Interiér, ktorý prekvapí premyslenými detailmi, autorskými dielami aj výhľadmi na krásy mesta
Český ateliér Plus One Architects nestojí len za kompletnou rekonštrukciou pavlačového domu na Boleslavovej 3 v Prahe, ale tiež za interiérom jedného z podkrovných bytov s jedinečnými dispozíciami, na ktorý sa dnes pozrieme trochu bližšie.
Návrh, ktorý vypracovali architektky Petra Ciencialová a Kateřína Průchová v spolupráci s Tatianou Šebovou, rozvíja koncept pôvodného projektu a zároveň naplno využíva potenciál horného poschodia. Presvetlená strecha, odvážne farebné a materiálové kombinácie a autorské diela či produkty od českých tvorcov prinášajú víkendovému bývaniu v meste funkčnosť aj príjemnú, veselú atmosféru.
P. S. Nezabudni si pozrieť aj TOP architektúru zo Slovenska a z Česka v roku 2025.
Želaním majiteľky bolo zachovať vzdušnosť a veľa denného svetla v zrekonštruovanom byte v pražských Nusliach, ale tiež zhodnotiť členitý priestor podkrovia. Výsledkom je útulný byt pre dvoch, ktorý spája blízkosť mesta s tichým miestom na čítanie, oddych a príležitostnú prácu.
Celý interiér s úžitkovou plochou na úrovni 68 štvorcových metrov opticky prepája kombinácia červenej, svetlomodrej a kašmírovej farby, ktoré v rôznych formách členia miestnosti a zvýrazňujú detaily bez toho, aby pôsobili rušivo. Niektoré prvky nadväzujú na motívy z ostatných bytov v pavlačovom dome – okrem kameňa a dreva napríklad kruhové svetlíky či perforované dvierka, ktoré umožňujú prúdenie vzduchu k skrytým spotrebičom.
Ateliér Plus One Architects dlhodobo spolupracuje s českými výrobcami a mladými tvorcami, inak tomu nebolo ani tentoraz. „Skosené steny nám nedávali veľa priestoru na vystavenie umenia, a tak sme diela priamo integrovali do interiéru. Majitelia boli otvorení spolupráci, vďaka čomu vzniklo hneď niekoľko autorských objektov na mieru,“ opisuje Petra Ciencialová.
Z chodby vedie vstup do hlavnej obytnej zóny plnej denného svetla. Výrazným prvkom je červený jedálenský set s okrúhlym stolom od značky TON a čalúnenými stoličkami Master & Master, nad ktorými visí trojica farebných svietidiel.
Vľavo od kuchyne plynulo nadväzuje obývačka s tromi radmi ateliérových okien, ktoré ponúkajú panoramatický výhľad na Prahu a Nuselské údolie. Byt je presvetlený z oboch strán, čo vytvára dynamickú hru svetla počas celého dňa. Priestor definuje gauč od dizajnérskeho tandemu Lexová & Smetana pre značku Polstrin v kombinácii s ikonickým koženým kreslom Ligne Roset Togo.
Za drevenými dverami sa nachádza posledná časť bytu. Priechod do kúpeľne lemuje vstavaný nábytok, naľavo je malé pracovné zákutie s červeným stolom a stoličkou. Kúpeľňa získala ostrovček s kamenným umývadlom a úložnými zásuvkami. Kašmírovo ladený osobný priestor uzatvára nástenné zrkadlo.
Autorom galérie je Radek Šrettr Úlehla, ktorý zachytil všetky detaily.