Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Obsah vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop. Článok bol vytvorený redaktorom, ale ide o špecifickú formu partnerstva.
dnes 21. augusta 2025 o 12:00
Čas čítania 3:49
Richard Balog

Tenisky vhodné aj na fashion week. Pozri si modely Puma, Y-3 či Asics, v ktorých nebudeš mať konkurenciu

Tenisky vhodné aj na fashion week. Pozri si modely Puma, Y-3 či Asics, v ktorých nebudeš mať konkurenciu
Zdroj: Footshop
MÓDA FOOTSHOP NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK WISHLIST
Ak plánuješ svoju zbierku obuvi rozšíriť o niečo skutočne originálne, pokračuj v čítaní.

Ak máš rád tenisky, ktoré neuvidíš na každom kroku, si na správnom mieste. V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali 10 originálnych modelov od značiek Adidas Originals, Asics, Puma, Nike či Y-3, s ktorými zahviezdiš aj na fashion weeku.

Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš v závere prázdnin a leta využiť napríklad na zábavu alebo dovolenku.

Pozri si celú ponuku v online obchode Footshop
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Adidas Originals Stan Smith Ballet 100 €

Model Adidas Originals Stan Smith Ballet, ktorý sme predstavili aj v minulotýždňovom zozname, má dokonalý fashion week vibe a bude veľmi sofistikovanou ozdobou tvojich outfitov.

Návrhársky tím značky zahalil známu športovú siluetu s perforovanými tromi prúžkami do čiernej farby v nízkoprofilovej estetike, ktorá valcuje trendy. Otvorená konštrukcia s remienkami na suchý zips otvorila modelu novú perspektívu, pričom záleží len na tebe, ako a s čím obuv zladíš. Fantázia nemá limity.

Adidas Originals Stan Smith Ballet
Zdroj: Footshop

Nike Field General W 119,90 €

Z nášho pohľadu najatraktívnejšie vyhotovenie modelu Nike Field General, ktoré zatiaľ návrhársky tím značky predstavil. HOT novinka s ikonickým swooshom z umelej kože má biely sieťovinový základ, ktorý dopĺňa originálna zvieracia potlač na syntetických prekrytiach a podrážka s vafľovým vzorom.

Nike Field General W
Zdroj: Footshop

Puma Avanti LS x FENTY – 122,95 €

V štýle trendu nízkoprofilovej športovej obuvi sa nesie tiež model Puma Avanti LS v spolupráci so značkou FENTY, ktorá patrí do širokého podnikateľského portfólia Rihanny.

Horúca novinka v ponuke online obchodu Footshop má nízky strih a je vyrobená z prémiovej kože s výrazným prešívaním v svetlofialovej farbe. Stojí na pružnej gumovej podrážke, ktorá je v oblasti päty zakončená priehľadnou časťou s výstupkami. Vzhľad dopĺňa široký jazyk v štýle futbalových kopačiek s logom Puma a zlatý fóliovaný nápis FENTY na boku.

Puma Avanti LS, FENTY
Zdroj: Footshop

Puma Speedcat Zebra W 132,95 €

Model Puma Speedcat Zebra W s podtitulom „Warm White“ predstavuje znovuzrodenie ikonického štýlu, ktorý čerpá inšpiráciu z rýchlosti pretekárskej dráhy, v novej, agresívnej verzii. 

Tenisky so štíhlou siluetou a dynamickým vzhľadom majú zvršok z mäkkého semišu a syntetických materiálov, ktorý je zdobený výrazným vzorom zebrovej srsti. Charakteristická gumová podrážka zaručuje trakciu a originálny vzhľad. Model Puma Speedcat Zebra W „Warm White“ je perfektnou voľbou pre všetkých, ktorí ocenia kombináciu športovej tradície, pohodlia a jedinečného štýlu.

Puma Speedcat Zebra W
Zdroj: Footshop

Salomon XT-Whisper Void  160 €

Outdoorová športová obuv s logom Salomon v posledných sezónach ovládla ulice, a v prípade, že hľadáš vyhotovenie, s ktorým sa nestratíš v žiadnom dave, siahni po modeli XT-Whisper Void s jedinečným zvrškom zo syntetiky.

Tenisky kombinujú patentované technológie značky, ikonický vzhľad a inovatívne materiály, vďaka čomu perfektne stelesňuje filozofiu Salomon vo všetkých smeroch. Povýš svoje outfity na nový level.

Salomon XT-Whisper
Zdroj: Footshop
Asics Gel-Cumulus™ 16 x Cecilie Bahnsen 175 €

Dánska návrhárka Cecilie Bahnsen už niekoľko sezón spolupracuje so značkou Asics a v rámci prezentácie svojich ready-to-wear kolekcií nosia modelky na móle aj ikonické tenisky s jej charakteristickým jemným rukopisom.

Bahnsen najnovšie predstavuje vlastnú verziu modelu Asics Gel-Cumulus™, ktorý je nabitý množstvom technológií pre maximálne pohodlie, a má zvršok zo syntetických materiálov s potlačou kvetín. V online obchode Footshop je dostupný limitovaný počet kusov, preto nad kúpou príliš dlho neváhaj.

Asics Gel-Cumulus™ 16, Cecilie Bahnsen
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Gazelle Indoor Lux 180 €

Krok správnym smerom urobíš aj v modeli Adidas Originals Gazelle Indoor Lux v schéme „Magic Beige“, ktorú bez problémov zladíš s elegantným aj ležérnym outfitom.

Novinka v ponuke online obchodu Footshop predstavuje zatiaľ originálnu interpretáciu štýlovej legendy Gazelle  s prémiovým zvrškom a nubukovým lemovaním. Je decentná a kombinuje vintage športovú estetiku s moderným luxusom, ktorý je nám veľmi blízky. Detaily, ako sú charakteristické tri prúžky so zubkami či vyrazené logo Adidas Originals na päte a jazyku, sú zárukou módnej nadčasovosti.

V nákupnom košíku zadaj náš zľavový kód RF13 a ušetríš približne 23 eur. K dispozícii je tiež sivá verzia za rovnakú cenu.

Adidas Originals Gazelle Indoor Lux
Zdroj: Footshop

Nike Shox Ride 2 189,90 €

Ďalší model tenisiek, s ktorým budeš neprehliadnuteľný/-á aj na fashion weeku, je Nike Shox Ride 2, ktorý prináša silné spojenie moderných technológií, dynamických línií a originálneho športového vzhľadu s nádychom 00. rokov.

Novinka, ktorá stojí na štyroch pružných stĺpikoch pod pätou a viditeľnej vzduchovej jednotke Max Air v prednej časti, má zvršok zo syntetických materiálov zahalený do čiernej a tmavozelených akcentov s metalickou povrchovou úpravou. Model Nike Shox Ride 2 ponúka rovnováhu medzi pohodlím pri každom kroku a vizuálnou atraktívnosťou, pričom najlepšie urobíš, ak si ho vyskúšaš na vlastných nohách.

Nike Shox Ride 2
Zdroj: Footshop

Mizuno Wave Prophecy LS 240 €

Značka Mizuno má síce športového ducha – podobne ako Asics, ale s jednotlivými modelmi tenisiek zaboduješ aj na akomkoľvek týždni módy.

Jedinečný model Mizuno Wave Prophecy LS sa pýši prémiovými materiálmi zahalenými do univerzálnych tmavých odtieňov s rôznymi textúrami a metalickými prekrytiami. Oceňujeme všetky detaily vrátane odolnej konštrukcie okolo päty či odpruženej medzipodrážky so vzduchovými bublinami.

Mizuno Wave Prophecy LS
Zdroj: Footshop

Y-3 Tokyo 300 €

Sexepílom je nabitý aj avantgardný model Y-3 Tokyo, ktorý nesie rukopis japonského návrhára Yohjiho Yamamota.

Novinka v ponuke stelesňuje prémiovú víziu atletickej tradície značky Adidas s čistými, nízkoprofilovými líniami. Kožené vyhotovenie v zlato-čiernej schéme pôsobí luxusne a je výnimočne príjemné na dotyk. Tenisky zdobia tri prúžky, reliéfne logo Y-3, vytlačený podpis Yamamota a motív v tvare písmena „Y“ na päte.

Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš približne 40 eur. K dispozícii je tiež čierna semišová verzia za rovnakú cenu.

Y-3 Tokyo
Zdroj: Footshop
Pozri si celú ponuku v online obchode Footshop
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš v závere prázdnin a leta využiť napríklad na zábavu alebo dovolenku.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Náhľadový obrázok: Footshop
Domov
