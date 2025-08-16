Jeden z najmajestátnejších projektov, ktoré sme zatiaľ videli v roku 2025.
Zatiaľ čo v minulosti rodiny spolu trávili množstvo voľného času vrátane prázdnin, v súčasnosti ide skôr o vzácnosť. O to viac nás oslovil viacgeneračný projekt na Taiwane, ktorý slúži ako dovolenkové sídlo a ponúka dokonalé miesto na stretnutia a oddych.
Dom má úžitkovú plochu viac ako 500 štvorcových metrov, ktoré sú rozdelené do troch poschodí, a využíva dizajnový princíp „menej je viac“, aby ladil s modernou bielou fasádou. Obmedzená farebnosť a jednotné materiály rozširujú vizuálny rozsah a vytvárajú veľmi príjemnú atmosféru.
Autormi návrhu sú architekti z ateliéru FLOAT DESIGN STUDIO.
Architekti mysleli pri tvorbe nielen na funkčnosť, ale tiež na prirodzené osvetlenie a výhľady, keď použili veľkoformátové okná od podlahy po strop naprieč celým pôdorysom domu.
Majitelia pritom nechali novú vilu postaviť na mieste pôvodnej, úzkej stavby, pričom moderné prvky sú doplnené japonskou jednoduchosťou na pozadí horskej krajiny. Každé poschodie je navrhnuté tak, aby vyhovovalo rôznym vekovým skupinám členov rodiny.
Zdieľané priestory sú maximálne flexibilné – napríklad na 1. poschodí sa nachádza otvorená spoločenská miestnosť a na 3. poschodí je priestranná zóna s výhľadom na prírodu, ktorá je vhodná na aktivity a spanie.
Voľnosť a otvorenosť cítiť z každého štvorcového metra domu. Čistá forma s jasnými líniami je dosiahnutá prostredníctvom jednoduchých stien a jemných materiálov s prepletenými povrchmi. Spomínaný princíp „menej je viac“ je viditeľný v rôznych častiach, kde lineárne formy rozširujú priestor. Schodisko slúži ako sprostredkovateľ, ktorý spája súkromné a spoločné priestory na každom poschodí.
Architekti z ateliéru FLOAT DESIGN STUDIO kládli dôraz na funkčnosť každého priestoru – kuchynský ostrov a jedálenský stôl v dlhom páse sú integrované do veľkej pracovnej dosky. Stena s oknami od podlahy po strop, do ktorých je zabudovaná odhalená oceľová konštrukcia, umožňuje hladké prepojenie interiéru s exteriérom so zelenou záhradou a bazénom. Obývacia a jedálenská časť sú oddelené stropmi rôznej výšky.
Rozhodnutie odstrániť všetky prekážky okrem nosných konštrukcií, za účelom maximalizovania flexibility priestoru, považujeme za kľúčové a veľmi podarené.
Pozri si galériu, ktorá je prácou fotografov z WHOSE IMAGE STUDIO. Z nášho pohľadu ide o atraktívny projekt s peknou myšlienkou spojiť rodinu.