dnes 28. augusta 2025 o 17:11
Čas čítania 0:41
Hana Divišová

Ariana Grande oznámila turné. Pridala aj európsku zastávku

Ariana Grande oznámila turné. Pridala aj európsku zastávku
Zdroj: Instagram/@arianagrande
HUDBA ARIANA GRANDE EURÓPA HUDBA KONCERTY
Speváčka ohlásila svoje nové turné s názvom The Eternal Sunshine Tour.

Je to oficiálne! Fanúšikovia Ariany Grande sa dočkajú jej turné. Ariana to naznačila už nedávno na svojom profile, keď zverejnila video, ktoré končilo vetou: „see you next year“. Po dnešnom poste je však jasné, že speváčka vyrazí v roku 2026 na turné, v rámci ktorého zavíta aj do Spojeného kráľovstva.

Turné ponesie názov The Eternal Sunshine Tour a zastávky sú naplánované od 6. júna až do 23. augusta 2026. Ariana odštartuje v kalifornskom Oaklande a veľkolepý záver sa uskutoční práve v londýnskej O2 aréne.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ariana Grande (@arianagrande)

Pred samotným londýnskym vystúpením sa Ariana predstaví v deviatich severoamerických mestách. Fanúšikovia v Amerike sa tak môžu tešiť na jej návrat na pódium ešte predtým, než speváčka zavíta do Európy.

Predaj lístkov na The Eternal Sunshine Tour sa začne už teraz v septembri 2025. V Severnej Amerike prebehne predpredaj 9. septembra a oficiálny predaj 10. septembra o 10:00 miestneho času. Pre Londýn je predpredaj naplánovaný na 16. september a predaj na 18. september. 

Anketa:
Kupuješ lístky? 
Jasné, idem! 
Nie, nie je to nič pre mňa. 
Jasné, idem! 
67 %
Nie, nie je to nič pre mňa. 
33 %
Súvisiace témy
ARIANA GRANDE EURÓPA HUDBA KONCERTY
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
