Využi predĺžený víkend a poď na koncert. Luca Brassi10X a 13K to odpália na Vodnom diele v Žiline (LINE-UP)

Už máš kúpené lístky?
Koniec leta neznamená koniec zábavy. Práve naopak. Priprav sa na výnimočnú noc plnú hudby, emócií a letnej atmosféry, aká v Žiline nemá obdobu. STAY FRESH 2025 - OpenAir už vo štvrtok 28. augusta.
Po minuloročnej úspešnej zatváračke s headlinerom Separom prináša eventová agentúra LeadEvents ďalšieho headlinera tohtoročnej zatváračky leta, jedného z najuznávanejších predstaviteľov súčasnej slovenskej hip-hopovej scény – Luca Brasii10x.
Vychutnaj si poriadnu dávku hudby, tanca a energie pod holým nebom, aká v Žiline nemá obdobu.
Line-up, ktorý ťa nenechá stáť v kúte
Čaká ťa poriadna tancovačka v podaní hudobnej skupiny KUKY BAND, predstavia sa aj mladí rapperi zo skupiny 13K a headlinerom bude jeden z aktuálne najznámejších rapperov slovenskej scény LUCA BRASSI10X.
Aby toho nebolo málo, po skončení párty sa začína AFTERPARTY, na ktorej bude návštevníkov zabávať až do rána legendárna dvojica MIKY MORA a DJ HAJTKOVIČ.
👉 19:00 - štart
👉 19:30 - 20:00 - Conector
👉 20:00 - 21:00 - Kuky Band
👉 21:00 - 22:00 - 13K
👉 22:00 - 23:00 - Luca Brassi10X
👉23:00 - 03:00 - Afterparty vo VIP zóne – Miky Mora a DJ Hajtkovič
Buď súčasťou najväčšej zatváračky leta
STAY FRESH nie je len koncert. Je to zážitok. Festivalová aréna na pieskovej pláži priamo v Žiline, obklopená profesionálnym svetelným a zvukovým parkom, drink barom a relax zónami. Všetko, čo potrebuješ na dokonalé rozlúčenie s letom.
Či si fanúšik hip-hopu, live koncertov, alebo len hľadáš párty, ktorou zakončíš leto vo veľkom štýle – STAY FRESH 2025 je presne pre teba. Poď sa rozlúčiť s letom ako kráľ.
Vstupenky kúpiš na tomto odkaze. Teraz máš navyše možnosť ušetriť pri nákupe vstupeniek až 15 % s kódom STAYFRESH25.