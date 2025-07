Letný výpredaj v online obchode Footshop je v plnom prúde. Nepremeškaj príležitosť získať svoj vysnívaný pár tenisiek za lukratívnu cenu.

Každý miluje zľavy a výpredaje, kedy si môže kúpiť produkty od svojich obľúbených značiek za zvýhodnenú cenu, pričom my nie sme výnimkou. Vďaka spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali TOP 10 tenisiek pre mužov aj ženy z veľkého letného výpredaja, ktoré skvelo doplnia tvoje outfity, a ušetrené peniaze môžeš použiť na cestovanie alebo zábavu.

P.S. Ak ťa zaujmú produkty, ktoré nie sú v zľave, použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš desiatky eur.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Adidas Originals Tokyo W – 100 € 70,49 €

Trend nízkoprofilových tenisiek sa teší veľkej popularite nielen v Paríži, ale aj v slovenských a českých uliciach. Ak chceš svoju zbierku rozšíriť o „flat sneakers“, máme pre teba skvelý tip v podobe modelu Adidas Originals Tokyo – dostupnom v ženskej veľkostnej tabuľke.

Novinka je inšpirovaná bežeckou estetikou zo 70. rokov, má úzku konštrukciu s jemným koženým zvrškom so semišovými prekrytiami a kontrastnými tmavozelenými prúžkami, respektíve detailmi. Pohodlie zabezpečuje pružná gumová podrážka. Vďaka zľave ušetríš 30 eur.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Handball Spezial – 110 € 71,49 €

Pri vintage športovej obuvi s podpisom Adidas Originals chvíľu zostaneme, a to aj vďaka modelu Handball Spezial, ktorý debutoval v roku 1979 na nohách profesionálnych hádzanárov, ale čoskoro sa stal kultovým mestským doplnkom mladých ľudí.

Tenisky sú zahalené do tmavozeleného zvršku zo semišu, ktorý dopĺňajú charakteristické 3 prúžky v svetlom odtieni zelenej a metalické strieborné detaily – panel na päte a fóliovaný nápis „Spezial“ s logom Adidas na bočnej strane. Obuj si ich a vychutnaj si atraktívnu retro estetiku a pohodlie.

Zdroj: Footshop



Adidas Originals Sambae W – 110 € 77,49 €

Ak ťa už omrzel pôvodný vzhľad modelu Adidas Originals Samba, veríme, že prídeš na chuť upravenému štýlu Sambae, ktorý má takmer všetky prvky OG verzie, ale stojí na hrubšej gumovej podrážke.

Zvršok je vyrobený z kože a semišu, zatiaľ čo na jazyku sa vyníma nápis „The Brand with the 3-Stripes“. Navyše, schéma bieleho základu so svetlozelenými 3 prúžkami vyzerá fresh.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Campus 00s Beta W – 120 € 78,49 €

Model Adidas Originals Campus 00s získal obrovský hype vďaka trendu skateboardovej obuvi estetiky Y2K, ktorá je stále populárna.

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš niekoľko atraktívnych vyhotovení, spomedzi ktorých nás oslovila schéma „Clear Pink“ so zvrškom zo zmesi semišu a kože, ktorý zvýrazňujú 3 červené prúžky z bočných strán. Vďaka zľave ušetríš viac ako 40 eur z pôvodnej ceny, pričom k dispozícii je bielo-béžová verzia modelu za trochu vyššiu cenu.

Zdroj: Footshop

New Balance 740 – 120 € 84,49 €

Ak rád/rada vyčnievaš v každom dave, tenisky New Balance 740 s metalickým strieborným základom, čiernou podrážkou a neónovými zelenými prekrytiami sú ako stvorené pre teba.

Model ponúka fresh kombináciu dedičstva značky a moderného pohodlia. Je navrstvený priedušnou sieťovinou a odolnými syntetickými prekrytiami, vďaka čomu má vintage športový vzhľad s nádychom 90. rokov. Odpruženie s patentovanou technológiou ABZORB® zabezpečuje ľahký krok.

Zdroj: Footshop

Nike Air Force 1 '07 LX – 133,20 € 86,99 €

Pohodlný, odolný a nadčasový model Nike Air Force 1 je číslo jeden z nejakého dôvodu. Klasická konštrukcia z 80. rokov v kombinácii s pútavými detailmi vytvára štýl, ktorý funguje vždy a všade.

Vo výpredajovej ponuke online obchodu Footshop nás zaujala verzia s podtitulom '07 LX v schéme „Pale Vanilla“, ktorá spája odlišné textúry kože a semišu veľmi originálnym spôsobom. Samozrejmosťou je gumová podrážka so vzduchovým odpružením pre pohodlie pri chôdzi. Vďaka zľave ušetríš 40 eur.

Zdroj: Footshop

Puma Speedcat OG – 110 € 93,49 €

Puma Speedcat OG je už niekoľko desaťročí ikonou pretekárskej kultúry a pouličného štýlu. Svet obuv najprv poznal ako ultratenkú obuv jazdcov v F1® navrhnutú tak, aby skrátila časy na kolo o milisekundy.

Neskôr sa z tenisiek stal populárny kúsok, ktorý bolo možné vidieť v uliciach svetových metropol, pričom príbeh sa neustále vyvíja, keďže si ich privlastnili trendsetteri, ktorí udávajú tempo v móde. Prepíš klasiku s legendárnymi teniskami Puma Speedcat OG v žlto-čiernom vyhotovení zo semišu. Vo výpredaji v online obchode Footshop nájdeš aj sivú verziu.

Zdroj: Footshop

Nike Air Max TL 2.5 – 177,95 € 115,99 €

Retro športová obuv je v kurze a vedenie značky Nike oživilo obľúbený model Air Max TL 2.5 z druhej polovice 90. rokov, pre ktorý je charakteristická zvlnená estetika a farebnosť.

Bielo-sivá schéma s neprehliadnuteľnými ružovými akcentmi kombinuje priedušnú textíliu s hladkou syntetickou kožou a veľmi príjemne doplní tvoje letné outfity. V medzipodrážke nájdeš charakteristické tlmenie Max Air po celej dĺžke. Vďaka zľave vo výške 35 % ušetríš viac ako 60 eur.

Zdroj: Footshop

New Balance 1906 – 160 € 128,49 €

Metalické prvky sú stále medzi HOT módnymi trendmi v športovej obuvi a v produktovom portfóliu značky New Balance nájdeš viacero ligotavých vyhotovení, ktoré nevieš, že potrebuješ.

Model New Balance 1906 vychádza z bežeckých siluet zo začiatku tisícročia. Zvršok z kombinácie syntetických tkanín a textílie je doplnený o podrážku N-ergy, ktorá tlmí nárazy a zároveň je vybavená systémom Stability Web na podporu klenby. Medzipodrážka Acteva Lite a odpruženie ABZORB® poskytujú pohodlie a stabilitu.



Kúp štýlovú mestskú obuv, ktorá funguje so všetkým, čo nájdeš ráno v šatníku.

Zdroj: Footshop

Ako posledný tip predstavujeme športový model Asics Gel-Kinetic Fluent, ktorý s ľahkosťou spája estetiku bežeckej obuvi z posledného desaťročia a moderné technológie charakteristické pre japonskú značku.

Tenisky disponujú odpružením FF BLAST™ PLUS ECO, ale aj ďalšími inovatívnymi technológiami, ako napríklad TRUSSTIC®, ktorá ponúka pokročilé tlmenie nárazov, stabilitu a odozvu pri dopade na zem. Zvršok kombinuje syntetiku s recyklovanými materiálmi a perfektne ladí s metalickým logom a čiernym detailom v medzipodrážke.

Zdroj: Footshop