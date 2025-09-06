Kategórie
Obsah článku vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka
dnes 6. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 2:28
Richard Balog

FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa

FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
Zdroj: Matej Hakár
KULTÚRA ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY SLOVENSKO
Dokonalá práca slovenských architektov.

Skúsení architekti z ateliéru PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI predstavujú projekt rodinného domu s názvom „Banánka“, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Banka v okrese Piešťany.

Rodinný dom s úžitkovou plochou 244 štvorcových metrov reaguje na okolitý prírodný kontext svojou surovou prírodnou materialitou, horizontálnym tvarom a funkcionalitou minimalistického dizajnu. 

Zážitok z bývania architekti Martin Paulíny a Braňo Hovorka postavili na tesnom prepojení interiéru s exteriérom, a to predovšetkým prostredníctvom veľkých presklených stien, ktoré lemujú značnú časť stavby a dovnútra vťahujú atmosféru záhrady s potokom, záhradným jazerom a hustým listnatým lesom. Plocha pozemku je 2 338 štvorcových metrov. 

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Banka, Piešťany, Banánka, PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI
Zdroj: Matej Hakár

Majitelia počas letnej sezóny rozširujú prepojenie pomocou sklenenej steny medzi centrálnou obytnou časťou, terasou a záhradou s jazerom. 

Prírodná atmosféra rodinného domu „Banánka“ (názov odkazuje na označenie ženskej obyvateľky obce Banka) úzko súvisí s urbanisticky veľmi voľnou okolitou zástavbou, ktorá zahŕňa aj chaty. Ulica, ktorá k domu vedie, pokračuje formou úzkej lesnej cesty hlbšie do údolia Považského Inovca. 

Výhodou pôvodne záhradného pozemku je dostatok súkromia v obkolesení statných stromov a zelene. Majitelia požadovali jednopodlažný dom s parkovacím prístreškom, ktorý bude maximálne prepojený so záhradou. Úlohou architektov bolo tiež umiestniť stavbu tak, aby vnútorné priestory využili čo najviac denného svetla. 

Banka, Piešťany, Banánka, PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI
Zdroj: Matej Hakár

Materiálový základ pozostáva z betónu, kameňa, dreva a skla, čo odráža túžbu majiteľov po odolnom, trvácnom a nadčasovom bývaní.

Pôdorys domu „Banánka“ má tvar trojcípej hviezdy, ktorej ramená sa vyhýbajú stromom, zvierajú medzi sebou 120-stupňový uhol a rozdeľujú pozemok na viacero menších častí, respektíve záhrad.

Obyvatelia jednotlivých izieb majú vďaka unikátnemu riešeniu k dispozícii vlastné, jedinečné výhľady. Dom je masívny, s kartáčovanými doskami debnenia otlačenými do monolitického betónového stropu, betónovými interiérovými stenami a prefabrikovanými atikovými panelmi v interiéri.

Materiálový koncept je doplnený o lomový kameň, ktorý je naukladaný v pozinkovaných roštoch. Gabiony prechádzajú z exteriéru do interiéru formou obkladu, ktorý je doplnený drevenými obkladmi, podlahami a terasami.

Okná sú vybavené úzkymi rámikmi s možnosťou ich úplného odsunutia do stenových puzdier pre maximalizáciu vizuálneho kontaktu so záhradou. Neviditeľné dvere sú integrované do obkladov a omietok. Interiér obsahuje nábytok, postele či modulárnu sofu na mieru s možnosťou zmeny svojho usporiadania.

Banka, Piešťany, Banánka, PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI
Zdroj: Matej Hakár

Vnútorné členenie domu súvisí s rozdelením dispozície na tri krídla, v zmysle trojramenného pôdorysu. Vzájomne sú prepojené dominantným obytným priestorom uprostred. Koncept poskytuje väčšiu mieru súkromia hlavnej spálňovej časti s wellness oproti časti, ktorá obsahuje detské izby a hosťovské spálne.

Najmenšie severné krídlo, ktoré zahŕňa vstup do domu aj skladové a technické zázemie, má predĺženú strechu – prístrešok pre autá. Juhovýchodné krídlo obsahuje tri menšie spálne so spoločnou kúpeľňou a multifunkčnou miestnosťou, ktorú majitelia využívajú ako pracovňu aj priestor na meditáciu.

Juhozápadné krídlo má funkciu hlavnej nočnej časti, pričom obsahuje hlavnú rodičovskú spálňu so samostatným šatníkom, veľkorysú kúpeľňu, toaletu a saunu. Priestor so saunou je prepojený s menšou terasou s vírivkou a časťou záhrady s bazénom.

Banka, Piešťany, Banánka, PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI
Zdroj: Matej Hakár

Centrálna časť domu s priestrannou kuchyňou a obývacou izbou slúži ako prístup do dvoch obytných krídiel stavby a zároveň je prepojená s vonkajšou obytnou terasou. Na jednej strane je kuchyňa, na druhej obývačka a uprostred jedáleň.

Súčasťou je chladená miestnosť prezentačnej vinotéky oddelená presklenou stenou, ktorá vizuálne zväčšuje interiér. Priestoru dominuje krb s kamennou akumulačnou stenou.

Hala je priamo prepojená s prekrytou terasou veľkoplošnými posuvnými presklenými stenami, ktoré sa zasúvajú do puzdier v stenách a umožňujú dokonalé spojenie interiéru s exteriérom – terasou, ktorá obsahuje vonkajšiu letnú kuchyňu s grilom a sedením orientovaným na upravenú záhradu.

Galéria je prácou Mateja Hakára, ktorý patrí medzi najvyhľadávanejších fotografov architektúry v našich zemepisných šírkach. Pred architektmi z ateliéru PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI skladáme klobúk dole. Na projekte pracovali štyri roky – od návrhov po koniec realizácie. 

Banka, Piešťany, Banánka, PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI Banka, Piešťany, Banánka, PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI Banka, Piešťany, Banánka, PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI Banka, Piešťany, Banánka, PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI
Zobraziť galériu
(29)
Richard Balog
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Zdroj: linka.news, pha.sk
Foto: Matej Hakár
Náhľadový obrázok: Matej Hakár
