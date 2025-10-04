Kategórie
Obsah článku vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka
dnes 4. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:26
Richard Balog

FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne

FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne
Zdroj: Anna Pleslová
KULTÚRA ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA
Rodinná horská chata s výhľadom na Sněžku a údolie rieky Úpy.

Skúsený architekt Luděk Rýzner z ateliéru OK PLAN ARCHITECTS predstavuje projekt rodinnej chaty v prostredí obkolesenom prírodou, ktorý nás na chvíľu preniesol na Nový Zéland. Spoluautorom návrhu je Jiří Vincenc.

Klient túžil po mieste, ktoré ponúka pohodlie pre rodinný oddych bez kompromisov s duchom a charakterom inšpirovaným horskou krajinou. Dom nemal krajinu zakrývať, ale skôr ju využívať vo svoj prospech, prispôsobiť sa jej a žiť s ňou. Luděk Rýzner a Jiří Vincenc zvládli náročné zadanie na jednotku s hviezdičkou.

Atmosféra horskej chaty a odkazy na tradičnú krkonošskú architektúru prenikajú celým domom – od konštrukcie až po zvolené interiérové dekorácie. Nechýba však ani individualita majiteľa, ktorá je viditeľná v podobe moderného umenia.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Horní Malá Úpa, OK PLAN ARCHITECTS
Zdroj: Anna Pleslová

Chata sa nachádza v Národnom parku Krkonoše v obci Horní Malá Úpa a ide o novostavbu s úžitkovou plochou 238 štvorcových metrov. Celková plocha pozemku je 3 570 štvorcových metrov. Návrh konštrukcie, výber použitých materiálov a zasklenie boli prispôsobené prísnym požiadavkám KRNAPu a stavebnej komisie obce s približne 80 obyvateľmi.

Je umiestnená na vrstevnici strmého svahu a vzhľadom na skalnaté podložie je postavená na základovej doske. Obytné poschodie je prístupné z terénu, ktorý bol upravený len v bezprostrednej blízkosti domu.

Horní Malá Úpa, OK PLAN ARCHITECTS
Zdroj: Anna Pleslová

Prvé poschodie je postavené klasickou tehlovou technológiou s izoláciou a vetraným dreveným obložením z páleného dreva. Podkrovie tvorí klasická krokvová strecha s kovovými prvkami, ktoré zvyšujú flexibilitu dispozície. Strešná krytina je z hliníkového plechu s povrchovou úpravou v antracitovej farbe.

V interiéri kládol architekt dôraz na nezameniteľné výhľady, ktoré zámerne zdôraznil. Hlavným prvkom obývacej časti je veľké pevné okno nasmerované na blízke údolie rieky Úpa, vrcholy Krkonoš a neďalekú Sněžku.

Horní Malá Úpa, OK PLAN ARCHITECTS
Zdroj: Anna Pleslová

Interiér ponúka príjemnú, veľmi útulnú atmosféru a vyznačuje sa širokou škálou prírodných materiálov, predovšetkým dreva, a textúr, ktoré dominujú priestoru nielen v hlavnej obývacej časti.

Stredobodom dispozície v prízemí je spomínaná obývacia časť, okolo ktorej sú usporiadané všetky vedľajšie miestnosti. V podkroví sú umiestnené spálne a malá súkromná wellness zóna, ktorá je prepojená s vonkajšou terasou s vyhrievanou vírivkou.

Dosť bolo slov, pozri si galériu. Autorkou fotografií je Anna Pleslová.

Horní Malá Úpa, OK PLAN ARCHITECTS Horní Malá Úpa, OK PLAN ARCHITECTS Horní Malá Úpa, OK PLAN ARCHITECTS Horní Malá Úpa, OK PLAN ARCHITECTS
Zobraziť galériu
(20)
ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdroj: linka.news, okplan.cz
Foto: Anna Pleslová
Náhľadový obrázok: Anna Pleslová
Všetko
CE ZA AR 2025 pozná svojich víťazov. Najlepšie architektonické diela roka dnes ocenili v Bratislave
Architektúra
pred 2 dňami
CE ZA AR 2025 pozná svojich víťazov. Najlepšie architektonické diela roka dnes ocenili v Bratislave
pred 2 dňami
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
V spolupráci
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
27. 9. 2025 11:00
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
refresher+
Odporúčané
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
28. 9. 2025 17:00
CE ZA AR 2025: Hlasuj za favorita jedinečnej slovenskej architektúry. Nominované sú tieto diela
Mediálna spolupráca
CE ZA AR 2025: Hlasuj za favorita jedinečnej slovenskej architektúry. Nominované sú tieto diela
pred 3 dňami
Biela noc rozžiari Bratislavu na viac ako 50 miestach. Len teraz máš šancu navštíviť aj bežne neprístupné lokality
Mediálna spolupráca
Biela noc rozžiari Bratislavu na viac ako 50 miestach. Len teraz máš šancu navštíviť aj bežne neprístupné lokality
pred 2 dňami
REFRESHER BOOK CLUB: 12 kníh, ktoré sú ako stvorené na jesenné čítanie. Vtiahnu ťa do deja už od prvej strany
V spolupráci
REFRESHER BOOK CLUB: 12 kníh, ktoré sú ako stvorené na jesenné čítanie. Vtiahnu ťa do deja už od prvej strany
pred 2 dňami
