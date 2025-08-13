Fanúšikovia si všimli, že jeho aktivita na sociálnych sieťach sa zmenila a zmizli aj spoločné príspevky.
Youtuber Jon Marianek sa dlhodobo delil so svojimi fanúšikmi o zážitky zo života s partnerkou Abby Wetherington, ktorá sa objavovala vo viacerých jeho videách. V posledných týždňoch si však sledovatelia všimli niekoľko zmien, ktoré vyvolali otázky ohľadom ich vzťahu.
Jon tvrdí, že oficiálne stanovisko k rozchodu prinesie čoskoro. Na svojom Youtube kanáli zverejnil posledné, nostalgické video s Abby, ktoré vraj pôvodne nechcel publikovať. Zároveň prosí fanúšikov, aby neotravovali jeho bývalú priateľku otázkami, pretože všetko vysvetlí on sám.
Abby na svojom profile prestala zdieľať fotografie s Mariankom a zároveň si vzájomne prestali sledovať účty na sociálnej sieti, všimol si portál Antiyoutuber. Jon zatiaľ spoločné príspevky nezmazal. Tieto detaily podnietili diskusie medzi fanúšikmi a špekulácie o možnom konci ich vzťahu.