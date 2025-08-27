Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti LeadEvents.
dnes 27. augusta 2025 o 9:00
Čas čítania 1:00
Sponzorovaný obsah

Využi predĺžený víkend a poď na koncert. Luca Brassi10X a 13K to odpália na Vodnom diele v Žiline (LINE-UP)

Využi predĺžený víkend a poď na koncert. Luca Brassi10X a 13K to odpália na Vodnom diele v Žiline (LINE-UP)
Zdroj: Lead Events
KULTÚRA KONCERTY
Už máš kúpené lístky?

Koniec leta neznamená koniec zábavy. Práve naopak. Priprav sa na výnimočnú noc plnú hudby, emócií a letnej atmosféry, aká v Žiline nemá obdobu. STAY FRESH 2025 - OpenAir už vo štvrtok 28. augusta. 

Po minuloročnej úspešnej zatváračke s headlinerom Separom prináša eventová agentúra LeadEvents ďalšieho headlinera tohtoročnej zatváračky leta, jedného z najuznávanejších predstaviteľov súčasnej slovenskej hip-hopovej scény – Luca Brasii10x. 

Vychutnaj si poriadnu dávku hudby, tanca a energie pod holým nebom, aká v Žiline nemá obdobu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa LeadEvents (@leadevents.sk)

Line-up, ktorý ťa nenechá stáť v kúte

Čaká ťa poriadna tancovačka v podaní hudobnej skupiny KUKY BAND, predstavia sa aj mladí rapperi zo skupiny 13K a headlinerom bude jeden z aktuálne najznámejších rapperov slovenskej scény LUCA BRASSI10X. 

Aby toho nebolo málo, po skončení párty sa začína AFTERPARTY, na ktorej bude návštevníkov zabávať až do rána legendárna dvojica MIKY MORA a DJ HAJTKOVIČ.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa LeadEvents (@leadevents.sk)

👀 Line-up
👉 19:00 - štart
👉 19:30 - 20:00 - Conector
👉 20:00 - 21:00 - Kuky Band
👉 21:00 - 22:00 - 13K
👉 22:00 - 23:00 - Luca Brassi10X
👉23:00 - 03:00 - Afterparty vo VIP zóne – Miky Mora a DJ Hajtkovič

Buď súčasťou najväčšej zatváračky leta

STAY FRESH nie je len koncert. Je to zážitok. Festivalová aréna na pieskovej pláži priamo v Žiline, obklopená profesionálnym svetelným a zvukovým parkom, drink barom a relax zónami. Všetko, čo potrebuješ na dokonalé rozlúčenie s letom.

Či si fanúšik hip-hopu, live koncertov, alebo len hľadáš párty, ktorou zakončíš leto vo veľkom štýle – STAY FRESH 2025 je presne pre teba. Poď sa rozlúčiť s letom ako kráľ.

Vstupenky kúpiš na tomto odkaze. Teraz máš navyše možnosť ušetriť pri nákupe vstupeniek až 15 % s kódom STAYFRESH25. 

kúpiť vstupenky
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Lead Events
