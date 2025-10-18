Dielo, ktoré zdvihne zo stoličky aj najnáročnejších nadšencov architektúry a interiérového dizajnu.
Bratislavský ateliér GRAU architects predstavuje projekt s názvom „Dom K“, ktorý dokončili v roku 2023. Autorský tím v zložení Andrej Olah, Filip Marčák a Simona Fischerová vytvoril nový návrh interiéru v 3-poschodovom viladome, ktorého autorom je architekt Ľubomír Závodný, zasadenom v strmom svahu v Starom Meste.
Úžitková plocha bývania na Korabinského ulici v Bratislave (neďaleko Horského parku) predstavuje 378 štvorcových metrov a GRAU architects využili jeho plný potenciál.
K úprave samotnej stavby viladomu pristupovali architekti citlivo, keďže pôvodná priestorová schéma bola veľmi logická. Využiteľné exteriérové plochy okolo domu kvôli morfológii územia chýbali, preto vyrovnali terén na juhozápadnej časti pozemku, kde umiestnili bazén s dvíhacím dnom – čo prináša výhodu v možnosti zväčšiť plochu terasy.
Úpravou prešiel tiež terén nad garážou, ktorý architekti otvorili a vytvorili servisný, peší vstup z ulice k zadnej časti pozemku.
Vnútorné členenie domu je takmer bez stavebných zmien, pričom GRAU architects rozdelili interiér na tri funkčné zóny naprieč poschodiami s pragmatickou nadväznosťou a ich užívaním.
Prízemiu dominuje otvorená hlavná denná časť s vloženými nábytkovými komponentmi z dubovej dyhy, vďaka ktorým je priestor zjednotený a pôsobí harmonicky.
Obývačka s presklenými stenami je pocitovo prepojená s oboma záhradami, pričom každá má svoju charakteristickú atmosféru – záhrada za domom je intímna so skalným masívom v pozadí, zatiaľ čo záhrada pred domom je otvorená a ponúka výhľady do okolitého prostredia. Súčasťou je taktiež spomínaný bazén, ktorý je možné veľmi elegantne schovať.
Druhé poschodie patrí nočnej časti, spálňam a pracovni. Architekti upravili funkcie niektorých izieb. V miestach veľkých presklení navrhli izby, naopak hygienu umiestnili do súkromnejšej polohy. Majiteľom chýbal úložný priestor, ktorý GRAU architects doplnili v návrhu.
Tretie poschodie predstavuje samostatnú funkčnú jednotku pre hostí. Nová kúpeľňa spolu s kuchyňou dotvára malé zázemie aj pre strešnú terasu.
Architekti použili naprieč celým interiérom projektu veľmi úzku paletu materiálov, ktoré sú trvácne a nadčasové – napríklad kamenná podlaha z travertínu či spomínaná dubová dyha.
Pozri si galériu od Mateja Hakára, ktorý patrí medzi najskúsenejších fotografov architektúry a interiérového dizajnu na Slovensku, a projekt „Dom K“ zachytil vo svojom charakteristickom štýle.