Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Obsah článku vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka
dnes 30. augusta 2025 o 11:00
Čas čítania 1:24
Richard Balog

FOTO: Vila plná dreva blízko Prahy, ktorá plynulo prechádza do voľnej prírody. Takto vyzerá oáza kľudu

FOTO: Vila plná dreva blízko Prahy, ktorá plynulo prechádza do voľnej prírody. Takto vyzerá oáza kľudu
Zdroj: Petr Polák
KULTÚRA ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ČESKO
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Bývanie s prírodným jazierkom, do ktorého by sme sa s radosťou presťahovali.

Architekti z ateliéru 3AE predstavujú projekt rodinnej vily na okraji malej obce blízko Prahy, ktorá vznikla ako premyslená reakcia na krajinu. 

V čase návrhu obklopovala pozemok kvetinová lúka s voľnými výhľadmi, napriek tomu sa architekt Lukáš Pejsar rozhodol orientovať stavbu smerom do záhrady. Zámerne otočil návrh od krajiny, ktorá sa mala premeniť na zástavbu. Vďaka umiestneniu v pokojnej časti parcely pri lese vytvoril bývanie, ktoré si chráni vlastný svet. 

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Odporúčané
FOTO: Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Pozri si rezidenciu s jedinečným tvarom a presklenými plochami FOTO: Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Pozri si rezidenciu s jedinečným tvarom a presklenými plochami 23. augusta 2025 o 11:00
Bývanie s prírodným jazierkom, kam by sme sa s radosťou presťahovali.
Bývanie s prírodným jazierkom, kam by sme sa s radosťou presťahovali. Zdroj: Petr Polák

Vila má tvar písmena „L“, úžitkovú plochu 199 štvorcových metrov a využíva mierny svah pozemku, ktorý má 2 865 štvorcových metrov, ako výhodu – z ulice pôsobí uzatvorene a nenápadne, vďaka čomu poskytuje maximálne súkromie. Vo vnútri sa však otvára do záhrady, ktorá voľne stúpa smerom k lesu a prechádza do voľnej prírody. Funguje ako predĺženie obytného priestoru. 

Dominantným prvkom záhrady je kúpacie jazierko, ktoré tvorí srdce bývania. Priamo nadväzuje na drevenú terasu pri hlavnom obytnom priestore s kuchyňou a jedálňou a je jeho prirodzenou kulisou. Dva veľkoformátové posuvné moduly prepájajú obývačku, terasu a záhradu v jeden živý organizmus. 

3AE, Česká republika, Praha
Zdroj: Petr Polák

Interiér rodinnej vily, v ktorej je príroda súčasťou interiéru, ponúka 5 spální, dve kúpeľne, šatník a spomínaný hlavný obytný priestor s kuchyňou a jedálňou. Hlavná os – dlhá chodba lemovaná knižnicou – prepája jednotlivé časti a zároveň funguje ako tichá opora pôsobivej stavby. 

Naprieč jednotlivými priestormi dominuje pohľadové masívne drevo – teplé, autentické. CLT panely sú priznané nielen zvnútra, ale aj na dotyk. Ich štruktúra, farba aj vôňa prispievajú k prirodzene zdravému prostrediu, v ktorom sa dobre žije a dýcha. Povrchy sú ošetrené tak, aby si zachovali svoj originálny vzhľad a zároveň odolali času. Vila dýcha, ale starne s gráciou, rovnako ako jej okolie. 

Odporúčané
FOTO: Pozri si rekonštrukciu lesného kúpaliska v Liberci za 400-tisíc eur. Ide o dokonalé miesto na oddych FOTO: Pozri si rekonštrukciu lesného kúpaliska v Liberci za 400-tisíc eur. Ide o dokonalé miesto na oddych 9. augusta 2025 o 11:00
3AE, Česká republika, Praha
Zdroj: Petr Polák

Konštrukčné riešenie využíva veľkoformátové masívne panely Novatop Solid, ktoré zabezpečujú vysokú tuhosť, výborné izolačné vlastnosti aj príjemnú mikroklímu. Fasáda je pokrytá tepelne upraveným drevom Thermowood, ktoré prirodzene starne a ladí s okolím. Nízka strecha osadená zeleňou splýva s voľnou prírodou. 

Pozri si galériu od Petra Poláka, ktorý zachytil všetky detaily unikátnej vily vznášajúcej sa nad vodou. 

Bývanie s prírodným jazierkom, kam by sme sa s radosťou presťahovali. 3AE, Česká republika, Praha 3AE, Česká republika, Praha 3AE, Česká republika, Praha
Zobraziť galériu
(25)
Odporúčané
FOTO: Luxus na ploche 500 m². Toto je prázdninový dom na Taiwane, v ktorom sa stretávajú štyri generácie FOTO: Luxus na ploche 500 m². Toto je prázdninový dom na Taiwane, v ktorom sa stretávajú štyri generácie 16. augusta 2025 o 11:00
Odporúčané
FOTO: Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Pozri si rezidenciu s jedinečným tvarom a presklenými plochami FOTO: Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Pozri si rezidenciu s jedinečným tvarom a presklenými plochami 23. augusta 2025 o 11:00
Odporúčané
FOTO: Pozri si rekonštrukciu lesného kúpaliska v Liberci za 400-tisíc eur. Ide o dokonalé miesto na oddych FOTO: Pozri si rekonštrukciu lesného kúpaliska v Liberci za 400-tisíc eur. Ide o dokonalé miesto na oddych 9. augusta 2025 o 11:00
S nami si vždy fresh
Mapujeme za teba dianie na mólach, v hudbe, v Hollywoode, v slovenskom gastre či kultúre.
Vďaka tomu vieš, čo je práve HOT a kde nesmieš chýbať.
Vstúp do klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ČESKO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: linka.news
Foto: Petr Polák
Náhľadový obrázok: Petr Polák
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Kristián Macháček zo Sľubu: Nechcem, aby si ma ľudia zafixovali len ako Roba, láka ma štúdium herectva v zahraničí (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristián Macháček zo Sľubu: Nechcem, aby si ma ľudia zafixovali len ako Roba, láka ma štúdium herectva v zahraničí (Rozhovor)
pred 25 minútami
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
refresher+
Odporúčané
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
včera o 17:00
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
Sponzorovaný obsah
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
20. 8. 2025 18:00
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
včera o 10:48
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
pred 2 dňami
Storky
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Lifestyle news
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky pred 2 hodinami
Danko odkazuje Pellegrinimu: Pán prezident, pracujte a dajte pokoj Jovinečkovi dnes o 12:41
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu dnes o 12:17
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie dnes o 09:38
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur včera o 17:33
Prvý záber z filmu Star Wars: Starfighter je tu. Aké ďalšie hviezdy sa pridali k Ryanovi Goslingovi? včera o 16:41
Selena Gomez si pred svadbou užila rozlúčku so slobodou. S priateľmi oslavovala v Mexiku včera o 15:01
Nový album Sabriny Carpenter je tu: „Man’s Best Friend“ prichádza aj s novým videoklipom včera o 12:01
Miley Cyrus prepísala históriu. Stala sa prvou tvárou módneho domu Maison Margiela pred 2 dňami
Spravodajstvo
Podvod Vojna na Ukrajine Spojené štáty americké Volodymyr Zelenskyj
Viac
Pri izraelskom útoku v Jemene prišli o život premiér húsíov a členovia vlády
pred 10 minútami
Pokus o vraždu v opustenej budove železníc v Senci: Muž fyzicky napadol partnerku a zranil ďalšieho človeka
pred hodinou
Plavba do Chorvátska sa zmenila na tragédiu. 62-ročný muž zomrel pred očami svojho syna
pred 2 hodinami

Viac z Kultúra

Všetko
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
refresher+
Odporúčané
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
26. 8. 2025 8:00
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
FOTO: Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Pozri si rezidenciu s jedinečným tvarom a presklenými plochami
V spolupráci
FOTO: Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Pozri si rezidenciu s jedinečným tvarom a presklenými plochami
23. 8. 2025 11:00
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy
21. 8. 2025 19:29
Slovenský umelec dobyl svojou figúrkou Južnú Kóreu. Vystavujú ju v lukratívnej galérii (REFRESHER ART)
Odporúčané
Slovenský umelec dobyl svojou figúrkou Južnú Kóreu. Vystavujú ju v lukratívnej galérii (REFRESHER ART)
23. 8. 2025 7:00
Viac z Šport Všetko
Attila Végh sa vracia do ringu. Tentoraz bude zápasiť v boxe
Attila Végh sa vracia do ringu. Tentoraz bude zápasiť v boxe
25. 8. 2025 10:27
VIDEO: Po prehre na US Open stratila nervy. Lotyška čelí kritike za rasistický výrok voči súperke
pred 2 dňami
Juraj Kucka sa stal štvornásobným otcom. Šťastnú novinku oznámil netradične
pred 3 dňami
Viac z Zaujímavosti Všetko
Danko odkazuje Pellegrinimu: Pán prezident, pracujte a dajte pokoj Jovinečkovi
Danko odkazuje Pellegrinimu: Pán prezident, pracujte a dajte pokoj Jovinečkovi
dnes o 12:41
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
pred 2 dňami
Dojímavý príbeh z bratislavskej reštaurácie: neznámy muž prekvapil rodinu v núdzi, zaplatil im večeru
pred 3 dňami
Viac z História Všetko
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kristián Macháček zo Sľubu: Nechcem, aby si ma ľudia zafixovali len ako Roba, láka ma štúdium herectva v zahraničí (Rozhovor)
Osobnosti
pred 24 minútami
refresher+
Odporúčané
Kristián Macháček zo Sľubu: Nechcem, aby si ma ľudia zafixovali len ako Roba, láka ma štúdium herectva v zahraničí (Rozhovor)
pred 24 minútami
Kristiána profesia herca uchvátila a chcel by sa jej venovať aj v budúcnosti. Rád by stvárnil postavy rôznych charakterov a viac ako seriálová produkcia ho láka tá filmová.
FOTO: Vila plná dreva blízko Prahy, ktorá plynulo prechádza do voľnej prírody. Takto vyzerá oáza kľudu
V spolupráci
FOTO: Vila plná dreva blízko Prahy, ktorá plynulo prechádza do voľnej prírody. Takto vyzerá oáza kľudu
dnes o 11:00
George Clooney s manželkou Amal či sexi Barbara Palvin zahviezdili na červenom koberci v Benátkach (OUTFIT CHECK)
George Clooney s manželkou Amal či sexi Barbara Palvin zahviezdili na červenom koberci v Benátkach (OUTFIT CHECK)
dnes o 07:00
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
refresher+
Odporúčané
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
včera o 17:00
Robert roky pracoval ako zvárač, dnes na svojej zručnosti postavil biznis: „Chcem vrátiť starému remeslu život“
Robert roky pracoval ako zvárač, dnes na svojej zručnosti postavil biznis: „Chcem vrátiť starému remeslu život“
včera o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
dnes o 09:38
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
refresher+
Odporúčané
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
pred 2 dňami
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 4 dňami
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
refresher+
Odporúčané
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 4 dňami
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
pred 3 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
pred 3 dňami
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
23. 8. 2025 17:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 4 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
pred 3 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
22. 8. 2025 19:26
Domov
Zdieľať
Diskusia