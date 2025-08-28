Maison Margiela sa takmer štyri desaťročia vyhýbal celebritám. Tento postoj prelomila spolupráca s Miley Cyrus.
Miley Cyrus sa stala oficiálne prvou tvárou francúzskeho módneho domu Maison Margiela. Je to obrovská česť, pretože ide o značku, ktorá sa od svojho vzniku – teda už takmer štyri desaťročia – vyhýbala celebritám a nikdy nespolupracovala s nikým zo svetového šoubiznisu. Miley tak prepísala históriu značky v kampani pre kolekciu jeseň/zima 2025.
Značka Maison Margiela, ktorú v Paríži v roku 1988 založil belgický návrhár Martin Margiela, bola vždy postavená na anonymite. Aj keď sa rozhodla pre spoluprácu s Miley, v kampani ostala verná svojej filozofii – jej tvár je na portrétoch, ktoré dnes zverejnili, sotva rozpoznateľná, často rozmazaná alebo dokonca zakrytá oblečením.
Miley len dokázala, že k značke Maison Margiela skutočne patrí. Dala to najavo už v roku 2023, keď si značku obliekla pri vydaní singlu Used To Be Young a objavila sa v nej aj na odovzdávaní cien Grammy v roku 2024. Tento rok si kúsky z tejto dielne obliekla aj na prestížnu oscarovú párty Vanity Fair.
Samotná kolekcia prináša luxusné kúsky s poriadne vysokými cenovkami. Napríklad bunda s opaskom stojí 2 750 dolárov, t. j. takmer 2 500 eur, lodičky na opätku stoja 1 120 dolárov, t. j. takmer 1 000 eur, či saténový top stojí 1 150 dolárov, t. j. v prepočte tiež takmer 1 000 eur. V ponuke sú aj ďalšie kúsky, pričom ceny kabeliek sa začínajú na približne 2 200 dolároch, t. j. takmer 2 000 eur.