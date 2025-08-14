Lenka podala nadľudský výkon. Stala sa tiež jedinou Slovenkou, ktorá zdolala vrchol oboch najvyšších hôr sveta bez pomocného kyslíka.
Dobré správy prišli až z nadmorskej výšky 8 611 metrov nad morom po tom, ako sa Lenka (Vácvalová) Poláčková na Instagrame pochválila jej nadľudským výkonom.
Pod prvú fotku, ktorú pridala z vrcholu K2, napísala dojemnú správu:
„Mesiac a pol sa tvárila (hora K2, pozn, red.) neprístupne. Bol to veľmi ťažký čas. Zároveň krajší, než som si kedy vysnívala. Zatiaľ čo všetci oslavujú vrchol, my oslavujeme návrat. A zaň som nikdy nebola vďačnejšia. Hora nám to neuľahčila až do posledného momentu, ale o tom vám porozprávam inokedy,“ napísala Lenka v deň svojich narodenín na Instagrame.
Ja, ktorá som chcela vyjsť na druhú najvyššiu horu sveta, aby som si pripomenula, že všetko, čo potrebujem, je už vo mne. Že môžem byť divoká, krehká, autentická, s jednou nohou na zemi a druhou na oblohe. Že môžem byť ja v surovom stave, ako táto prekrásna hora. Presne taK2, aká som. Nech je tento výstup pripomienkou pre každú ženu, ktorá práve váha.
Okrem Lenky sa na vrchol dostali aj jej manžel Honza Poláček a Pasang Nuru Sherpa spolu s Lhakpa Sherpa. Manželia Poláčkovci sa vydali na expedíciu ešte pred šiestimi týždňami. Svojím prvenstvom na K2 sa zapísala do histórie slovenského horolezectva. Bývalá moderátorka a herečka sa tak stala vôbec prvou Slovenkou, ktorá to zvládla – a dokonca bez pomocného kyslíka. Predbehla aj mužských horolezcov.