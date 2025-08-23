Kategórie
Obsah článku vznikol v spolupráci so spoločnosťou StudioAC
dnes 23. augusta 2025 o 11:00
Čas čítania 1:18
Richard Balog

FOTO: Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Pozri si rezidenciu s jedinečným tvarom a presklenými plochami

FOTO: Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Pozri si rezidenciu s jedinečným tvarom a presklenými plochami
Zdroj: Felix Michaud
KULTÚRA KANADA ZAHRANIČNÁ ARCHITEKTÚRA
Bývanie je zámerne orientované tak, aby si majitelia užívali prírodu a boli s ňou v priamom kontakte.

Veľkolepý projekt South Bay Residence od architektov z ateliéru StudioAC spĺňa aj tie najprísnejšie požiadavky. Nachádza sa v provincii Ontario, niekoľko hodín jazdy autom od Toronta, a je ohraničený stromovým hájom a pobrežím, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou architektonického konceptu. 

Rezidencia, ktorá bola dokončená tento rok, je zložená z troch odlišných objemov. Centrálny má podlhovastý tvar s rozmermi 14,60 x 3,60 metra, je otvorenejší a ukrýva obývaciu izbu s kuchyňou. Ďalšie dva objemy sú umiestnené na oboch stranách a obsahujú súkromné priestory – spálne a kúpeľne. 

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady.
Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Zdroj: Felix Michaud

Nosná konštrukcia a povrchové úpravy sú z dreva a kovu, pričom architekti použili ako kontrast k okolitej prírode neutrálnu farebnú paletu. Vonkajšia obkladová doska je z preglejky, zatiaľ čo vnútorná wellness zóna je obložená dlaždicami, čo vytvára vizuálny aj hmatový kontrast. Strecha je naopak tvorená tromi zrkadlovými konštrukciami. Jej vlnitý tvar má väčšiu dynamiku, vďaka čomu simuluje hory alebo kopce.

Architekti sa rozhodli pre orientáciu „na šírku“, ktorá nie je štandardná, vďaka čomu stiera hranice medzi interiérom a exteriérom – keď majitelia sedia na sedacej súprave alebo pri jedálenskom stole, blízkosť rozľahlých okien odstraňuje architektonické prekážky z periférneho videnia a sústredí pozornosť výhradne na vonkajšie prostredie. 

Ontario, Kanada, StudioAC
Zdroj: Felix Michaud

Interiér je ladený v striedmych farebných odtieňoch, prevažne obložený preglejkou, s bielymi stenami, ktoré sú selektívne umiestnené pod úrovňou strechy, aby vynikli umelecké diela. Spoločné priestory a spálne ťažia z odvážnej geometrie projektu, ktorá výrazne umocňuje pocit z priestoru a súčasnú podobu vidieckej ľudovej architektúry.

Ontario, Kanada, StudioAC
Zdroj: Felix Michaud

Hoci výsledná architektúra pôsobí komplexne, jej základ spočíva v známych tvaroch a tradičných formách. Jedinečnosť South Bay Residence vyplýva zo vzájomného pôsobenia atraktívneho vzhľadu a kontrastu s krajinou, čím vzniká bývanie, ktoré sa snaží nadviazať na svoje okolie a zároveň vyniknúť v plnej kráse. 

Pozri si galériu od fotografa Felixa Michauda, ktorý zachytil všetky detaily nádherného domu v prostredí kanadskej prírody.

Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Ontario, Kanada, StudioAC Ontario, Kanada, StudioAC Ontario, Kanada, StudioAC
Súvisiace témy
KANADA ZAHRANIČNÁ ARCHITEKTÚRA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Zdroj: archcollab.com
Foto: Felix Michaud
Náhľadový obrázok: Felix Michaud
