Víkendové a prázdninové útočisko ukryté vo valašských kopcoch vychádza z historického aj materiálového kontextu lokality blízko slovenských hraníc.
Ateliér SENAA predstavuje nový projekt – zrubovú chatu v horskom areáli Kohútka v katastrálnom území obce Nový Hrozenkov. Stavba je inšpirovaná tradičnou valašskou architektúrou a ponúka nezameniteľné výhľady z hrebeňa Javorníkov.
Dom so sedlovou strechou má úžitkovú plochu 160 štvorcových metrov a je postavený v svahovitom teréne, pričom plne rešpektuje okolie a krajinu. Návrh využíva tradičné formy, ako sú malé okná s krídlami alebo charakteristický previs a sklon strechy. Naopak, architekti vynechali vikiere aj strešné okná.
Východná strana nesie tradičný výraz valašskej drevenice, zatiaľ čo západná strana má moderný charakter s veľkoformátovými presklenými plochami, ktoré otvárajú výhľad na krajinu cez údolia.
Dom s pracovným názvom „Kohútka“ architekti umiestnili v juhovýchodnej časti priestranného pozemku. Vstup je z východnej strany a je chránený pred dažďom a vetrom. Vstupná chodba priamo nadväzuje na hlavný obytný priestor s otvorenou dispozíciou a plynulým prepojením s exteriérom, ktoré umocňujú spomínané veľkoformátové okná a posuvné dvere na terasu. Na prízemí sa nachádza taktiež pracovňa a kúpeľňa s toaletou.
Podkrovie je tichou zónou domu – ponúka spálňu so šatníkom a balkónom, z ktorého si majitelia užívajú výhľady. Voľný priestor architekti venovali druhej spálni a kúpeľni.
V suteréne, ktorý je prístupný z vstupnej chodby, je wellness zóna so saunou, technická miestnosť a skladovací priestor. Vďaka sklonu pozemku je wellness zóna pod terasou čiastočne presvetlená prirodzeným svetlom.
Stavba stojí na železobetónovej doske, zatiaľ čo suterén je celý postavený z trvalého debnenia a strop nad suterénom je monolitický.
Dom je navrhnutý ako drevená konštrukcia z prefabrikovaných sendvičových panelov, ktoré boli vopred vyrobené v údolí a potom zmontované na mieste. Domácnosť spĺňa nízkoenergetické normy, využíva pasívnu solárnu energiu a používa tepelné čerpadlo pripojené k podlahovému kúreniu.
V zime slnečné lúče účinne vyhrievajú interiér aj pri nízkych vonkajších teplotách, zatiaľ čo v lete významný previs strechy zabraňuje prehriatiu, čím je eliminovaná potreba klimatizácie. Kombinácia moderných technológií a prírodných princípov zabezpečuje príjemnú mikroklímu po celý rok.
Architektúra domu blízko Slovenska prirodzene spája tradíciu s modernými technológiami a materiálmi. Citlivo reaguje na polohu, podnebie a prevádzkové požiadavky, čím vytvára moderný priestor s ohľadom na miestny kontext. Chalupa sa používa predovšetkým na súkromné bývanie, s možnosťou príležitostného prenájmu.
