Ariana Grande oznámila turné. Pridala aj európsku zastávku

Speváčka ohlásila svoje nové turné s názvom The Eternal Sunshine Tour.
Je to oficiálne! Fanúšikovia Ariany Grande sa dočkajú jej turné. Ariana to naznačila už nedávno na svojom profile, keď zverejnila video, ktoré končilo vetou: „see you next year“. Po dnešnom poste je však jasné, že speváčka vyrazí v roku 2026 na turné, v rámci ktorého zavíta aj do Spojeného kráľovstva.
Turné ponesie názov The Eternal Sunshine Tour a zastávky sú naplánované od 6. júna až do 23. augusta 2026. Ariana odštartuje v kalifornskom Oaklande a veľkolepý záver sa uskutoční práve v londýnskej O2 aréne.
Pred samotným londýnskym vystúpením sa Ariana predstaví v deviatich severoamerických mestách. Fanúšikovia v Amerike sa tak môžu tešiť na jej návrat na pódium ešte predtým, než speváčka zavíta do Európy.
Predaj lístkov na The Eternal Sunshine Tour sa začne už teraz v septembri 2025. V Severnej Amerike prebehne predpredaj 9. septembra a oficiálny predaj 10. septembra o 10:00 miestneho času. Pre Londýn je predpredaj naplánovaný na 16. september a predaj na 18. september.