dnes 21. augusta 2025 o 18:14
Čas čítania 1:02
redakcia

Rasťo sa vyjadril k rozchodu s Karolínou z Ruže pre nevestu. „Stále ju mám rád. Šou neľutujem“

Rasťo sa vyjadril k rozchodu s Karolínou z Ruže pre nevestu. „Stále ju mám rád. Šou neľutujem“
Zdroj: Instagram / @zvarci, Youtube / Romulus & Remus
OSOBNOSTI RUŽA PRE NEVESTU
Rasťo pár slovami opísal, ako sa cíti a aké faktory pomohli k rozchodu.

Rasťo sa vyjadril k jeho rozchodu s Karolínou z Ruže pre Nevestu v podcaste Romulus a Remus, ktorý má s Krištofom.

Hovoril o tom, že vzťah je náročný sám o sebe, a keď sa do toho ešte primieša televízna šou, je to celé o level vyššie. Museli sa skrývať pred verejnosťou a vraj im neprospelo ani pozeranie sa spätne na diely šou v televízii.

Rasťo taktiež povedal, že emócie v ich vzťahu boli za posledných šesť mesiacov extrémne silné, či už tie pozitívne alebo negatívne.

Rasťo aj Krištof povedali jasne, že žiadna zmluva, o ktorej sa špekulovalo, nikdy neexistovala. A keby aj existovala, Rasťo by do toho vraj nikdy nešiel. Rasťo zároveň priznal, že Karolínu má stále rád a rešpektuje ju ako osobu. Verí, že ak majú byť dvaja ľudia spolu, tak budú, no záleží len na nich, či to ustoja aj v ťažkých chvíľach. Obaja sa podľa neho fakt snažili, ale niektoré veci sa jednoducho nedajú siliť.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by zvarci (@zvarci)

Aj podľa Krištofa obaja do vzťahu dali veľa – čas, energiu, snahu – len preto, aby to fungovalo. A hoci padla aj otázka, či by si Rasťo vedel predstaviť dlhší vzťah s niekým z Ruže, priamu odpoveď Krištof nedostal, vyhol sa jej oblúkom.

Povedal, že by ju nemenil a nevie na ňu povedať ani jedno zlé slovo. Účasť v Ruži neľutuje – zažil tam veľa pekného, ale aj ťažkého. A dodal aj to, že ľudia si myslia, že vedia, ako to celé bolo… ale v skutočnosti o tom nemajú ani potuchy.

RUŽA PRE NEVESTU
RUŽA PRE NEVESTU
redakcia
redakcia
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram / @zvarci, Youtube / Romulus & Remus
