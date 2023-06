Slovenská ultrabežkyňa Lenka Poláčková zabehla vyše 2 000 kilometrov cez Alpy. Takto vyzerali jej nohy po mesiaci behu

Bývalá herečka a moderátorka absolvovala diaľkovú trasu Via Alpina za 39 dní a vyzbierala 166 000 eur pre onkologicky choré deti.

Slovenská ultrabežkyňa Lenka Poláčková (predtým Vacvalová) prebehla diaľkovú trasu Via Alpina, ktorá sa tiahne cez celé Alpy. Trasu 2 123 kilometrov s prevýšením 96 500 metrov absolvovala za 39 dní. Hranice celkovo prekročila 44-krát.

Na to, aby trasu Via Alpina zdolala, musela prebehnúť cez všetky alpské regióny Slovinska, Rakúska, Nemecka, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Talianska, Francúzska a Monaka. Hranice celkovo prekročila 44-krát.

„Trasa dlhá 2 000 km je raz taká dlhá vzdialenosť, akú som kedy zvládla. A tento projekt bude obrovskou fyzickou i psychickou výzvou. I keď by si na mňa pri mojom prvom projekte v roku 2018 nikto nestavil, som tu, na trase siedmej diaľkovej trasy, prostredníctvom ktorej chcem pomáhať,“ napísala pred začiatkom výzvy bývala moderátorka Fashion TV a herečka, ktorú môžeš poznať napríklad z českej Ordinácie v ružovej záhrade.

Spoločnosť jej robil manžel, pes a kocúr

Ultrabežkyňa trasu absolvovala spolu so svojím manželom Honzom Poláčkom, ktorý jej robil „support“ (človek, ktorý ťa sprevádza počas diaľkového pochodu/behu, pomáha ti s ubytovaním, jedlom atď.). Po Alpách sa presúvali v dodávke, kde žili aj so svojím psom a kocúrom.

Lenka Poláčková celú cestu bojovala s neľútostnými prírodnými podmienkami. Brodila sa v snehových závejoch a sedlách, trasu jej komplikoval technický vysokohorský terén a zastihlo ju aj niekoľko búrok. Každý deň prebehla približne 50 kilometrov a vyše 2 000 výškových metrov.

Nevyhla sa ani zraneniam – niekoľkokrát spadla a s fyzioterapeutom musela na diaľku riešiť narazené koleno. Zážitky z trasy zverejňovala každý deň na svojom Instagrame, kde má momentálne 112-tisíc followerov.

V nedeľu 11. júna sa s nimi podelila aj s tým, ako vyzerajú jej nohy po vyše mesiaci behu v drastických podmienkach.

Zbierala peniaze pre deti s rakovinou

Ako aj predošlé Lenkine behy, aj tento mal charitatívny rozmer. Cieľom bolo získať najnovší ultrazvuk na včasnú diagnostikou srdcových chýb pre Detské kardiocentrum vo Fakultnej nemocnice v Motole. Ľudia si mohli „adoptovať“ Lenkine kilometre a prispieť cez stránku Darujme.cz.

Po dosiahnutí cieľovej sumy oznámila, že za každých ďalších 150 000 Kč zaobstará revolučný transplantačný box pre pľúcne transplantačné centrum v tej istej nemocnici. Ten by mal umožniť transplantáciu pľúc aj v prípadoch, ktoré doteraz neboli možné.

Dva dni pred skončením výzvy Lenka vyzbierala 3 941 963 Kč (asi 166 094 eur), čo predstavuje 122 percent cieľovej sumy. Kilometre známej športovkyne si adoptovalo celkovo 6 893 ľudí. Ak by si to chcel urobiť aj ty, môžeš to spraviť do utorka cez portál Darujme.

Lenka Poláčková ma za sebou už niekoľko šialených charitatívnych výziev. V minulosti prebehla 820-kilometrovú trasu GR11 cez španielske Pyreneje, v roku 2021 ubehla 1 020 kilometrov cez Colorado Trail, Skalnaté hory a Never Summer Mountains v USA. Pred dvomi rokmi vyhrala 110-kilometrový Monterosa Est Himalayan Trail v talianskych Alpách. Je autorka dvoch kníh – Nájdem odvahu a Viac odvahy.