Dokonalá práca slovenských architektov.
Skúsení architekti z ateliéru PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI predstavujú projekt rodinného domu s názvom „Banánka“, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Banka v okrese Piešťany.
Rodinný dom s úžitkovou plochou 244 štvorcových metrov reaguje na okolitý prírodný kontext svojou surovou prírodnou materialitou, horizontálnym tvarom a funkcionalitou minimalistického dizajnu.
Zážitok z bývania architekti Martin Paulíny a Braňo Hovorka postavili na tesnom prepojení interiéru s exteriérom, a to predovšetkým prostredníctvom veľkých presklených stien, ktoré lemujú značnú časť stavby a dovnútra vťahujú atmosféru záhrady s potokom, záhradným jazerom a hustým listnatým lesom. Plocha pozemku je 2 338 štvorcových metrov.
Majitelia počas letnej sezóny rozširujú prepojenie pomocou sklenenej steny medzi centrálnou obytnou časťou, terasou a záhradou s jazerom.
Prírodná atmosféra rodinného domu „Banánka“ (názov odkazuje na označenie ženskej obyvateľky obce Banka) úzko súvisí s urbanisticky veľmi voľnou okolitou zástavbou, ktorá zahŕňa aj chaty. Ulica, ktorá k domu vedie, pokračuje formou úzkej lesnej cesty hlbšie do údolia Považského Inovca.
Výhodou pôvodne záhradného pozemku je dostatok súkromia v obkolesení statných stromov a zelene. Majitelia požadovali jednopodlažný dom s parkovacím prístreškom, ktorý bude maximálne prepojený so záhradou. Úlohou architektov bolo tiež umiestniť stavbu tak, aby vnútorné priestory využili čo najviac denného svetla.
Materiálový základ pozostáva z betónu, kameňa, dreva a skla, čo odráža túžbu majiteľov po odolnom, trvácnom a nadčasovom bývaní.
Pôdorys domu „Banánka“ má tvar trojcípej hviezdy, ktorej ramená sa vyhýbajú stromom, zvierajú medzi sebou 120-stupňový uhol a rozdeľujú pozemok na viacero menších častí, respektíve záhrad.
Obyvatelia jednotlivých izieb majú vďaka unikátnemu riešeniu k dispozícii vlastné, jedinečné výhľady. Dom je masívny, s kartáčovanými doskami debnenia otlačenými do monolitického betónového stropu, betónovými interiérovými stenami a prefabrikovanými atikovými panelmi v interiéri.
Materiálový koncept je doplnený o lomový kameň, ktorý je naukladaný v pozinkovaných roštoch. Gabiony prechádzajú z exteriéru do interiéru formou obkladu, ktorý je doplnený drevenými obkladmi, podlahami a terasami.
Okná sú vybavené úzkymi rámikmi s možnosťou ich úplného odsunutia do stenových puzdier pre maximalizáciu vizuálneho kontaktu so záhradou. Neviditeľné dvere sú integrované do obkladov a omietok. Interiér obsahuje nábytok, postele či modulárnu sofu na mieru s možnosťou zmeny svojho usporiadania.
Vnútorné členenie domu súvisí s rozdelením dispozície na tri krídla, v zmysle trojramenného pôdorysu. Vzájomne sú prepojené dominantným obytným priestorom uprostred. Koncept poskytuje väčšiu mieru súkromia hlavnej spálňovej časti s wellness oproti časti, ktorá obsahuje detské izby a hosťovské spálne.
Najmenšie severné krídlo, ktoré zahŕňa vstup do domu aj skladové a technické zázemie, má predĺženú strechu – prístrešok pre autá. Juhovýchodné krídlo obsahuje tri menšie spálne so spoločnou kúpeľňou a multifunkčnou miestnosťou, ktorú majitelia využívajú ako pracovňu aj priestor na meditáciu.
Juhozápadné krídlo má funkciu hlavnej nočnej časti, pričom obsahuje hlavnú rodičovskú spálňu so samostatným šatníkom, veľkorysú kúpeľňu, toaletu a saunu. Priestor so saunou je prepojený s menšou terasou s vírivkou a časťou záhrady s bazénom.
Centrálna časť domu s priestrannou kuchyňou a obývacou izbou slúži ako prístup do dvoch obytných krídiel stavby a zároveň je prepojená s vonkajšou obytnou terasou. Na jednej strane je kuchyňa, na druhej obývačka a uprostred jedáleň.
Súčasťou je chladená miestnosť prezentačnej vinotéky oddelená presklenou stenou, ktorá vizuálne zväčšuje interiér. Priestoru dominuje krb s kamennou akumulačnou stenou.
Hala je priamo prepojená s prekrytou terasou veľkoplošnými posuvnými presklenými stenami, ktoré sa zasúvajú do puzdier v stenách a umožňujú dokonalé spojenie interiéru s exteriérom – terasou, ktorá obsahuje vonkajšiu letnú kuchyňu s grilom a sedením orientovaným na upravenú záhradu.
Galéria je prácou Mateja Hakára, ktorý patrí medzi najvyhľadávanejších fotografov architektúry v našich zemepisných šírkach. Pred architektmi z ateliéru PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI skladáme klobúk dole. Na projekte pracovali štyri roky – od návrhov po koniec realizácie.