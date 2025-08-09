Nádherné dielo s históriou, ktorá siaha do obdobia pred 2. svetovou vojnou.
Ateliér Mjölk architekti patrí medzi najznámejšie v Česku, pričom vo svojom portfóliu má okrem množstva rezidenčných projektov tiež verejné diela vrátane lesného kúpaliska v Liberci, ktoré si dnes predstavíme bližšie.
Kúpalisko sa nachádza na sútoku dvoch potokov, neďaleko Lidových sadov a libereckej výstavnej vilovej štvrti, na mieste s dlhou históriou kúpania a vodou studenou ako ľad. Miestni obyvatelia túto prírodnú krásu schovanú za storočnými smrekmi poznajú pod názvom Lesné kúpalisko.
História
Prvé zmienky o kúpalisku pochádzajú z obdobia pred 2. svetovou vojnou, pričom dokončené bolo po jej skončení. Od roku 2007 bol areál uzavretý a po požiari zostala na pôvodnom mieste len betónová základová doska. Miesto chátralo až do roku 2016, kedy začala jeho revitalizácia, ktorá zahŕňala rekonštrukciu bazénovej vane a kultiváciu areálu. Opäť otvorené bolo o dva roky neskôr.
V roku 2020 prevzalo areál do správy združenie Lesní koupaliště z.s., vďaka čomu začala nová etapa prírodného kúpaliska v Liberci.
Stavba
Združenie začalo okamžite pracovať na štúdii nového projektu a jeho financovaní. Veľkú časť z rozpočtu tvorili prostriedky z rozpočtu mesta, avšak významné príspevky prišli aj od súkromných darcov. Stavebné povolenie prišlo v máji 2022.
Nová budova plavárne, respektíve areál lesného kúpaliska, vznikol s minimálnym rozpočtom – v prepočte približne 400-tisíc eur a s veľkým prispením občianskej iniciatívy a pomoci.
Návrh od architektky Marie Vondrákovej sa od začiatku sústredil na to, aby bol čo najjednoduchší na výstavbu a finančne dostupný. Drevená stavba kopíruje dve výškové úrovne pôvodnej základovej dosky a je základným funkčným priestorom kúpaliska.
Kombinovaný systém drevenej stavby z CLT panelov a ľahkej trámovej konštrukcie integruje sklad, toalety, saunu s oddychovou zónou a bistro s vonkajším sedením. Strecha na tyrkysovej oceľovej konštrukcii je dáždnikom aj slnečníkom plavárne – chráni stavbu a návštevníkov pred nepriaznivým počasím. Pod strechou sú umiestnené sprchy, šatne a uzamykateľné skrinky.
Galéria je prácou fotografov Jakuba Skokana a Martina Tůmu z BoysPlayNice.