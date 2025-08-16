Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 16. augusta 2025 o 14:23
Čas čítania 2:38
Zdenka Hvolková

Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)

Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
Zdroj: Archív - Sasha
KULTÚRA REFRESHER ART
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Bratislavský vizuálny umelec Sasha vníma tvorbu ako zrkadlo svojho vnútorného sveta

V jeho práci cítiť jemné napätie medzi svetlom a tieňom, medzi prácou a osobným životom, medzi dokumentom a snom. Na ceste k fotografii a videu ho paradoxne priviedol pocit úľavy - odchod z vysokej školy, ktorá ho nenapĺňala.

„Nikdy ma to tam nebavilo a nevedel som si predstaviť, že by som v živote robil niečo spojené s ekonomikou alebo podobne. Povedal som si len, že to vyskúšam, lebo som v tom čase stále hľadal, čo ďalej, ale akonáhle som po pol roku zistil, že ma to naozaj nebaví, odišiel som,“ spomína.

sashafotografrefresher art
Zdroj: Archív - Sasha
Odporúčané
Oblečenie CONSCIOUS FLOWA búra rodové stereotypy. „Príliš veľa perfekcionizmu berie miesto autenticite“ (REFRESHER ART) Oblečenie CONSCIOUS FLOWA búra rodové stereotypy. „Príliš veľa perfekcionizmu berie miesto autenticite“ (REFRESHER ART) 2. augusta 2025 o 7:00

Po prvom semestri si našiel prácu a v hlave sa mu začala rodiť nová otázka - akým smerom sa vydať. Odpoveď našiel v rukách, ktoré prvýkrát držali fotoaparát. Odvtedy trávil každú voľnú chvíľu s fotoaparátom v ruke. V noci, cez víkendy, po práci, často aj na úkor spánku.

Nočná Bratislava sa stala jeho prvým ateliérom. Hral sa so svetlom, experimentoval s tieňom, vnímal pohyb mesta, ktoré nikdy nespí. Po približne pol roku sa spojil so Sendym a Shimmim, čo odštartovalo novú kapitolu - začal fotiť behind the scenes a neskôr sa podieľať na tvorbe videoklipov pre mená ako Conspiracy Flat, Milion+ či Separ. Práve vtedy sa naučil disciplíne a otvoril si dvere do sveta kolektívnej kreativity.

Práca s väčšími interpretmi mi hlavne na začiatku tvorby ukázala, že sa všetko dá, keď sa chce.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Sasha (@sashatomanek)

Odporúčané
Gréta Šabíková je dizajnérka značky The Streets. „Sama sa často pýtam, či svet naozaj potrebuje ďalšie oblečenie“ (REFRESHER ART) Gréta Šabíková je dizajnérka značky The Streets. „Sama sa často pýtam, či svet naozaj potrebuje ďalšie oblečenie“ (REFRESHER ART) 5. júla 2025 o 7:00

„Toto obdobie mi dalo veľmi veľký rozhľad vo svete kreativity a pracovnú disciplínu. Odtiaľ sa moja tvorba rozvíjala ďalej a všetok svoj čas som dával do toho, aby som sa technicky a kreatívne zlepšoval,“ hovorí Sasha.

„Práca s väčšími interpretmi mi hlavne na začiatku tvorby ukázala, že sa všetko dá, keď sa chce. Bolo to ale aj kvôli ľuďom, s ktorými som bol v tíme. Ak by som mal vypichnúť niekoho, kto ma ovplyvnil z interpretov, bol by to jednoznačne Shimmi, s ktorým som na začiatku veľa pracoval. Vždy robí všetko naplno a je neskutočná kreatívna kapacita.“

sasha fotograf refresher art sasha fotograf refresher art sasha fotograf refresher art sasha fotograf refresher art
Zobraziť galériu
(6)
Odporúčané
Pomohla Emme Drobnej či Richardovi Müllerovi. DJ-ka ROCCA.REY. teraz uchvátila v oceňovanom byte Kotva (REFRESHER ART) Pomohla Emme Drobnej či Richardovi Müllerovi. DJ-ka ROCCA.REY. teraz uchvátila v oceňovanom byte Kotva (REFRESHER ART) 14. júna 2025 o 7:00

Spomienky ako svetlo

Vo svojej osobnej tvorbe sa Sasha často vracia k témam dospievania, spomienok a emócií. Nepracuje s nimi cez ľudí (aspoň zatiaľ nie), ale cez miesta. „Sú to väčšinou miesta, na ktorých som s kamarátmi vyrastal alebo miesta, ktoré sú spojené s rôznymi dôležitými etapami môjho života.“

Aj preto sa v jeho záberoch objavujú priestory, ktoré v sebe nesú ticho, ale aj pamäť plnú spomienok. Pre Sashu je vizuálny jazyk o emócii, teda o tom, ako cez farbu, svetlo, pohyb či výraz ukázať niečo, čo slová nedokážu pomenovať. S každým projektom si jasnejšie uvedomuje, čo ho baví, čoho sa chce vyvarovať a aké motívy sa v jeho tvorbe opakujú.

„To mi vlastne ukazuje viac a viac, kým som.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Sasha (@sashatomanek)

Dokáže preniknúť aj do väčších projektov

Dnes sa venuje art fotografii a dokumentárnej tvorbe, no zároveň pôsobí aj vo fashion sfére - napríklad pre dizajnéra Jakuba Matiašoviča. Okrem toho sa podieľa na réžii a reklamnej tvorbe. Balans medzi osobným a komerčným nachádza práve vtedy, keď jeho autentický vizuálny jazyk dokáže preniknúť do zakázkových projektov.

„To je za mňa maximálny úspech, ku ktorému ašpirujem.“

sashafotografrefresher art
Zdroj: Archív - Sasha
Odporúčané
„Lekár si kúpil moju sochu, lebo mu pripomínala ľudský orgán.“ Lucia Žitnayová búra bariéry v umení (REFRESHER ART) „Lekár si kúpil moju sochu, lebo mu pripomínala ľudský orgán.“ Lucia Žitnayová búra bariéry v umení (REFRESHER ART) 19. júla 2025 o 7:00

V tvorbe oceňuje najmä spoluprácu. Nie kvôli efektivite, ale kvôli sile výmeny perspektív.
„Za každým, keď sa niekto šikovný pridá, mierne to zmení víziu projektu - ale z mojej skúsenosti vždy len k lepšiemu.“

Jeho vysnívaná spolupráca nie je o menách, ale o pocite. Najradšej robí s kamarátmi, s tými, ktorí prinášajú do priestoru nielen talent, ale aj pochopenie.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Sasha (@sashatomanek)

Hlas aj v rámčeku s fotkou

Vizuálna tvorba je preňho spôsob, ako spoznávať sám seba. Nie je to len estetická záležitosť - je to intímna výpoveď. „Keď sa neskôr pozerám spätne na prácu, opakovane sa mi objavujú rovnaké motívy.“

Nie je to však náhoda, je to mapa. A Sasha ju kreslí fotoaparátom - po nociach, v tichu, v rozhovoroch, v pohľadoch. So svetlom, ktoré mu ukazuje cestu.

Odporúčané
Značka šperkov NADZEMOU očarila Shimmiho aj Berlin Manson. Prstene tu nevznikajú sériovo, ale one by one (REFRESHER ART) Značka šperkov NADZEMOU očarila Shimmiho aj Berlin Manson. Prstene tu nevznikajú sériovo, ale one by one (REFRESHER ART) 12. júla 2025 o 7:00
Odporúčané
Poetry by Vivien pretvára poéziu na zážitok, ktorý chceš nosiť aj na tričku (REFRESHER ART) Poetry by Vivien pretvára poéziu na zážitok, ktorý chceš nosiť aj na tričku (REFRESHER ART) 26. júla 2025 o 7:00
Odporúčané
Tradícia, ktorej kroky spájajú svet: Folklórny súbor Ekonóm dokazuje, že tanec v kroji je stále v móde (REFRESHER ART) Tradícia, ktorej kroky spájajú svet: Folklórny súbor Ekonóm dokazuje, že tanec v kroji je stále v móde (REFRESHER ART) 24. mája 2025 o 12:00
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
REFRESHER ART
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Archív - Sasha
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
pred 2 dňami
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
8. 8. 2025 14:00
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
pred 2 dňami
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
refresher+
Odporúčané
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
pred 3 dňami
Aké sú riziká keto diéty, detoxov a bezlepkovej stravy? Nutričná terapeutka vysvetľuje, prečo nechudneš
refresher+
Odporúčané
Aké sú riziká keto diéty, detoxov a bezlepkovej stravy? Nutričná terapeutka vysvetľuje, prečo nechudneš
včera o 17:00
Storky
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Lifestyle news
„Človek, ktorý sa netají svojím obdivom k Hitlerovi, nemá v Prahe čo robiť!“ Českí politici komentujú Yeho pozvánku do Prahy pred 11 minútami
Majster OKTAGONu Losene Keita podpísal zmluvu s UFC. Sľubuje vzrušenie, rýchle KO a opätovný lesk featherweight váhy pred 2 hodinami
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať včera o 18:21
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka včera o 17:27
Na nože sa vracia. Martin Novák bude v novej sérii čeliť poriadnej dráme aj silným príbehom včera o 16:42
Predstaviteľ Homelandera sa so svojou postavou z The Boys rozlúčil dojímavo. Fanúšikom poslal odkaz včera o 15:48
Po Revúcej sa vraj pohybuje „nahý fantóm“. Záhadný muž behá po štyroch a obyvateľom kradne psy včera o 14:26
Česká futbalová legenda Petr Čech sa 26 rokoch rozvádza s manželkou včera o 13:47
Navigácia Waze chystá zmeny: Staršie zariadenia už nedostanú viaceré nové funkcie včera o 13:11
Spravodajstvo
Donald Trump Doprava Dopravné správy Správy počasie
Viac
Washington navrhuje Kyjevu nové bezpečnostné záruky. Ponúknuť chcú ochranu ako v NATO aj bez členstva
pred 52 minútami
SHMÚ vydal najvyššie výstrahy pred vysokými teplotami. Extrémne horúčavy zasiahnu Veľký Krtíš
pred hodinou
Rokovanie Trumpa a Putina: Fico hovorí o pasci pre EÚ, Pellegrini v tom vidí šancu na mier
pred hodinou

Viac z Kultúra

Všetko
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
Udalosti
9. 8. 2025 8:36
Odporúčané
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
9. 8. 2025 8:36
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
Odporúčané
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
10. 8. 2025 20:30
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
pred 3 dňami
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku
12. 8. 2025 14:09
FOTO: Luxus na ploche 500 m². Toto je prázdninový dom na Taiwane, v ktorom sa stretávajú 4 generácie
V spolupráci
FOTO: Luxus na ploche 500 m². Toto je prázdninový dom na Taiwane, v ktorom sa stretávajú 4 generácie
dnes o 11:00
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Underground showcase vo Waxe, ale aj ranná yoga vo Vydrici (WEEKEND RADAR)
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Underground showcase vo Waxe, ale aj ranná yoga vo Vydrici (WEEKEND RADAR)
pred 2 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Predstaviteľ Homelandera sa so svojou postavou z The Boys rozlúčil dojímavo. Fanúšikom poslal odkaz
Seriály
včera o 15:48
Predstaviteľ Homelandera sa so svojou postavou z The Boys rozlúčil dojímavo. Fanúšikom poslal odkaz
včera o 15:48
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
včera o 17:27
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
15. 8. 2024 8:26
Viac z Hudba Všetko
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
včera o 12:29
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
včera o 18:21
WEN vydáva nové EP Chrömove Bratstvö: Beaty ťa pohltia a texty ti zostanú v hlave hneď po prvom vypočutí
včera o 10:03

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
Kultúra
pred 45 minútami
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
pred 45 minútami
Bratislavský vizuálny umelec Sasha vníma tvorbu ako zrkadlo svojho vnútorného sveta
FOTO: Luxus na ploche 500 m². Toto je prázdninový dom na Taiwane, v ktorom sa stretávajú 4 generácie
V spolupráci
FOTO: Luxus na ploche 500 m². Toto je prázdninový dom na Taiwane, v ktorom sa stretávajú 4 generácie
dnes o 11:00
CCC predstavilo novú kolekciu na jeseň. Vyber si z farebných modelov adidas či minimalistických tenisiek New Balance
PR správa
CCC predstavilo novú kolekciu na jeseň. Vyber si z farebných modelov adidas či minimalistických tenisiek New Balance
dnes o 10:00
Aké sú riziká keto diéty, detoxov a bezlepkovej stravy? Nutričná terapeutka vysvetľuje, prečo nechudneš
refresher+
Odporúčané
Aké sú riziká keto diéty, detoxov a bezlepkovej stravy? Nutričná terapeutka vysvetľuje, prečo nechudneš
včera o 17:00
Letné výlety bez stresu: Ako si cestu spríjemniť a grilovačku vybaviť po ceste
PR správa
Letné výlety bez stresu: Ako si cestu spríjemniť a grilovačku vybaviť po ceste
včera o 15:49
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
včera o 17:27
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
včera o 18:21
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
pred 2 dňami
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
refresher+
Odporúčané
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
pred 2 dňami
Na nože sa vracia. Martin Novák bude v novej sérii čeliť poriadnej dráme aj silným príbehom
Na nože sa vracia. Martin Novák bude v novej sérii čeliť poriadnej dráme aj silným príbehom
včera o 16:42
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
11. 8. 2025 19:21
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
pred 3 dňami
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
pred 3 dňami
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
12. 8. 2025 8:57
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia