Poetry by Vivien pretvára poéziu na zážitok, ktorý chceš nosiť aj na tričku (REFRESHER ART)

Vivien začala šíriť poéziu na sociálnych sieťach. Dnes autorka pripravuje vlastný merch aj knihu.

Vivien, na sociálnych sieťach známa najmä pod menom @poetry_by_vivien, je výraznou osobnosťou súčasnej slovenskej poetickej scény. Venuje sa predovšetkým verbálnemu umeniu – tvorbe autorskej poézie, ktorú nielen píše, ale aj aktívne prednáša na rôznych poetických a slamerských podujatiach po celom Slovensku.

K tvorbe ju priviedla láska k hudbe. Od detstva sa venovala spevu, čo prirodzene prehĺbilo jej vzťah k slovu a významu textu. Písať začala najskôr len pre seba, no zlom nastal vo chvíli, keď ju kamarátka povzbudila, aby svoju poéziu zverejnila na Instagrame. Práve tam si jej tvorba postupne našla vlastné publikum a vybudovala si komunitu podporujúcich a cítiacich ľudí, ktorí ju na tejto ceste sprevádzajú už viac ako päť rokov.

View this post on Instagram A post shared by Vivien (@poetry_by_vivien)

Dnes je Poetry by Vivien meno známe naprieč celým Instagramom, pričom zo zakladateľky vytvorilo aj spoluautorku básnickej zbierky. Momentálne Vivien pracuje na vydaní svojej prvej samostatnej knihy.

„Vždy som chcela mať vlastnú básnickú zbierku, no nevedela som, ako to uskutočniť, keďže to nie je až také jednoduché a človek do toho musí investovať dosť peňazí, čo je pre študenta celkom náročné. Takisto je to komplikované aj s vydavateľstvami, pretože tento druh literatúry nie je až tak populárny,“ hovorí Vivien a dodáva, že práve to bolo dôvodom, prečo ihneď prijala ponuku byť súčasťou zbierky viacerých autorov.

View this post on Instagram A post shared by Vivien (@poetry_by_vivien)

Po danej publikácii však prišla potreba mať niečo svoje - niečo, čo by si s radosťou položila na poličku a mohla na knihe obdivovať jej vlastné meno. „Motivujú ma aj moji sledovatelia, od ktorých som už veľakrát dostala otázku, či mám knihu a kde ju nájdu. Zatiaľ je to všetko len v plienkach, no verím, že sa tento projekt úspešne podarí a že si čitatelia prídu na svoje.“

V jej knihe sa zaručene budeš môcť tešiť na Vivien starú známu úprimnosť i básne, s ktorými sa bude dať stotožniť. Pre autorku je mimoriadne dôležité, aby do každej básne vkladala aj určitú časť seba - a inak tomu nebude ani teraz.

Popri písaní však Vivien rozvíja aj vlastnú módnu líniu, z ktorej plánuje čoskoro uviesť druhú kolekciu. „Môj merch vzniká najmä v mojej hlave. Mám víziu, ku ktorej sa pomaly približujem, a potom dolaďujem detaily. Taktiež mám veľmi šikovného kamaráta @ado_designuje, ktorý mi pomáha s grafikami.“

Tým, že majú s Aďom podobný vkus, väčšinou sa ihneď zhodnú. Pre Vivien je však najpodstatnejšie to, aby sa daný kus páčil predovšetkým jej samej, aby s ním bola spokojná a rada ho nosila. To, že sa to páči aj iným ľuďom a že si to kúpia, berie ako pridanú hodnotu, za ktorú je nesmierne vďačná.

Zdroj: Poetry by Vivien

„Práve pripravujem DROP 2, ten prinesie opäť iný, zaujímavý vizuál a nové texty. Veľmi ma baví celý tento proces - za mňa je to skvelý spôsob, ako prepojiť verbálne umenie so streetwearom a dostať tak možno aj poéziu viac do ulíc a do každodenného života.“

Vivien je aj členkou kolektívu @vyliateduse, v rámci ktorého spoluorganizuje umelecké večery spájajúce poéziu a hudbu. Tieto podujatia si získali množstvo priaznivcov a vytvárajú priestor pre otvorený dialóg medzi umelcom a publikom. Ako sama hovorí, na ich podujatiach panuje uvoľnená atmosféra. Tešia sa na seba navzájom ako kamaráti, keďže väčšinou prichádzajú z rôznych kútov Slovenska. Zároveň všetkých baví vystupovať a počúvať, kto čo nové napísal.

View this post on Instagram A post shared by Vivien (@poetry_by_vivien)

„Veľkú rolu v tom všetkom zohráva aj publikum. Keď je vysoká účasť, ľudia interagujú, lúskajú a zapájajú sa do open micu, motivuje nás to podať čo najlepší výkon a zároveň nás to povzbudzuje v organizovaní ďalších podujatí,“ hovorí Vivien.

Dodáva, že poézia sa na ich vystúpeniach doslova stáva živou. „Človek môže lepšie zachytiť emócie a výrazy umelca, vďaka čomu sa s básňou vie viac stotožniť a možno jej aj lepšie porozumieť. Zároveň tieto vystúpenia vnímam ako studnicu inšpirácie a nových myšlienok - autor sa inšpiruje iným autorom alebo niekým neznámym z publika. Navzájom sa počúvame, učíme a vnímame krásu rozdielnosti a iného zmýšľania.“

View this post on Instagram A post shared by VYLIATE DUŠE | poézia, koncerty & open mic (@vyliateduse)

Vivien je dôkazom, že poézia má aj v dnešnej dobe silu spájať ľudí, inšpirovať a vytvárať priestor pre úprimné prežívanie emócií.