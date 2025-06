Odvážne, trendy a fresh. Pozri si letné teniskové novinky od značiek Adidas, New Balance či Salomon

Návrhárske tímy tentoraz trafili klinec priamo po hlavičke.

Na pulty online obchodu Footshop dorazili teniskové novinky, ktoré sú ako stvorené na letnú sezónu. Pohodlne sa usaď a pozri si TOP štýly s podpisom značiek Adidas Originals, Asics, New Balance, Puma, Nike či Salomon.

Adidas Originals Samba Jane W – 90 €

Popularita modelu Adidas Originals Samba pomaly klesá, a preto návrhársky tím značky predstavuje moderný štýl s trendovou estetikou Mary Jane.

Nízkoprofilové tenisky s hladkým koženým zvrškom a charakteristickými tromi prúžkami tak ponúkajú svieži pohľad na tradičnú siluetu, ktorá v posledných rokoch ovládla ulice. Saténová podšívka dodáva luxusný pocit, zatiaľ čo gumová podrážka je inšpirovaná pôvodnou verziou.

Ak si myslíš, že biele vyhotovenie ti nevydrží dlho fresh, k dispozícii je tiež obrátená čierno-biela verzia za rovnakú cenu. S našim zľavovým kódom RF13 ušetríš takmer 12 eur.

Adidas Originals Taekwondo Mei – 100 €

Trend nízkoprofilových tenisiek je prítomný všade a ak ťa neoslovili Adidas Originals Samba Jane, možno si prídeš na svoje pri pohľade na model Adidas Originals Taekwondo Mei, ktorý je inšpirovaný retro baletnou obuvou a stojí na veľmi pružnej gumovej podrážke.

Návrhársky tím značky doplnil odvážnu siluetu z mäkkej kože šnúrkami v troch rôznych dĺžkach, vďaka čomu sa dá nosiť rôznymi spôsobmi. V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj bielo-strieborné vyhotovenie.

Od 1. júna sú k dispozícii tenisky Asics Gel-1130 v schéme „Green Apple“, ktoré prinášajú do archívu vintage bežeckých siluet japonskej ikony závan čerstvého vzduchu.

Nadčasová línia vzdáva hold sérii Gel-1000 a vyznačuje sa podobným vzhľadom ako model Asics Gel-Kayano 14. Tenisky kombinujú priedušnú sieťovinu s panelmi zo syntetickej kože, aby čo najviac zodpovedali modernej estetike. Vďaka patentovanému odpruženiu Gel™ budú tvoje nohy ako v bavlnke aj pri celodennej chôdzi.

Skombinuj tenisky Asics Gel-1130 „Green Apple“ so šortkami či sukňou a šatami v prípade žien.

Adidas Originals Muenchen W – 110 €

Retro športová obuv a značka Adidas Originals predstavujú perfektný match, čoho dôkazom je model Muenchen. Tenisky, ktoré nesú názov tretieho najväčšieho mesta v Nemecku, predstavujú uvoľnený šarm a pestrosť Mníchova.

Semišový zvršok v jemnom svetlomodrom vyhotovení v kombinácii s bielym koženým jazykom, plochými šnúrkami, charakteristickými tromi prúžkami a štítkom na päte má dokonalý vintage vibe. Vzhľad dopĺňa gumová podrážka s dobrou priľnavosťou k povrchu.

Ak zadáš v nákupnom košíku náš zľavový kód RF13, cena tenisiek bude menej ako 100 eur. Skvelo vyzerá tiež svetloružová verzia.

Puma Mostro Fey PRM – 120 €

Tenisky Puma Mostro boli prvý raz v predaji v roku 1999 a dodnes ide o jeden z najpredávanejších modelov značky. Pôvodná verzia bola inšpirovaná šprintérskymi tretrami z roku 1968 a surfovou obuvou z 80. rokov.

Návrhársky tím v modeli Mostro Fey skombinoval jeho charakteristický vzhľad s jemnou estetikou Mary Jane, vďaka čomu dosiahol úplne nový a jedinečný kúsok s logom Puma. Prémiová verzia je vyrobená zo semišu a sieťoviny, pričom v predaji je aj čierne vyhotovenie.

P. S. Pozri si tiež novú kolekciu A$AP Rockyho pre značku Puma, ktorá obsahuje nielen obuv, ale aj cool doplnky.

New Balance 1906L – 140 €

Vedenie značky New Balance v rámci kolekcie „Grey Days“ predstavilo tento rok aj hybridný model 1906L, ktorý spája klasickú bežeckú siluetu s elegantnou obuvou loafers.

Novinka disponuje zvrškom z otvorenej sieťoviny so syntetickými prekrytiami a podrážkou z modelu New Balance 860v2 so segmentovanými prvkami ABZORB SBS na päte – a pretvára ich do tvaru klasických mokasín.

Tenisky s logom Asics sú pre nás synonymom pohodlia a unikátneho športového štýlu, čo platí aj v prípade modelu Gel-NYC, ktorý máme v redakcii odskúšaný.

Je inšpirovaný tradičnými aj modernými výkonnostnými bežeckými štýlmi, pričom má ľahko kombinovateľný vzhľad s nádychom retra a pružnú medzipodrážku z ľahkej peny a odpruženie s technológiou Gel™ pre zvýšené pohodlie. Navyše, svetlá schéma so zelenými a striebornými prekrytiami vyzerá fresh. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš takmer 20 eur.

Pri športovej obuvi od značky Asics chvíľu zostaneme, a to vďaka modelu Gel-Nimbus 10.1, ktorý spĺňa najvyššie požiadavky na štýl aj komfort počas každodenného nosenia.

Tenisky Asics Gel-Nimbus 10.1, ktoré sú na trhu od roku 2008, sú nabité patentovanými technológiami a návrhársky tím sa perfektne vyhral aj s použitými farbami, keď veľmi umne zladil svetlý základ s odtieňmi sivej, metalickou striebornou a hnedou. Vďaka priedušnému zvršku zo sieťoviny ide o skvelú voľbu na letnú sezónu.

Nike Air Max 95 OG – 189,95 €

Tenisky Nike Air Max 95 OG s podtitulom „Bright Mandarin“ vznikli pri príležitosti 30. výročia od prvého vydania legendárneho modelu.

Novinka je verná originálu – zvršok so zvlnenými vrstvami zo syntetickej kože a sieťoviny stojí na pružnej podrážke s viditeľnou vzduchovou jednotkou v medzipodrážke. Jednoduchú sivo-bielo-čiernu schému dopĺňajú žiarivé oranžové akcenty v podobe loga, úchytov šnúriek alebo detailov na spodnej časti.

Doplň svoj každodenný mestský štýl o model tenisiek Nike Air Max 95 OG „Bright Mandarin“.

Salomon XT-4 Mule 2 W x MM6 Maison Margiela – 380 €

Obuv s hybridnou siluetou, ktorá sa vymyká všetkým konvenciám, sú výsledkom spolupráce medzi značkou Salomon a MM6 Maison Margiela.

Model XT-4 Mule 2 transformuje známu siluetu na letné vyhotovenie mule s otvorenou pätou. Návrhársky tím MM6 Maison Margiela vniesol do technických tenisiek hravosť a DNA high fashion, čo milujeme. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš necelých 50 eur.

