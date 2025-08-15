Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 15. augusta 2025 o 13:11
Čas čítania 0:38
Karolína Uličná

Navigácia Waze chystá zmeny: Staršie zariadenia už nedostanú viaceré nové funkcie

Navigácia Waze chystá zmeny: Staršie zariadenia už nedostanú viaceré nové funkcie
Zdroj: Unsplash/appshunter.io
TECH ANDROID APLIKÁCIE CESTOVANIE DOPRAVA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Najviac sa to dotkne starších tabletov, autopočítačov s Androidom a telefónov, ktoré nie je možné aktualizovať na Android 10.

Hoci august je už v druhej polovici, leto je ešte stále v plnom prúde a mnohí plánujú výlety či dovolenky autom. Navigačné aplikácie ako Waze sú pri cestovaní nenahraditeľné, no používatelia starších zariadení by si mali dávať pozor.

Waze totiž čoskoro prestane sprístupňovať aktualizácie na zariadeniach so systémom Android 9 Pie a starším. Aplikácia síce bude na týchto zariadeniach fungovať aj naďalej, no nové funkcie či zlepšenia už nepribudnú, informoval portál Android Authority.

Waze
Zdroj: Waze

Zmena sa najviac dotkne starších tabletov, univerzálnych palubných systémov v autách a telefónov, ktoré sa nedajú aktualizovať na Android 10. Waze už začal upozorňovať používateľov, že aktualizácie čoskoro prestanú prichádzať, a najnovšie beta verzie aplikácie už vyžadujú Android 10. Predchádzajúce verzie ešte podporovali Android 8 Oreo a 9 Pie.

Aj keď nové funkcie už nebudú pribúdať, existujúce možnosti aplikácie, vrátane dopravných hlásení a upozornení od používateľov, by mali zostať plne funkčné. Ako alternatívu možno využiť Google Mapy, ktoré fungujú na všetkých zariadeniach od Androidu 8 vyššie.

Anketa:
Používaš aplikáciu Waze?
Takmer vždy, keď si sadnem za volant!
Občas
Nepoužívam
Takmer vždy, keď si sadnem za volant!
89 %
Občas
11 %
Nepoužívam
0 %
Odporúčané
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor) Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor) 12. augusta 2025 o 17:00
Odporúčané
Muž zomrel počas lacnej transplantácii vlasov v Turecku. Klinika tvrdí, že nepochybila Muž zomrel počas lacnej transplantácii vlasov v Turecku. Klinika tvrdí, že nepochybila 14. augusta 2025 o 16:09
Odporúčané
Lenka Poláčková zverejnila prvé zábery z vrcholu K2. Stala sa prvou Slovenkou, ktorá zdolala 2. najvyššiu horu sveta Lenka Poláčková zverejnila prvé zábery z vrcholu K2. Stala sa prvou Slovenkou, ktorá zdolala 2. najvyššiu horu sveta 14. augusta 2025 o 15:33
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ANDROID APLIKÁCIE CESTOVANIE DOPRAVA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Unsplash/Dan Gold
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
refresher+
Odporúčané
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
pred 2 dňami
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
včera o 10:00
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
včera o 07:00
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
refresher+
Odporúčané
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
pred 2 dňami
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
Sponzorovaný obsah
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
2. 8. 2025 15:00
Storky
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Lifestyle news
Po Revúcej sa vraj pohybuje „nahý fantóm“. Záhadný muž behá po štyroch a obyvateľom kradne psy pred hodinou
Česká futbalová legenda Petr Čech sa 26 rokoch rozvádza s manželkou pred hodinou
Navigácia Waze chystá zmeny: Staršie zariadenia už nedostanú viaceré nové funkcie pred 2 hodinami
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov pred 2 hodinami
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov eur pred 3 hodinami
Last of Us v reálnom živote? Šíri sa nebezpečný vírus, niektorým zajacom spôsobil strašidelné výrastky na hlavách dnes o 10:43
WEN vydáva nové EP Chrömove Bratstvö: Beaty ťa pohltia a texty ti zostanú v hlave hneď po prvom vypočutí dnes o 10:03
Rabín a podcasterka sú späť. V novej sérii Nobody Wants This balansujú medzi láskou a rozdielmi dnes o 09:07
Rosé z Blackpink a Puma v novom collabe oživujú ikonické modely. Pridali im nový ženský nádych dnes o 08:17
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler včera o 19:06
Spravodajstvo
Polícia SR Doprava Dopravné správy Správy počasie
Viac
Britský módny reťazec čelí finančnej kríze. Zatvára 33 obchodov a prepustí tisíc zamestnancov
pred 24 minútami
VIDEO: Fotka so slonom sa zmenila na nebezpečný útok. Muž v Indii utrpel pomliaždeniny a dostal pokutu
pred hodinou
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
pred 2 hodinami

Viac z Tech

Všetko
RECENZIA: Mafia: The Old Country sa vracia ku koreňom a nostalgickej jednotke. Je to však až príliš veľký krok do minulosti
Hry
pred 2 dňami
RECENZIA: Mafia: The Old Country sa vracia ku koreňom a nostalgickej jednotke. Je to však až príliš veľký krok do minulosti
pred 2 dňami
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
11. 8. 2025 11:19
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov eur
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov eur
pred 3 hodinami
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Legendárna česká hra Mafia je späť. Čo o nej hovoria prví hráči?
Legendárna česká hra Mafia je späť. Čo o nej hovoria prví hráči?
8. 8. 2025 16:00
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon
pred 3 dňami
Viac z Refresher Všetko
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo
refresher+
Odporúčané
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo
27. 7. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
pred 3 dňami
Tomáša zabíja slnko, z bytu môže výjsť len v skafandri: Čas, ktorý tu mám, chcem využiť naplno (Rozhovor)
1. 8. 2025 7:00
Viac z Móda Všetko
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
Doplnky
11. 8. 2025 11:19
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
11. 8. 2025 11:19
Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky
8. 8. 2025 17:00
August je bohatý na skvelé tenisky. Tieto modely od Pharrella, Rihanny či END. budeš chcieť do zbierky
6. 8. 2025 11:00
Viac z Gastro Všetko
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
Prevádzky
7. 8. 2025 7:00
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
7. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Turisti vybrali najlepšie pizze na svete. 10. miesto je pre mnohých kontroverzné
včera o 12:19
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
7. 8. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov eur
Tech
pred 3 hodinami
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov eur
pred 3 hodinami
Lamborghini Fenomeno prináša extrémny výkon s V12 hybridom a zrýchlením na stovku za 2,4 sekundy.
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas
dnes o 11:00
Vo Veľkom Mederi pribudne moderné ihrisko K Park. Na otvorení nebude chýbať Separ, Osťo a Lady Mel
PR správa
Vo Veľkom Mederi pribudne moderné ihrisko K Park. Na otvorení nebude chýbať Separ, Osťo a Lady Mel
dnes o 10:00
Rosé z Blackpink a Puma v novom collabe oživujú ikonické modely. Pridali im nový ženský nádych
Rosé z Blackpink a Puma v novom collabe oživujú ikonické modely. Pridali im nový ženský nádych
dnes o 08:17
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
refresher+
Odporúčané
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
včera o 19:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
včera o 19:06
Muž zomrel počas lacnej transplantácii vlasov v Turecku. Klinika tvrdí, že nepochybila
Muž zomrel počas lacnej transplantácii vlasov v Turecku. Klinika tvrdí, že nepochybila
včera o 16:09
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
pred 2 dňami
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul?
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul?
včera o 08:19
DJ Moto z Bratislavy má len 13 rokov a už valcuje internet. Jeho virálne video získalo vyše milióna pozretí
DJ Moto z Bratislavy má len 13 rokov a už valcuje internet. Jeho virálne video získalo vyše milióna pozretí
včera o 10:49
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
pred 4 dňami
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
pred 4 dňami
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
pred 2 dňami
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
pred 2 dňami
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
pred 3 dňami
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia