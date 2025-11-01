Triedy ako stavebnica, nezameniteľné výhľady a záhrada plná hier.
Projekt novej materskej školy vo Fulneku (mesto v okrese Nový Jičín na Morave) od ateliéru XTOPIX architekti a architektky Simony Ledvinkovej je zasadený do rozľahlej záhrady a vyniká veľkorysými priestormi s nádhernými výhľadmi na okolie.
Celá južná fasáda stavby sa otvára k záhrade a ponúka výhľad na zámok, ktorý stojí na protiľahlom kopci. Škôlka tak slúži ako oáza hier uprostred uponáhľaného sveta a predstavuje poslednú bezstarostnú zastávku na ceste k povinnostiam školy, práce a dospelosti.
Výsledok architektonickej súťaže, ktorý rešpektuje históriu
Projekt vznikol ako víťazný návrh architektonickej súťaže a jeho súčasťou nie je len samotná budova materskej školy, ale tiež napojenie na mestskú infraštruktúru. Celé riešenie zohľadňuje špecifiká Mestskej pamiatkovej zóny Fulnek.
Stavba je v miernom svahu a prirodzene včlenená do existujúcej prírodnej scenérie. Architektúra je prirodzená, rešpektuje terén a záhradu ponecháva otvorenú a prehľadnú – s miestami na objavovanie aj voľnú hru pre deti. Fasáda z borovicového dreva pôsobí ako maskovanie medzi stromami.
Kompaktný tvar stavby narúšajú dve átriá na južnej strane, ktoré sledujú terén a vytvárajú „zálivy“, vďaka ktorým záhrada vstupuje do interiéru a naopak. 2-poschodové riešenie umožňuje, aby každá trieda mala priamy kontakt so záhradou.
Funkčnosť a prepojenie so svetom detí
Dielo tímu architektov v zložení Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Martin Málek, Zdeňka Havlová a Simona Ledvinková má podlhovastý pôdorys, pričom je funkčne rozdelené na časť určenú pre deti a technicko-prevádzkové zázemie. Priestory škôlky sú horizontálne prepojené chodbou a vertikálne centrálnou schodiskovou halou.
Na prízemí sú 4 triedy, usporiadané po dvoch okolo spoločných átrií. Deti prechádzajú cez spoločné zádverie, ktoré je vizuálne prepojené s triedami, priamo do svojich šatní.
Na poschodí sa nachádza priestranná a svetlá miestnosť určená na spoločné cvičenia, podujatia a besiedky. Výnimočný výhľad na historické centrum mesta Fulnek a zámok umocňuje terasa so zelenou strechou.
Triedy ako stavebnica
Interiér pracuje s priestorom ako so stavebnicou – otvorený pôdorys je rozdelený na miesta pre rôzne typy aktivít.
Koncept rozvíja motív štvorca, ktorý sa opakovane objavuje v rôznych podobách a mierkach – napríklad v podobe stropných rebier, okenných rámov, akustických podhľadov, modulového nábytku, mobilných boxov, až po legendárne lego kocky.
Každá trieda má vlastnú farbu, čo deťom uľahčuje orientáciu. Farebné motívy sa opakujú aj v šatniach, hygienickom zázemí a jedálňach – cez materiály, povrchy aj detaily. Triedy sú však ladené v svetlých, neutrálnych prírodných tónoch.
Deti ako spoluautori návrhu
Počas výstavby prebehol s deťmi grafický workshop s odborníkmi, ktorý priniesol vlastné „škôlkové písmo“. Tento autorský font slúži ako orientačný systém v interiéri škôlky. Aktivita zároveň prehĺbila vzťah žiakov k miestu.
Autorom galérie, ktorú nájdeš nižšie, je fotograf Ondřej Tylčer. Na záver len dodáme, že do podobných priestorov by sme s radosťou chodili každý deň. Skvelá práca.