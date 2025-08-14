Kategórie
dnes 14. augusta 2025 o 13:52
Čas čítania 0:33
Michaela Kedžuchová

Lucy z Farmy a Ruže pre nevestu je opäť single. Oznámila rozchod so známym influencerom

Lucy z Farmy a Ruže pre nevestu je opäť single. Oznámila rozchod so známym influencerom
Zdroj: Instagram / @lusymm
OSOBNOSTI FARMA ROZVODY A ROZCHODY RUŽA PRE NEVESTU VZŤAHY
Lucy sa pod príspevkom nerozpisovala, stačilo pár smutných slov.

Pár známy svojimi vtipnými videami na TikToku a Instagrame sa rozišiel. Lucy Michalička, ktorá sa preslávila najmä vďaka šou Ruža pre nevestu a neskôr Farma ohlásila rozchod na sociálnej sieti. Pár tvorila so Samuelom Galovičom, známym ako Bambi. Lucy na Instagrame pridala emotívnu fotku s krátkym, no smutným popisom.

„Je koniec. It’s over. S Bambim už netvoríme pár. Prosím, nehľadajte za tým dôvody….tie poznáme najlepšie len my dvaja. Stalo sa… Ideme ďalej, každý svojou cestou,“ napísala L.U.C.Y. na Instagrame a poďakovala svojmu bývalému partnerovi za všetko.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Lucy Michalicka (@lusymm)

Lucy však nie je jediná účastníčka Ruže pre nevestu, ktorá v týchto dňoch oznámila rozchod. Okrem nej sa rozišla aj víťazka poslednej série – Karolína, ktorá tvorila pár s Rasťom Zvarom. Ženích na Instagrame napísal k správe o odlúčení emotívny odkaz.

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram / @lusymm
