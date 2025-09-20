Kategórie
dnes 20. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:26
Richard Balog

FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy

FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
Zdroj: Martin Zeman
KULTÚRA ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY PRAHA
Architekti dostali pri tvorbe návrhu voľnú ruku a výsledok stojí za to.

Zatiaľ čo naposledy sme sa detailne pozreli na moderný dom plný umenia pri Brne, tentoraz zamierime do hlavného mesta Českej republiky, kde architekti z ateliéru OOOOX navrhli luxusný loft s úžitkovou plochou 170 štvorcových metrov, ktoré rozvrhli do troch poschodí. 

Architekti Radka Valova a Petr Vlach vďaka včasnému kontaktu zo strany klienta a neobvyklej ústretovosti developera získali veľký priestor na realizáciu odvážnych nápadov. Výsledok je úplne atypický, ale zároveň úžasný.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Martin Zeman, OOOOX, Praha
Zdroj: Martin Zeman

Hlavným prvkom priestoru sú odhalené betónové konštrukcie, ktoré prechádzajú všetkými tromi poschodiami. Architekti počas výstavby diskutovali s klientom, či je otvorený myšlienke ponechať uvedené betónové konštrukcie odkryté. Súhlasil a interiér získal zaujímavú a výraznú štruktúru.  

Napriek tomu, že veľká časť konštrukcie zostala odkrytá, potrubia na rekuperáciu sú vsadené do podhľadov nižších poschodí a elegantne schované v sokli nábytku. Ďalšou výhodou je šachta na bielizeň, ktorá prechádza všetkými tromi poschodiami, čo by bez súhlasu developera v počiatočnej fáze projektu nebolo možné. 

Zavesené schodisko v obývacej miestnosti 

Atraktívny prvok v obývacej miestnosti je stena z oceľových tyčí so zaveseným schodiskom. Schody sú vyrobené z tenkých oceľových plátov s dreveným obložením. Výsledkom je atypický interiérový prvok, ktorý je ozdobou luxusného loftu v Prahe. 

Martin Zeman, OOOOX, Praha
Zdroj: Martin Zeman

Každé poschodie má vlastnú krabicu 

Architekti z ateliéru OOOOX vytvorili pre každé poschodie vlastný box, respektíve krabicu – prvok, v ktorom sa čierna farba odráža na podlahe, stenách aj strope. 

V spodnej časti je čierna kuchyňa s výrazným kamenným a dreveným obložením. V druhom poschodí sa nachádza krabica v spálni, kde posteľ skrýva sofistikovaný úložný priestor a knižnicu v čele. Tretia krabica je umiestnená v pracovni. 

Martin Zeman, OOOOX, Praha
Zdroj: Martin Zeman

Všetky kusy nábytku, s výnimkou sedacej súpravy v obývačke, boli vyrobené na mieru. Na nábytok a obloženie schodiska architekti použili tmavé drevo ošetrené amoniakom kvôli hlbokému sfarbeniu. Vzhľad dopĺňajú oceľové prvky – stojan na vinylové platne a príručné stolíky. V rovnakom duchu, s kombináciou ocele a skla, je navrhnutý aj šatník s vitrínami nasmerovaný do spálne. 

Vďaka galérii od fotografa Martina Zemana získaš dokonalý obraz o pražskom lofte Hřebenky od ateliéru OOOOX, ktorý opätovne odviedol skvelú prácu. 

Martin Zeman, OOOOX, Praha Martin Zeman, OOOOX, Praha Martin Zeman, OOOOX, Praha Martin Zeman, OOOOX, Praha
Zobraziť galériu
(23)
Zdroj: linka.news, oooox.com
Foto: Martin Zeman
Náhľadový obrázok: Martin Zeman
