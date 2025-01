Sauna funguje od utorka do nedele.

V Bratislave vznikol jedinečný koncept inšpirovaný Škandináviou. V zadnej časti lode Pink Whale otvorili komunitnú saunu na Dunaji. Ľudia tak majú možnosť pozerať sa na Most SNP z teplej sauny v plachte.

Sauna Bobor má kapacitu pre 15 osôb. Fungujú na báze členstva: „Ak sa s nami chceš saunovať, musíš sa stať členom OZ Sauna BOBOR,“ informujú na svojom webe, kde nájdeš všetky potrebné informácie. Organizácia založila zbierku na platforme Donio, aby získala peniaze na jej výstavbu. Celkovo vyzbierali vyše 11-tisíc € a projekt podporila aj Nadácia mesta Bratislavy z verejných zdrojov.

Zdroj: Sauna Bobor

Saunovanie ti bude sprístupnené, ak si zakúpiš jednorazový vstup, ktorý stojí 15 €. Pre členov ponúkajú zvýhodnené vstupné za 12 € alebo permanentku – 5 vstupov za 50 eur.

Súčasťou areálu novootvorenej sauny je sprcha s čistou vodou, odpočíváreň či kaďa so studenou vodou z Dunaja. Dokonca z lode vychádza aj rebrík, po ktorom môžeš zliesť do rieky a ochladiť sa na vlastnú zodpovednosť priamo tam.

Oficiálna otváračka prebehla cez víkend 18. januára. Od soboty sú otvorení každý utorok až piatok od 16:00 do 22:00. Cez víkend začínajú o dve hodiny skôr – o 14:00. V stredy je však saunovanie sprístupnené iba ženám. Do budúcna by chceli areál rozšíriť aj o bazén.

Zatiaľ Sauna Bobor funguje bez rezervácií, ako to však bude fungovať ďalej, je otázne. V prípade veľkého záujmu zverejnia rezervačný systém a vstup bude možný až keď si saunu bookneš vopred.

Majiteľ Ján Brunovský nám prezradil, že otváračka dopadla podľa ich predstáv. Hoci v nedeľu si na saunu museli ľudia trochu počkať, všetko išlo podľa plánov. V utorok sa prišlo saunovať 9 ľudí a v stredu, 22. januára ich čaká prvé čisto ženské saunovanie. Otváracie hodiny sa dobudúcna ešte budú upravovať podľa záujmu.