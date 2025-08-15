Najviac sa to dotkne starších tabletov, autopočítačov s Androidom a telefónov, ktoré nie je možné aktualizovať na Android 10.
Hoci august je už v druhej polovici, leto je ešte stále v plnom prúde a mnohí plánujú výlety či dovolenky autom. Navigačné aplikácie ako Waze sú pri cestovaní nenahraditeľné, no používatelia starších zariadení by si mali dávať pozor.
Waze totiž čoskoro prestane sprístupňovať aktualizácie na zariadeniach so systémom Android 9 Pie a starším. Aplikácia síce bude na týchto zariadeniach fungovať aj naďalej, no nové funkcie či zlepšenia už nepribudnú, informoval portál Android Authority.
Zmena sa najviac dotkne starších tabletov, univerzálnych palubných systémov v autách a telefónov, ktoré sa nedajú aktualizovať na Android 10. Waze už začal upozorňovať používateľov, že aktualizácie čoskoro prestanú prichádzať, a najnovšie beta verzie aplikácie už vyžadujú Android 10. Predchádzajúce verzie ešte podporovali Android 8 Oreo a 9 Pie.
Aj keď nové funkcie už nebudú pribúdať, existujúce možnosti aplikácie, vrátane dopravných hlásení a upozornení od používateľov, by mali zostať plne funkčné. Ako alternatívu možno využiť Google Mapy, ktoré fungujú na všetkých zariadeniach od Androidu 8 vyššie.