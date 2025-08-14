Lucy sa pod príspevkom nerozpisovala, stačilo pár smutných slov.
Pár známy svojimi vtipnými videami na TikToku a Instagrame sa rozišiel. Lucy Michalička, ktorá sa preslávila najmä vďaka šou Ruža pre nevestu a neskôr Farma ohlásila rozchod na sociálnej sieti. Pár tvorila so Samuelom Galovičom, známym ako Bambi. Lucy na Instagrame pridala emotívnu fotku s krátkym, no smutným popisom.
„Je koniec. It’s over. S Bambim už netvoríme pár. Prosím, nehľadajte za tým dôvody….tie poznáme najlepšie len my dvaja. Stalo sa… Ideme ďalej, každý svojou cestou,“ napísala L.U.C.Y. na Instagrame a poďakovala svojmu bývalému partnerovi za všetko.
Lucy však nie je jediná účastníčka Ruže pre nevestu, ktorá v týchto dňoch oznámila rozchod. Okrem nej sa rozišla aj víťazka poslednej série – Karolína, ktorá tvorila pár s Rasťom Zvarom. Ženích na Instagrame napísal k správe o odlúčení emotívny odkaz.