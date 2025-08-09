Porovnal dve ubytovania – drahšiu, no zanedbanú Chatu Severka a komfortný štvorhviezdičkový hotel Delfín.
Český YouTuber Jindřich Husička, ktorého mnohí poznajú ako Pana Plešatého, sa vybral na Slnečné jazerá. Nazval ich dokonca „slovenským Tahiti“. Rozhodol sa porovnať dve možnosti ubytovania, ktoré sa líšili cenou aj kvalitou: štvorhviezdičkový Hotel Delfín a Chatu Severka. A tu prišlo prvé prekvapenie – chata bola drahšia ako hotel.
Video začína recenziami Chaty Severka, ktoré neboli práve pozitívne. Na Booking.com mala iba 5,9 z 10. Za izbu so štyrmi poschodovými posteľami, kuchynkou a balkónom zaplatil za noc šokujúcich 111,20 eur. Ľudia v recenziách sa sťažovali na neporiadok, pavučiny a pleseň. Youtuber sa tiež čudoval, prečo sa ubytovanie volá chata, keď skôr pripomína apartmán.
Potom sa presunul do Hotela Delfín. Tam ho noc s parkovaním vyšla na 103 eur, čo bolo o osem eur menej ako na chate. V cene bol aj bazén a raňajky si bolo možné priplatiť. Hotel obstál aj pri kontrole špeciálnym UV svetlom a ukázalo sa, že je perfektne čistý.
Husičkovo video vyvolalo na internete búrlivé reakcie. Jedna z komentujúcich sa priznala, že sa za Slovensko normálne hanbí a radšej by odporučila Hotel Senec. Ďalší poukazovali na to, že Chata Severka nemá na svojej stránke zverejnené ceny.
„Severka za 113€ na noc a je to ako škola v prírode s poschodovými posteľami. Extrém. Prázdnota v celom videu, nechápem, či vychytal zlý deň alebo to je cez týždeň alebo čo, ale na júl slabotka no,“ napísal Tibor.