeho osobné i pracovné úspechy a pády, ale aj to, ako sa raperovi zhoršovalo duševné zdravie.

Dokumentárny film s názvom In Whose Name? zverejnil včera trailer. Za filmom stojí mladý režisér Nicolas Ballesteros, ktorý sa vo svojich 18 rokoch rozhodol, že začne zaznamenávať súkromné momenty kontroverzného rapera Kanyeho Westa. Chcel zachytiť jeho vnútorný svet a ukázať, ako sa jeho psychické zdravie rokmi zhoršovalo.

In Whose Name?491 odberateľov
Zdroj: Youtube /@ In Whose Name?
Odporúčané
Kanye West opäť šokoval internet. Priznal sexuálny vzťah s bratrancom, v novej skladbe rapuje o inceste Kanye West opäť šokoval internet. Priznal sexuálny vzťah s bratrancom, v novej skladbe rapuje o inceste 22. apríla 2025 o 19:12

Nicolas tak nasledujúcich šesť rokov strávil zbieraním tisícok hodín záberov, ktoré postupne odhalia temnejšiu stránku života slávneho umelca, píše portál Deadline. Včera vyšiel aj trailer, z ktorého môžeme už dopredu usúdiť, že film bude naozaj plný citlivých scén a záberov, kde sa objaví aj jeho exmanželka, Kim Kardashian.

V ukážke vidíme aj scénu, v ktorej sa bývalá raperova manželka, Kim Kardashian, rozplače a so slzami v očiach hovorí bývalému manželovi: „Pred pár rokmi si nebol taký.“ Kamera zachytila jeho postupne sa zhoršujúci psychický stav, koniec vzťahu s Kim či kontroverzné verejné vyjadrenia, ktoré sú pre rapera typické.

Odporúčané
Staré fotky Biancy Censori šokujú internet. Mnohí tvrdia, že za jej zmenou stojí Kanye West Staré fotky Biancy Censori šokujú internet. Mnohí tvrdia, že za jej zmenou stojí Kanye West 6. augusta 2025 o 17:50

Dokumentárny film prinesie spoločnosť AMSI Entertainment 19. septembra do kín AMC, Regal a Cinemark, pričom sa má premietať na približne 1 000 plátnach po USA.

Odporúčané
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul? Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul? 14. augusta 2025 o 8:19
Odporúčané
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa? Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa? 14. augusta 2025 o 7:35
Odporúčané
Tri gastro stálice festivalov: Raz im uletel stan, inokedy sa ľudia pobili o posledný hotdog (Rozhovor) Tri gastro stálice festivalov: Raz im uletel stan, inokedy sa ľudia pobili o posledný hotdog (Rozhovor) 9. augusta 2025 o 15:00
Nekupuj predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
DOKUMENTÁRNE FILMY A SERIÁLY KANYE WEST KIM KARDASHIAN
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: YouTube / In Whose Name
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
pred 3 hodinami
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
refresher+
Odporúčané
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
včera o 10:00
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
dnes o 07:00
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
Sponzorovaný obsah
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
2. 8. 2025 15:00
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
refresher+
Odporúčané
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
včera o 17:00
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
Sponzorovaný obsah
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
2. 8. 2025 10:00
Storky
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Lifestyle news
REBRÍČEK: Turisti vybrali najlepšie pizze na svete. 10. miesto je pre mnohých kontroverzné pred hodinou
Jon Marianek sa vyjadril k rozchodu. Abby označil za najlepšiu ženu a vysvetlil, čo bude s ich psom pred hodinou
DJ Moto z Bratislavy má len 13 rokov a už valcuje internet. Jeho virálne video získalo vyše milióna pozretí pred 2 hodinami
Dokument o Kanye Westovi odhaľuje temné zákulisie jeho zdravotných problémov. V traileri je aj Kim Kardashian pred 3 hodinami
Sara Rikas vydala nový klip k skladbe Ups and downs. O jej choreografiu sa postaral známy tanečník dnes o 08:52
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul? dnes o 08:19
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa? dnes o 07:35
Do ulíc Bratislavy prichádza vojna. Dunaj, k vašim službám sa vracia so zatiaľ najdramatickejšou sériou včera o 17:32
Bláznivá strela prichádza do kín. Okrem humoru ponúkne aj elektrizujúci vzťah Liama Neesona a Pamely Anderson včera o 16:43
TV JOJ plánuje comeback sobášnych šou. Uvidíme znovu legendy ako Mama, ožeň ma či Farmár hľadá ženu? včera o 16:42
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Správy počasie Polícia SR Ekonomika
Viac
Generálna prokuratúra preverí Pellegriniho prezidentskú kampaň. Majú podozrenie z prekročenia zákonného limitu kampane
pred 4 minútami
VIDEO: Násilné protesty v Srbsku stále eskalujú. Z krajiny hlásia desiatky zranených
pred 40 minútami
Facebook ma globálny výpadok. Používatelia sa nemôžu dostať do účtov
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
pred 3 hodinami
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
včera o 11:33
Mark Ruffalo ako FBI agent v boji proti zločincom. Novinka Task na HBO sľubuje poriadne napätie
Mark Ruffalo ako FBI agent v boji proti zločincom. Novinka Task na HBO sľubuje poriadne napätie
včera o 13:16
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
dnes o 07:35
Do ulíc Bratislavy prichádza vojna. Dunaj, k vašim službám sa vracia so zatiaľ najdramatickejšou sériou
Do ulíc Bratislavy prichádza vojna. Dunaj, k vašim službám sa vracia so zatiaľ najdramatickejšou sériou
včera o 17:32
Milan Ondrík sa objaví v novom filme. Dráma Otec zamieri aj na prestížny festival do Benátok
Milan Ondrík sa objaví v novom filme. Dráma Otec zamieri aj na prestížny festival do Benátok
včera o 15:58
Viac z Kultúra Všetko
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
Udalosti
9. 8. 2025 8:36
Odporúčané
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
9. 8. 2025 8:36
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
pred 4 dňami
5 lunaparkov v Európe, ktoré musíš navštíviť aspoň raz za život. Jeden z nich sa nachádza hneď za hranicami Slovenska
6. 8. 2025 14:00
Viac z Šport Všetko
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
Zahraničie
pred 4 dňami
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
pred 4 dňami
Peter odbehol 160 km za 16 hodín: Základom bolo rozdeliť si v hlave trasu. Nespal som, potrápili ma len otlaky
28. 7. 2025 17:00
Herec z Game of Thrones má na konte nový rekord v mŕtvom ťahu. Deadliftol vyše pol tony
29. 7. 2025 19:27
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Alistair prežil atómovku v Nagasaki, Železnicu smrti, 5 dní na mori a japonské mučenie. Jeho životný príbeh je neuveriteľný
6. 7. 2024 12:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Grape 2025 je za nami: Pripomeň si najkrajšie momenty z festivalu
Hudba
pred 2 hodinami
PR správa
Grape 2025 je za nami: Pripomeň si najkrajšie momenty z festivalu
pred 2 hodinami
Multižánrový hudobný festival napísal ďalšiu výživnú kapitolu plnú skvelej hudby, športu, originálnej zábavy a slobody.
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
pred 3 hodinami
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
dnes o 07:00
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
refresher+
Odporúčané
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
včera o 17:00
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul?
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul?
dnes o 08:19
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
včera o 12:21
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
včera o 11:33
Jon Marianek je single. Zverejnil nostalgické video, na ktorom je ešte s Abby
Jon Marianek je single. Zverejnil nostalgické video, na ktorom je ešte s Abby
včera o 10:47
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
V spolupráci
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
pred 3 dňami
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
včera o 08:06
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
pred 3 dňami
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
pred 3 dňami
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
včera o 12:21
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
pred 2 dňami
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
včera o 11:33
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia