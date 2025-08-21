Tenisky vhodné aj na fashion week. Pozri si modely Puma, Y-3 či Asics, v ktorých nebudeš mať konkurenciu

Ak plánuješ svoju zbierku obuvi rozšíriť o niečo skutočne originálne, pokračuj v čítaní.
Ak máš rád tenisky, ktoré neuvidíš na každom kroku, si na správnom mieste. V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali 10 originálnych modelov od značiek Adidas Originals, Asics, Puma, Nike či Y-3, s ktorými zahviezdiš aj na fashion weeku.
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš v závere prázdnin a leta využiť napríklad na zábavu alebo dovolenku.
Adidas Originals Stan Smith Ballet – 100 €
Model Adidas Originals Stan Smith Ballet, ktorý sme predstavili aj v minulotýždňovom zozname, má dokonalý fashion week vibe a bude veľmi sofistikovanou ozdobou tvojich outfitov.
Návrhársky tím značky zahalil známu športovú siluetu s perforovanými tromi prúžkami do čiernej farby v nízkoprofilovej estetike, ktorá valcuje trendy. Otvorená konštrukcia s remienkami na suchý zips otvorila modelu novú perspektívu, pričom záleží len na tebe, ako a s čím obuv zladíš. Fantázia nemá limity.
Nike Field General W – 119,90 €
Z nášho pohľadu najatraktívnejšie vyhotovenie modelu Nike Field General, ktoré zatiaľ návrhársky tím značky predstavil. HOT novinka s ikonickým swooshom z umelej kože má biely sieťovinový základ, ktorý dopĺňa originálna zvieracia potlač na syntetických prekrytiach a podrážka s vafľovým vzorom.
Puma Avanti LS x FENTY – 122,95 €
V štýle trendu nízkoprofilovej športovej obuvi sa nesie tiež model Puma Avanti LS v spolupráci so značkou FENTY, ktorá patrí do širokého podnikateľského portfólia Rihanny.
Horúca novinka v ponuke online obchodu Footshop má nízky strih a je vyrobená z prémiovej kože s výrazným prešívaním v svetlofialovej farbe. Stojí na pružnej gumovej podrážke, ktorá je v oblasti päty zakončená priehľadnou časťou s výstupkami. Vzhľad dopĺňa široký jazyk v štýle futbalových kopačiek s logom Puma a zlatý fóliovaný nápis FENTY na boku.
Puma Speedcat Zebra W – 132,95 €
Model Puma Speedcat Zebra W s podtitulom „Warm White“ predstavuje znovuzrodenie ikonického štýlu, ktorý čerpá inšpiráciu z rýchlosti pretekárskej dráhy, v novej, agresívnej verzii.
Tenisky so štíhlou siluetou a dynamickým vzhľadom majú zvršok z mäkkého semišu a syntetických materiálov, ktorý je zdobený výrazným vzorom zebrovej srsti. Charakteristická gumová podrážka zaručuje trakciu a originálny vzhľad. Model Puma Speedcat Zebra W „Warm White“ je perfektnou voľbou pre všetkých, ktorí ocenia kombináciu športovej tradície, pohodlia a jedinečného štýlu.
Salomon XT-Whisper Void – 160 €
Outdoorová športová obuv s logom Salomon v posledných sezónach ovládla ulice, a v prípade, že hľadáš vyhotovenie, s ktorým sa nestratíš v žiadnom dave, siahni po modeli XT-Whisper Void s jedinečným zvrškom zo syntetiky.
Tenisky kombinujú patentované technológie značky, ikonický vzhľad a inovatívne materiály, vďaka čomu perfektne stelesňuje filozofiu Salomon vo všetkých smeroch. Povýš svoje outfity na nový level.
Asics Gel-Cumulus™ 16 x Cecilie Bahnsen – 175 €
Dánska návrhárka Cecilie Bahnsen už niekoľko sezón spolupracuje so značkou Asics a v rámci prezentácie svojich ready-to-wear kolekcií nosia modelky na móle aj ikonické tenisky s jej charakteristickým jemným rukopisom.
Bahnsen najnovšie predstavuje vlastnú verziu modelu Asics Gel-Cumulus™, ktorý je nabitý množstvom technológií pre maximálne pohodlie, a má zvršok zo syntetických materiálov s potlačou kvetín. V online obchode Footshop je dostupný limitovaný počet kusov, preto nad kúpou príliš dlho neváhaj.
Adidas Originals Gazelle Indoor Lux – 180 €
Krok správnym smerom urobíš aj v modeli Adidas Originals Gazelle Indoor Lux v schéme „Magic Beige“, ktorú bez problémov zladíš s elegantným aj ležérnym outfitom.
Novinka v ponuke online obchodu Footshop predstavuje zatiaľ originálnu interpretáciu štýlovej legendy Gazelle s prémiovým zvrškom a nubukovým lemovaním. Je decentná a kombinuje vintage športovú estetiku s moderným luxusom, ktorý je nám veľmi blízky. Detaily, ako sú charakteristické tri prúžky so zubkami či vyrazené logo Adidas Originals na päte a jazyku, sú zárukou módnej nadčasovosti.
V nákupnom košíku zadaj náš zľavový kód RF13 a ušetríš približne 23 eur. K dispozícii je tiež sivá verzia za rovnakú cenu.
Nike Shox Ride 2 – 189,90 €
Ďalší model tenisiek, s ktorým budeš neprehliadnuteľný/-á aj na fashion weeku, je Nike Shox Ride 2, ktorý prináša silné spojenie moderných technológií, dynamických línií a originálneho športového vzhľadu s nádychom 00. rokov.
Novinka, ktorá stojí na štyroch pružných stĺpikoch pod pätou a viditeľnej vzduchovej jednotke Max Air v prednej časti, má zvršok zo syntetických materiálov zahalený do čiernej a tmavozelených akcentov s metalickou povrchovou úpravou. Model Nike Shox Ride 2 ponúka rovnováhu medzi pohodlím pri každom kroku a vizuálnou atraktívnosťou, pričom najlepšie urobíš, ak si ho vyskúšaš na vlastných nohách.
Mizuno Wave Prophecy LS – 240 €
Značka Mizuno má síce športového ducha – podobne ako Asics, ale s jednotlivými modelmi tenisiek zaboduješ aj na akomkoľvek týždni módy.
Jedinečný model Mizuno Wave Prophecy LS sa pýši prémiovými materiálmi zahalenými do univerzálnych tmavých odtieňov s rôznymi textúrami a metalickými prekrytiami. Oceňujeme všetky detaily vrátane odolnej konštrukcie okolo päty či odpruženej medzipodrážky so vzduchovými bublinami.
Y-3 Tokyo – 300 €
Sexepílom je nabitý aj avantgardný model Y-3 Tokyo, ktorý nesie rukopis japonského návrhára Yohjiho Yamamota.
Novinka v ponuke stelesňuje prémiovú víziu atletickej tradície značky Adidas s čistými, nízkoprofilovými líniami. Kožené vyhotovenie v zlato-čiernej schéme pôsobí luxusne a je výnimočne príjemné na dotyk. Tenisky zdobia tri prúžky, reliéfne logo Y-3, vytlačený podpis Yamamota a motív v tvare písmena „Y“ na päte.
Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš približne 40 eur. K dispozícii je tiež čierna semišová verzia za rovnakú cenu.