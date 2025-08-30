Bývanie s prírodným jazierkom, do ktorého by sme sa s radosťou presťahovali.
Architekti z ateliéru 3AE predstavujú projekt rodinnej vily na okraji malej obce blízko Prahy, ktorá vznikla ako premyslená reakcia na krajinu.
V čase návrhu obklopovala pozemok kvetinová lúka s voľnými výhľadmi, napriek tomu sa architekt Lukáš Pejsar rozhodol orientovať stavbu smerom do záhrady. Zámerne otočil návrh od krajiny, ktorá sa mala premeniť na zástavbu. Vďaka umiestneniu v pokojnej časti parcely pri lese vytvoril bývanie, ktoré si chráni vlastný svet.
Vila má tvar písmena „L“, úžitkovú plochu 199 štvorcových metrov a využíva mierny svah pozemku, ktorý má 2 865 štvorcových metrov, ako výhodu – z ulice pôsobí uzatvorene a nenápadne, vďaka čomu poskytuje maximálne súkromie. Vo vnútri sa však otvára do záhrady, ktorá voľne stúpa smerom k lesu a prechádza do voľnej prírody. Funguje ako predĺženie obytného priestoru.
Dominantným prvkom záhrady je kúpacie jazierko, ktoré tvorí srdce bývania. Priamo nadväzuje na drevenú terasu pri hlavnom obytnom priestore s kuchyňou a jedálňou a je jeho prirodzenou kulisou. Dva veľkoformátové posuvné moduly prepájajú obývačku, terasu a záhradu v jeden živý organizmus.
Interiér rodinnej vily, v ktorej je príroda súčasťou interiéru, ponúka 5 spální, dve kúpeľne, šatník a spomínaný hlavný obytný priestor s kuchyňou a jedálňou. Hlavná os – dlhá chodba lemovaná knižnicou – prepája jednotlivé časti a zároveň funguje ako tichá opora pôsobivej stavby.
Naprieč jednotlivými priestormi dominuje pohľadové masívne drevo – teplé, autentické. CLT panely sú priznané nielen zvnútra, ale aj na dotyk. Ich štruktúra, farba aj vôňa prispievajú k prirodzene zdravému prostrediu, v ktorom sa dobre žije a dýcha. Povrchy sú ošetrené tak, aby si zachovali svoj originálny vzhľad a zároveň odolali času. Vila dýcha, ale starne s gráciou, rovnako ako jej okolie.
Konštrukčné riešenie využíva veľkoformátové masívne panely Novatop Solid, ktoré zabezpečujú vysokú tuhosť, výborné izolačné vlastnosti aj príjemnú mikroklímu. Fasáda je pokrytá tepelne upraveným drevom Thermowood, ktoré prirodzene starne a ladí s okolím. Nízka strecha osadená zeleňou splýva s voľnou prírodou.
Pozri si galériu od Petra Poláka, ktorý zachytil všetky detaily unikátnej vily vznášajúcej sa nad vodou.