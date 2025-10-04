Rodinná horská chata s výhľadom na Sněžku a údolie rieky Úpy.
Skúsený architekt Luděk Rýzner z ateliéru OK PLAN ARCHITECTS predstavuje projekt rodinnej chaty v prostredí obkolesenom prírodou, ktorý nás na chvíľu preniesol na Nový Zéland. Spoluautorom návrhu je Jiří Vincenc.
Klient túžil po mieste, ktoré ponúka pohodlie pre rodinný oddych bez kompromisov s duchom a charakterom inšpirovaným horskou krajinou. Dom nemal krajinu zakrývať, ale skôr ju využívať vo svoj prospech, prispôsobiť sa jej a žiť s ňou. Luděk Rýzner a Jiří Vincenc zvládli náročné zadanie na jednotku s hviezdičkou.
Atmosféra horskej chaty a odkazy na tradičnú krkonošskú architektúru prenikajú celým domom – od konštrukcie až po zvolené interiérové dekorácie. Nechýba však ani individualita majiteľa, ktorá je viditeľná v podobe moderného umenia.
Chata sa nachádza v Národnom parku Krkonoše v obci Horní Malá Úpa a ide o novostavbu s úžitkovou plochou 238 štvorcových metrov. Celková plocha pozemku je 3 570 štvorcových metrov. Návrh konštrukcie, výber použitých materiálov a zasklenie boli prispôsobené prísnym požiadavkám KRNAPu a stavebnej komisie obce s približne 80 obyvateľmi.
Je umiestnená na vrstevnici strmého svahu a vzhľadom na skalnaté podložie je postavená na základovej doske. Obytné poschodie je prístupné z terénu, ktorý bol upravený len v bezprostrednej blízkosti domu.
Prvé poschodie je postavené klasickou tehlovou technológiou s izoláciou a vetraným dreveným obložením z páleného dreva. Podkrovie tvorí klasická krokvová strecha s kovovými prvkami, ktoré zvyšujú flexibilitu dispozície. Strešná krytina je z hliníkového plechu s povrchovou úpravou v antracitovej farbe.
V interiéri kládol architekt dôraz na nezameniteľné výhľady, ktoré zámerne zdôraznil. Hlavným prvkom obývacej časti je veľké pevné okno nasmerované na blízke údolie rieky Úpa, vrcholy Krkonoš a neďalekú Sněžku.
Interiér ponúka príjemnú, veľmi útulnú atmosféru a vyznačuje sa širokou škálou prírodných materiálov, predovšetkým dreva, a textúr, ktoré dominujú priestoru nielen v hlavnej obývacej časti.
Stredobodom dispozície v prízemí je spomínaná obývacia časť, okolo ktorej sú usporiadané všetky vedľajšie miestnosti. V podkroví sú umiestnené spálne a malá súkromná wellness zóna, ktorá je prepojená s vonkajšou terasou s vyhrievanou vírivkou.
Dosť bolo slov, pozri si galériu. Autorkou fotografií je Anna Pleslová.