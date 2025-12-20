Magická horská chata v srdci Krkonôš ponúka tradičný vzhľad a svetlom zaplavený interiér.

Miesto, v ktorom by sme s radosťou privítali príchod nového roka v kruhu najbližších, aj strávili celé zimné prázdniny.
České architektonické štúdio edit! architects, ktoré má vo svojom portfóliu viacero veľkých komerčných projektov, predstavuje realizáciu magickej horskej chaty „Na Kukačkách“ v rekreačnom stredisku Strážné v srdci Krkonôš.
Dielo predstavuje moderný, avšak veľmi citlivý prístup k regionálnej krkonošskej architektúre. Zatiaľ čo exteriér rešpektuje tradičný výraz horských stavieb s kamenným soklom a drevenou fasádou, architekti prinášajú nové priestorové aj funkčné usporiadanie interiéru.
Tím edit! architects v zložení Ivan Boroš, Juraj Calaj a Vítězslav Danda v spolupráci s externou architektkou Ivetou Kopeckou, od začiatku usiloval o prekonanie typického rysu stavieb v národnom parku – podoba exteriéru musí plniť tradičné formy, ale kvalita a funkčnosť vnútorných priestorov býva často opomenutá, kvôli čomu chalupy pôsobia tmavo a stiesnene.
Projekt „Na Kukačkách“ samozrejme spĺňa potrebné miestne regulácie, avšak dokazuje, že je možné rešpektovať miestnu typológiu a zároveň naplniť súčasné požiadavky na presvetlený interiér s priamou väzbou na okolitú prírodu.
Zväčšenie okien na štítových fasádach nebolo možné, pretože by narušilo ich proporcie a výsledný vzhľad by pôsobil rušivo. Okrem veľkoformátového presklenia preto štúdio edit! architects aplikovalo princíp vertikálneho prepojenia poschodí, vďaka čomu vznikla galéria nad obývacou miestnosťou a prízemie sa otvorilo až do krovu. Riešenie umožňuje prísun denného svetla z viacerých smerov a vytvára pocit vzdušného a svetlého priestoru.
Realizácia bola náročná – komplikácie prinieslo umiestnenie stavby v strmom svahu aj skrátená stavebná sezóna, ktorá vyžaduje rýchly postup. Architekti preto použili prefabrikované CLT panely, ktoré je možné zmontovať na železobetónový sokel za niekoľko týždňov. Drevené panely ponúkajú statickú tuhosť zrovnateľnú s betónom, čo umožňuje vytvorenie rozsiahlych priehľadov a otvorených zón. Ide o riešenie, ktoré konvenčné konštrukcie zväčša neposkytujú.
Zastavaná plocha horskej chalupy v obci Strážné predstavuje 95 štvorcových metrov, zatiaľ čo úžitková plocha je približne 215 štvorcových metrov. Projekt skolaudovali v roku 2025.
Galéria je dielom ateliéru BoysPlayNice, ktorý tvoria Jakub Skokan a Martin Tůma. Pozri si všetky detaily.