Výrazné tenisky ako kľúč k FRESH letným outfitom. Skvelou voľbou sú modely Puma Mostro Fey či Nike Shox Ride 2

Okrem extravagantných siluet sú zaujímavou alternatívou ikonické štýly v neprehliadnuteľných schémach.

Vytvoriť FRESH letný outfit nebolo nikdy jednoduchšie – kľúčom k úspechu sú výrazné tenisky, ktoré neuvidíš na každom druhom kroku. V spolupráci s online obchodom Queens sme vybrali 10 najzaujímavejších modelov, respektíve neprehliadnuteľných vyhotovení ikonických štýlov, v ktorých zaboduješ kdekoľvek prídeš.

Priprav sa na horúcu novinku Puma Mostro Fey PRM, ktorú použil aj A$AP Rocky vo svojej najnovšej kolekcii, legendárnu siluetu futbalových kopačiek Nike T90 v mestskej úprave alebo futuristický ženský model Nike Air Max Muse.

Využi náš zľavový kód RF13Q na nákup nezľavnených produktov alebo použi zľavový kód REF10Q, ktorý platí na celú ponuku v online obchode Queens. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš minúť na zábavu s priateľmi.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

REFRESHER Market. Na jednom mieste sú k dispozícii najvýhodnejšie dealy od overených obchodov cez vyhľadávač FlexDog. Stovky známych aj vypredaných modelov tenisiek či oblečenia nájdeš v ponuke. Na jednom mieste sú k dispozícii najvýhodnejšie dealy od overených obchodov cez vyhľadávač FlexDog.

Nike Cortez LT W – 109,95 €

Tenisky, v ktorých Forrest Gump bežal 3 roky, 2 mesiace, 14 dní a 16 hodín, môžeš mať v zbierke aj ty. Model Nike Cortez LT je ikona športovej obuvi s nadčasovým, ale stále pôsobivým výrazom.

Návrhársky tím značky najnovšie predstavil tmavozelenú verziu so zvrškom z kombinácie kože a semišu a charakteristickým logom Nike z bodiek. Výrazný vzhľad dotvárajú žlté akcenty na jazyku či medzipodrážka a gumová podrážka s vrubovanou textúrou. S naším zľavovým kódom RF13Q ušetríš 15 eur z ceny.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Handball Spezial – 110 €

Šmrnc a šťavu dodáš svojim letným outfitom aj v modeli Adidas Originals Handball Spezial, ktorý bol vytvorený pre hádzanárov, ale v súčasnosti je ozdobou ulíc.

Vintage športové tenisky majú atraktívny semišový zvršok v svetloružovom odtieni so zelenými koženými prekrytiami vrátane 3 prúžkov, odpruženie a dobrú priľnavosť k povrchu vďaka gumovej podrážke s textúrou. Nechýbajú ani charakteristické zlaté detaily v podobe fóliovaného loga Adidas Originals alebo nápisu Spezial na vonkajšej strane.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Gazelle Lo Pro W – 120 €

Vedenie Adidas Originals reaguje na trend nízkoprofilových tenisiek vo veľkom štýle a po modeloch Tokyo, Taekwondo alebo Taekwondo Mei najnovšie predstavuje ultra úzku verziu populárnej siluety Gazelle Lo Pro v nádhernom svetlomodrom vyhotovení zo semišu.

Jedinečná novinka ponúka OG vzhľad v kombinácii s prepracovanými detailmi, mäkkou podšívkou a nízkou podrážkou z gumy. Či už plánuješ spoznávať metropoly, alebo pretancovať celú noc, model Adidas Originals Gazelle Lo Pro je skvelou voľbou.

Zdroj: Queens

Puma Mostro Fey PRM – 120 €

Ak máš dosť odvahy a rád/rada vyhľadávaš extravaganciu, potom sú pre teba ako stvorené tenisky Puma Mostro Fey PRM, ktoré debutovali v roku 1999 a najnovšie ich použil na prehliadke svojej novej kolekcie A$AP Rocky počas týždňa módy v Paríži.

Model kombinuje odvážny dizajn s jemnou siluetou Mary Jane a vytvára svieži a nepopierateľný vzhľad značky Puma. Je pomenovaný podľa talianskeho výrazu pre „monštrum“, pričom spája semiš a sieťovinu s elastickým zapínaním na háčik cez prednú časť. Disponuje tvarovanou vložkou OrthoLite® a výraznou gumovou podrážkou s hrotmi pre lepšiu trakciu, zatiaľ čo vzhľad dotvára ikonické logo Puma na remienku a päte.

V ponuke online obchodu Queens nájdeš aj čiernu verziu.

Zdroj: Queens

New Balance 740 – 120 €

Výrazný vzhľad, s ktorým sa nestratíš v dave ani na Times Square v New Yorku, majú aj tenisky New Balance 740, a to vďaka schéme „Ice Blue“ s krásnymi modrými obrysovými líniami naprieč celým zvrškom.

Model nabitý fresh energiou ponúka vyváženú kombináciu atmosféry dedičstva značky a moderného pohodlia. Je navrstvený priedušnou sieťovinou a odolnými syntetickými prekrytiami, vďaka čomu majú vzhľad typický pre obdobie 90. rokov. Odpruženie s patentovanou technológiou Abzorb zabezpečuje pohodlie počas celodenného nosenia.

Atraktívna je tiež verzia so zelenými detailmi za rovnakú cenu.

Zdroj: Queens

Nike T90 SE W – 122,95 €

Autentický futbalový štýl v každodennom mestskom dizajne. Model Nike Total 90 (známy ako T90, pozn. redakcie) je späť s nostalgickým štýlom z 00. rokov vďaka prešívanému zvršku a asymetrickým šnúrkam, ktorý bol charakteristický pre pôvodnú verziu.

Návrhársky tím Nike nahradil podrážku s cvočkami na umelý trávnatý povrch za pružnú gumovú podrážku, ktorá je vhodná na každodenné nosenie. Bonusom je zvršok zahalený do imitácie hadej kože.

Zdroj: Queens

Nike Air Max Muse W – 149,95 €

Tenisky Nike Air Max Muse sú navrhnuté s futuristickou estetikou, ktorá je rovnako odvážna ako dynamická a zaručuje vizuálny dojem aj bezkonkurenčné pohodlie pri chôdzi.

Model má výrazné proporcie, sofistikovaný športový vzhľad a vysokú klenbu, ktorá zvýrazňuje technológiu Max Air umiestnenú v medzipodrážke z gumy. Schéma „Metallic Silver“ stavia na striebornom základe s bielymi prvkami. So zľavovým kódom RF13Q ušetríš približne 20 eur z ceny.

Zdroj: Queens

New Balance 1906 – 160 €

Tenisky New Balance 1906 vo vyhotovení „Pink Taffy“ kombinujú čierny základ so sviežou energiou, ktorú prinášajú výrazné ružové akcenty.

Zvršok kombinuje priedušnú sieťovinu s asymetrickými syntetickými prekrytiami, pričom neprehliadnuteľná farebnosť je rovnako výrazná ako veľmi ľahko nositeľná. Takto si predstavujeme spojenie športového ducha značky New Balance s modernou mestskou estetikou.

Zdroj: Queens

New Balance 1000 – 170 €

Značku New Balance zastupuje tiež model s číselným označením 1000, ktorý vychádza z estetiky módneho trendu Y2K.

Vyhotovenie „Vintage Indigo“ spája strieborný základ s tmavomodrými prekrytiami a jemnými zásahmi v bielo-oranžovej farbe v podobe nápisu „1000“ na bočnej strane. Nechýbajú ani stále populárne metalické strieborné odlesky či pružná gumová podrážka nabitá technológiami ponorená do sivého odtieňa. Plný počet bodov udeľujeme tiež vyhotoveniu s tmavoružovými detailmi.

Zdroj: Queens

Nike Shox Ride 2 PRM – 189,95 €

Bodku za dnešným zoznamom dávame extravagantným modelom Nike Shox Ride 2 PRM „Bright Cactus“, ktorý nanovo definuje športovú estetiku zo začiatku tisícročia s modernými technológiami.

Tenisky s menčestrovým zvrškom a dekonštruovaným povrchom sú vybavené ikonickým odpružením Shox so štvoricou stĺpikov v zadnej časti a podporou Max Air pre maximálny efekt v uliciach. K dispozícii sú v mužských aj ženských veľkostiach.

Zdroj: Queens

Využi náš zľavový kód RF13Q na nákup nezľavnených produktov alebo použi zľavový kód REF10Q, ktorý platí na celú ponuku v online obchode Queens. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš minúť na zábavu s priateľmi.