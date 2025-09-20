Architekti dostali pri tvorbe návrhu voľnú ruku a výsledok stojí za to.
Zatiaľ čo naposledy sme sa detailne pozreli na moderný dom plný umenia pri Brne, tentoraz zamierime do hlavného mesta Českej republiky, kde architekti z ateliéru OOOOX navrhli luxusný loft s úžitkovou plochou 170 štvorcových metrov, ktoré rozvrhli do troch poschodí.
Architekti Radka Valova a Petr Vlach vďaka včasnému kontaktu zo strany klienta a neobvyklej ústretovosti developera získali veľký priestor na realizáciu odvážnych nápadov. Výsledok je úplne atypický, ale zároveň úžasný.
Hlavným prvkom priestoru sú odhalené betónové konštrukcie, ktoré prechádzajú všetkými tromi poschodiami. Architekti počas výstavby diskutovali s klientom, či je otvorený myšlienke ponechať uvedené betónové konštrukcie odkryté. Súhlasil a interiér získal zaujímavú a výraznú štruktúru.
Napriek tomu, že veľká časť konštrukcie zostala odkrytá, potrubia na rekuperáciu sú vsadené do podhľadov nižších poschodí a elegantne schované v sokli nábytku. Ďalšou výhodou je šachta na bielizeň, ktorá prechádza všetkými tromi poschodiami, čo by bez súhlasu developera v počiatočnej fáze projektu nebolo možné.
Zavesené schodisko v obývacej miestnosti
Atraktívny prvok v obývacej miestnosti je stena z oceľových tyčí so zaveseným schodiskom. Schody sú vyrobené z tenkých oceľových plátov s dreveným obložením. Výsledkom je atypický interiérový prvok, ktorý je ozdobou luxusného loftu v Prahe.
Každé poschodie má vlastnú krabicu
Architekti z ateliéru OOOOX vytvorili pre každé poschodie vlastný box, respektíve krabicu – prvok, v ktorom sa čierna farba odráža na podlahe, stenách aj strope.
V spodnej časti je čierna kuchyňa s výrazným kamenným a dreveným obložením. V druhom poschodí sa nachádza krabica v spálni, kde posteľ skrýva sofistikovaný úložný priestor a knižnicu v čele. Tretia krabica je umiestnená v pracovni.
Všetky kusy nábytku, s výnimkou sedacej súpravy v obývačke, boli vyrobené na mieru. Na nábytok a obloženie schodiska architekti použili tmavé drevo ošetrené amoniakom kvôli hlbokému sfarbeniu. Vzhľad dopĺňajú oceľové prvky – stojan na vinylové platne a príručné stolíky. V rovnakom duchu, s kombináciou ocele a skla, je navrhnutý aj šatník s vitrínami nasmerovaný do spálne.
Vďaka galérii od fotografa Martina Zemana získaš dokonalý obraz o pražskom lofte Hřebenky od ateliéru OOOOX, ktorý opätovne odviedol skvelú prácu.