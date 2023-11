Jon Marianek: Z Hero Hero budem čoskoro zarábať 100 000 € mesačne. Jakea Paula raz zoberiem do Česka na dedinské hody (Rozhovor)

Forbes ho nedávno zaradil medzi najlepšie zarábajúcich youtuberov. Jon však tvrdí, že v skutočnosti má omnoho väčší majetok, ako sa uvádzalo v prestížnom rebríčku.

„Keď privediem Jakea Paula do Brna, tak to bude jeden z najvirálnejších momentov v histórii česko-slovenského internetu. Chcem, aby to bola čo najlepšie naplánovaná udalosť. Plánujem ho zobrať niekam na tradičné dedinské hody. Aj keď on si už aj o Brne bude myslieť, že to je dedina,“ hovorí Jon o svojich plánoch na budúci rok.

Jon Marianek je už niekoľko rokov členom najužšieho tímu jedného z najznámejších amerických youtuberov – Jakea Paula. Začínal spočiatku ako strihač jeho staršieho brata Logana, neskôr prešiel k Jakeovi do jeho vily v Los Angeles (známej ako Team 10 House) a v súčasnosti žije v Miami a je jeho manažérom a tiež jedným jeho z najlepších kamarátov.

Okrem toho točí aj vlastné videá v češtine a vďaka svojmu jedinečnému obsahu sa v posledných rokoch stal jedným z najväčších, ale aj najlepšie zarábajúcich youtuberov v Česku. Tento rok si založil aj vlastný účet na Hero Hero (platforma, ktorá umožňuje fanúšikom platiť tvorcom), kde sa jeho kanál stal najrýchlejšie rastúcim.

V rozhovore s Jonom sa dozvieš, aké sú všetky jeho príjmy, s akými svetovými celebritami sa už stretol, aký je Jake Paul v súkromí, čo si Jake myslí o Česku a Slovensku, čo by mu chcel Jon v Česku ukázať, aký podiel má z celkových zárobkov na Hero Hero, alebo aj to prečo sa limituje česko-slovenským trhom.

Jon Marianek a Jake Paul po jeho vyhratom zápase. Zdroj: Instagram/Jon Marianek

Začnime tým najaktuálnejším, a to tvojou súťažou JeduZaJonem 2. Odhalil si finálnu päticu súťažiacich a medzičasom aj víťaza. Si spokojný s ich videami a výkonom, ktorý predviedli?

Bol som extrémne spokojný. Nebolo jednoduché vybrať 5 najlepších, pretože sa zapojilo viac než 5 000 uchádzačov. Rozhodoval som sa aj na základe potenciálu, ktorý som v nich videl. Aj preto som nevyberal spomedzi niektorých influencerov, ktorí sa tiež zapojili. Paradoxne práve od nich som čakal niečo viac. Aj preto som dal radšej príležitosť neznámym súťažiacim. Som rád, že tento koncept ľudí baví, pretože je to totálny freestyle, nič nie je naskriptované a do posledného momentu som ani ja sám nevedel, kto vlastne vyhrá.

Kto z finálovej päťky bol tvojím najväčším favoritom?

Páčili sa mi všetci, ale najviac ma zaujal BrajenIRL. Chalan, čo polepil celé Brno plagátmi s mojou podobizňou a celé to vysielal naživo. Keď totiž ideš do takejto výzvy úplne sám, je to omnoho zložitejšie. A toto odhodlanie mi omnoho viac imponuje.

Do hlasovania o víťaza sa zapojilo neskutočných 210-tisíc ľudí. Napokon to vyhrali chalani, ktorí sa ti snažili urobiť reklamu tým, že prešli 7 divov sveta za 14 dní. Plánuješ ich k sebe do Miami pozvať všetkých?

Pravidlá boli jasné; víťaz môže byť len jeden. Budem musieť preto pozvať iba jedného z nich. Je to tak aj z praktických dôvodov, pretože veľa vecí, ktoré by som tu v USA chcel s nimi robiť, by nedávali zmysel a boli by často neuskutočniteľné, ak by výhercov bolo viac.

Niektorí ľudia v komentároch ti vyčítali, prečo sa medzi finalistov nedostal súťažiaci Šimon, ktorý namiesto plytvania jedlom zobral množstvo chlebov do Etiópie, kde nasýtil tých najchudobnejších. Čo si o tom myslíš?

Nemyslím si, že súťažiaci plytvali jedlom. Pokiaľ viem, tak väčšina tých chlebov, ktoré sa často opakovali vo viacerých videách, boli staré a na vyhodenie a videl som aj kopu videí, ako mnohí ten použitý chlieb potom dávali koňom alebo iným zvieratám. Tie videá už ale ľudia nevidia, lebo to už pre nich nie je zaujímavé.

A čo sa týka toho videa o rozdávaní chleba v Etiópii, to mi prišlo skôr také hranie na city. Podľa mňa to nestálo za výhru. Bol to skvelý nápad, ale nemyslím si, že ten borec letel s chlebom do Etiópie, len aby ho tam rozdal. Myslím si, že on tam už bol a len využil túto príležitosť.

Zdroj: Instagram/Jon Marianek

Séria zo Stevenom, ktorý bol víťazom tvojej prvej súťaže JeduZaJonem, je aktuálne tvoja najúspešnejšia na kanáli. Čakal si to?

Vôbec som to nečakal. Ale priznám sa, že som od toho nečakal vôbec nič. Ja dopredu až tak neplánujem a väčšina contentu vznikala úplne náhodne a freestylovo. Práve tá autenticita na tom divákov zaujala najviac.

Stevenovi si doslova zmenil život. Si s ním ešte v kontakte? Máš prípadne v pláne ho k sebe ešte zavolať, keď si ho diváci tak obľúbili?

Ponúkol som mu, že sa do konca roka ešte kľudne môže vrátiť, že mu kúpim letenky a niečo natočíme. Práve v týchto dňoch som s ním volal a hovoril som mu, ako ma mrzí, že ten potenciál a hype, ktorý získal, nijak extra nevyužil. Nechal to tak trochu zomrieť.

Chápal by som to, keby ho tie sociálne siete nebavili, ale on mi stále opakoval, ako veľmi sa tým chce živiť. O to viac to neviem pochopiť. Výhovorky typu: „zrazu som vyhorel“ vyslovene neznášam. O to viac ma mrzí, že mi sľúbil, že sa bude snažiť na sebe pracovať, ale nejako sa na to vykašľal. Verím však, že ešte spolu niečo natočíme a opäť ho namotivujem zamakať.

Jon Marianek (vpravo) a Steven Gash (vľavo), ktorý vyhral jeho súťaž JeduZaJonem. Zdroj: Instagram/Jon Marianek

Spoločne sa vám podarilo nahrať aj pesničku Chleba, ktorá sa okamžite stala virálom a má už cez 2,5 milióna videní. Rapuje v nej dokonca aj Jake Paul. Hovoril si Jakeovi, aký hit je z toho v Česku a na Slovensku?

Akurát včera som dával Jakeovi svoj Chleba merch a spomenul som mu to. A on to popravde nechápe. Nechápe, že tento content ľudia u nás tak žerú. Pretože tu v USA by to bol taký podpriemer. Ale on nerozumie, že tým spájam dve úplne odlišné kultúry. To predtým nikto nikdy nerobil v rámci česko-slovenského internetu. A opäť sme pri tom, že ani tá skladba nebolo niečo plánované. Vzniklo to úplnou náhodou.

Ako vlastne vznikol celý meme chleba?

Celé to začal Jasper (člen tímu Jakea Paula, pozn. red.), ktorý pri mne dookola opakoval slová „chleba“ a „zmrde“, lebo to boli jediné české slová, ktoré poznal. Neskôr Jake porazil Bena Askrena v boxe, kvôli čomu bol aj v českých správach a my sme na to natáčali reakciu. Jake sa ma opýtal, že čo tam má povedať, na čo som odpovedal, že stačí „chleba“. Tým sa to video aj skončilo a na druhý deň to malo cez 800-tisíc videní. A keď odvtedy čokoľvek natáčam v češtine a niekto z tímu ma počuje, tak kričia „chleba, chleba, chleba“. Až z toho vznikol brand.

U Jakea si začínal ako editor, aktuálne si jeho manažér a jeden z najlepších kamarátov. Ako by si Jakea opísal ty ako jeden z jeho najbližších ľudí? Aký je to človek v súkromí?