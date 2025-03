K situácii sa vyjadrili známe tváre ako herec Richard Autner či kontroverzná účastníčka reality šou Ruža pre nevestu Dolli.

Rozchod obľúbeného páru – Filipa „Jovinečka“ Jovanoviča a Bianky Rumanovej vyvolal emotívne reakcie a komentáre ich fanúšikov. Obaja influenceri svoj vzťah otvorene zdieľali online a pre mnohých pôsobil ako dokonalý. Ich nečakaný rozchod preto mnohých prekvapil.

Slovenským internetom momentálne otriasajú reakcie nielen ich fanúšikov, ale aj známych osobností na túto správu. Verejne ju podporili viaceré influencerky vrátane Karoliny Shawty, Andrey Saky či Emy Fajnor. Niektorí však prišli aj s paródiami na ich oznámenie o ukončení vzťahu. Svoje názory vo videu vyjadrili napríklad herec Richard Autner či influencerka Zuzana Strausz Plačková.

Bianka na svojom profile zverejnila video, v ktorom plače. Podobné video natočil aj Richard Autner, no poňal ho s poriadnou dávkou humoru. Reagoval na dôvod ich rozchodu. Jovinečko povedal, že sa rozišiel s Biankou, pretože má príliš veľa práce, no Autner vo videu tvrdí, že jemu sa to stať nemôže, keďže robotu mu berú influenceri.

Na jeho príspevok okamžite reagovali aj jeho hereckí kolegovia. Lukáš Frlajs mu napísal: „Dobre, že si si to natočil na video. Inak ten smútok nemá váhu.“ Pridal sa aj moderátor Martin Nikodým so slovami: „Ja som si to prečítal už včera večer a celú noc som kvôli tomu nespal. Aj včely boli celé nesvoje.“

Svojimi reakciami sa pridali aj herečky Mirka Partlová, Jana Majeská či Soňa Norisová. Na rozchod zareagovala aj Zuzana Plačková, ktorá na svojom účte na Instagrame pridala video, v ktorom paroduje rozchod Bianky a Jovinečka. Zuzana vo videu ironicky hovorí, že chce verejne oznámiť, že sa s manželom Reném Rendym rozchádza, pretože nezdieľa jej oleje na pranie a necíti tak dostatok podpory.

„Chcela by som dať takto verejne odkaz Renému, nie preto, že by som ho neľúbila, ale rozchádzam sa s tebou. Naozaj sa s tebou rozchádzam, myslím to úprimne vážne. Už na to nemám nervy, že ty vôbec nezdieľaš moje oleje na pranie,“ povedala v stories.

Ďalej dodala, že ani jej nový olej nezdieľal, preto nevidí v takomto vzťahu perspektívu a preto sa s ním musí rozísť. Má si vraj pobaliť tri igelitky a bude plakať na internetoch. Zuzana neskôr pridala video s Reném, na ktorom odporúča jej oleje na pranie.