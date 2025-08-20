V centre Trnavy sa odohral incident, ktorý síce začal nepríjemne, no vďaka rýchlemu zásahu polície a služobného psa skončil šťastne.
V piatok popoludní sa 26-ročný Trnavčan rozhodol spáchať krádež netradičným spôsobom. Aby odvrátil pozornosť okolia, vylial fľašu s neznámym obsahom do náhodne okoloidúceho detského kočíka. Tento vyrušujúci moment využil na to, aby staršej cyklistke z košíka bicykla odviazal pripútanú kabelku. Pokus o útek si však všimla samotná majiteľka, ktorá sa ho snažila zastaviť. Pri tomto pokuse, žiaľ, spadla na zem.
Zlodej sa dal na útek s kabelkou v ruke, no ďaleko sa nedostal. Včas zareagovali trnavskí policajti, ktorí ho krátko po čine zadržali. „Veci, ktoré počas úteku porozhadzoval, policajti pozbierali. Naďalej však chýbala peňaženka s hotovosťou. Na miesto bol preto privolaný psovod so služobným psom Sheriffom,“ informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Tu nastúpil na scénu štvornohý hrdina. Pod vedením psovoda sa krátko po príchode pustil do hľadania a vo vysokej tráve peňaženku skutočne našiel. Hoci v nej už chýbalo 70 eur, väčšina cenností sa vďaka jeho práci vrátila pôvodnej majiteľke.
Policajti 26-ročného muža obvinili zo zločinu krádeže, za ktorý mu hrozí až 8 rokov za mrežami. Vzhľadom na okolnosti prípadu ho vyšetrovateľ navrhol stíhať väzobne a sudca s návrhom súhlasil. Už v nedeľu skončil muž vo väzbe.