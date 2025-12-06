Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Plus One Architects.
dnes 6. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:40
Richard Balog

FOTO: Podkrovný byt v pražskom pavlačovom dome, ktorý ťa ohromí svojou svetlosťou a dizajnérskym nábytkom

FOTO: Podkrovný byt v pražskom pavlačovom dome, ktorý ťa ohromí svojou svetlosťou a dizajnérskym nábytkom
Zdroj: Radek Šrettr Úlehla
Interiér, ktorý prekvapí premyslenými detailmi, autorskými dielami aj výhľadmi na krásy mesta

Český ateliér Plus One Architects nestojí len za kompletnou rekonštrukciou pavlačového domu na Boleslavovej 3 v Prahe, ale tiež za interiérom jedného z podkrovných bytov s jedinečnými dispozíciami, na ktorý sa dnes pozrieme trochu bližšie.

Návrh, ktorý vypracovali architektky Petra Ciencialová a Kateřína Průchová v spolupráci s Tatianou Šebovou, rozvíja koncept pôvodného projektu a zároveň naplno využíva potenciál horného poschodia. Presvetlená strecha, odvážne farebné a materiálové kombinácie a autorské diela či produkty od českých tvorcov prinášajú víkendovému bývaniu v meste funkčnosť aj príjemnú, veselú atmosféru.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.

P. S. Nezabudni si pozrieť aj TOP architektúru zo Slovenska a z Česka v roku 2025.

Praha, Plus One Architects
Zdroj: Radek Šrettr Úlehla

Želaním majiteľky bolo zachovať vzdušnosť a veľa denného svetla v zrekonštruovanom byte v pražských Nusliach, ale tiež zhodnotiť členitý priestor podkrovia. Výsledkom je útulný byt pre dvoch, ktorý spája blízkosť mesta s tichým miestom na čítanie, oddych a príležitostnú prácu.

Celý interiér s úžitkovou plochou na úrovni 68 štvorcových metrov opticky prepája kombinácia červenej, svetlomodrej a kašmírovej farby, ktoré v rôznych formách členia miestnosti a zvýrazňujú detaily bez toho, aby pôsobili rušivo. Niektoré prvky nadväzujú na motívy z ostatných bytov v pavlačovom dome – okrem kameňa a dreva napríklad kruhové svetlíky či perforované dvierka, ktoré umožňujú prúdenie vzduchu k skrytým spotrebičom.

Ateliér Plus One Architects dlhodobo spolupracuje s českými výrobcami a mladými tvorcami, inak tomu nebolo ani tentoraz. „Skosené steny nám nedávali veľa priestoru na vystavenie umenia, a tak sme diela priamo integrovali do interiéru. Majitelia boli otvorení spolupráci, vďaka čomu vzniklo hneď niekoľko autorských objektov na mieru,“ opisuje Petra Ciencialová.

Praha, Plus One Architects
Zdroj: Radek Šrettr Úlehla

Z chodby vedie vstup do hlavnej obytnej zóny plnej denného svetla. Výrazným prvkom je červený jedálenský set s okrúhlym stolom od značky TON a čalúnenými stoličkami Master & Master, nad ktorými visí trojica farebných svietidiel.

Vľavo od kuchyne plynulo nadväzuje obývačka s tromi radmi ateliérových okien, ktoré ponúkajú panoramatický výhľad na Prahu a Nuselské údolie. Byt je presvetlený z oboch strán, čo vytvára dynamickú hru svetla počas celého dňa. Priestor definuje gauč od dizajnérskeho tandemu Lexová & Smetana pre značku Polstrin v kombinácii s ikonickým koženým kreslom Ligne Roset Togo.

Praha, Plus One Architects
Zdroj: Radek Šrettr Úlehla

Za drevenými dverami sa nachádza posledná časť bytu. Priechod do kúpeľne lemuje vstavaný nábytok, naľavo je malé pracovné zákutie s červeným stolom a stoličkou. Kúpeľňa získala ostrovček s kamenným umývadlom a úložnými zásuvkami. Kašmírovo ladený osobný priestor uzatvára nástenné zrkadlo.

Autorom galérie je Radek Šrettr Úlehla, ktorý zachytil všetky detaily.

Praha, Plus One Architects Praha, Plus One Architects Praha, Plus One Architects Praha, Plus One Architects
ARCHITEKTÚRA PRAHA ZAHRANIČNÁ ARCHITEKTÚRA
