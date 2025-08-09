Kategórie
dnes 9. augusta 2025 o 14:00
Čas čítania 2:44
Zdenka Hvolková

Ateliér SLZA kombinuje obyčajné kovy a Swarovski krištále. Dva rovnaké kúsky v jeho dielni ešte nevznikli (REFRESHER ART)

Ateliér SLZA kombinuje obyčajné kovy a Swarovski krištále. Dva rovnaké kúsky v jeho dielni ešte nevznikli (REFRESHER ART)
Zdroj: Instagram / @slz.atelier
KULTÚRA REFRESHER ART
Hoci je v branži nováčikom, jeho originalita ho posúva vpred.

Zuzana Halásová, zakladateľka ateliéru SLZA (S Láskou Zuzka Ateliér), sa do sveta šperkov naplno ponorila začiatkom roka 2024. Jej cesta však začala oveľa skôr - už ako dieťa mala blízko k navliekaniu korálikov či práci s drôtikmi. V roku 2023 sa rozhodla urobiť prvý vážnejší krok a zainvestovať do nástrojov, materiálu a najmä do seba.

Prvé pokusy boli, ako sama priznáva, doslova katastrofa, no aj to patrí k procesu. „Keďže som samouk, tak som si dlho hľadala spôsob, akým tvoriť, aby mi vyhovoval, a ešte dlhšie som sa odhodlávala založiť si vlastnú značku,“ hovorí Zuzka. Napriek tomu je dnes SLZA synonymom ručne vyrábaných, jedinečných kúskov, ktoré nesú rukopis úprimnosti, intuície a tvorivosti.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SLZA (@slz.atelier)

Tvorba, ktorá sa neopakuje

Každý šperk pod značkou SLZA je vytvorený ručne zo šperkového cínu s prímesou striebra. Ako nám však Zuzka vysvetlila, nejde o klasické striebro, ale zmes, kde dominuje cín. „Baví ma na ňom, že je finančne dostupný a ľahko spracovateľný. Nemá takú vysokú teplotu tavenia, ako majú drahšie kovy, čiže stačí aj obyčajná pájkovačka a dajú sa robiť divy,“ hovorí. Materiál však má i svoje nevýhody, medzi ktoré patrí jeho mäkkosť, preto šperky, najmä prstene, tvorí v pevných veľkostiach, aby sa predišlo lámaniu.

Hoci by sa dalo povedať, že každý nový šperk je pre Zuzanu výzvou, najnáročnejšie bývajú väčšie prstene - napríklad tie, ktoré presahujú šírkou cez viac prstov. Spomína konkrétne „slniečkový“ prstienok či prsteň so špirálkami, ktoré si vyžadujú viac času a precíznosti.

zuzana halásová slza s láskou zuzka ateliér refresher art zuzana halásová slza s láskou zuzka ateliér refresher art zuzana halásová slza s láskou zuzka ateliér refresher art zuzana halásová slza s láskou zuzka ateliér refresher art
Zobraziť galériu
(4)


Farby, kamene a nové smery

Spočiatku sa SLZA zameriavala skôr na kovové plochy, no postupne prišla potreba pridať farbu a život, čo prerástlo až do Swarovski krištáľov, ktoré šperkom dodávajú nový rozmer, či už vizuálne, alebo energeticky. Tieto farebné „výstrelky“ sa stali prirodzeným vývojom jej tvorby.

„Mala som potrebu vyjsť z komfortnej zóny a zaexperimentovať s farbami. Najprv som tak zľahka pridávala riečne perly či farebné šnúrky na prívesky a neskôr som začala zháňať aj iné veci. Zapáčilo sa mi, ako farba dokáže pridať viac života šperku. Rozhodne sa chcem naučiť pracovať so striebrom či zlatom.“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SLZA (@slz.atelier)

Proces, ktorý plynie prirodzene

Tvorba v SLZA ateliéri nie je striktne naplánovaný proces. Zuzka sa rada zatvorí na dlhší čas do ateliéru (pokojne aj celú noc) a tvorí podľa momentálnej nálady. Necháva sa viesť intuíciou, často bez konkrétneho plánu. Tvar a forma vznikajú prirodzene, čo každému kúsku dodáva originálny charakter.

Dôležitou súčasťou tvorby je aj myšlienka, že každý šperk má svojho človeka. „Šperky vytváram so zámerom, aby sa každý, kto si daný šperk zakúpi, mohol cítiť jedinečne. Baví ma, hlavne na eventoch, sledovať, kto si aký kúsok vyberie. Páči sa mi, ako im konkrétny šperk vždy sadne.“ A práve táto jedinečnosť je hlavným posolstvom jej značky - dva rovnaké šperky jednoducho nevzniknú.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SLZA (@slz.atelier)

Kam smeruje SLZA?

Značka SLZA má za sebou už niekoľko úspešných podujatí, napríklad Tehláreň či Vitamin Market v Brne, no jej zakladateľka má chuť posúvať sa ďalej. Jej cieľom je dosiahnuť bod, keď sa bude môcť šperkárstvu venovať naplno, nielen ako koníčku.

Zuzana sa zatiaľ nefixuje na konkrétne festivaly či trhy. „Keďže som v tomto celom nováčik, nemám zatiaľ nejaké obrovské očakávania. Skôr sa chytám každej šance, čo mi príde pod ruky. Uvidím, kam ma to zaveje a už teraz sa na to veľmi teším.“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SLZA (@slz.atelier)

No v hĺbke duše má aj jednu špeciálnu predstavu: navrhnúť šperk pre niekoho ikonického. Ak by si mohla vybrať osobnosť zo slovenskej alebo českej scény, bola by to Annet X. „Páči sa mi jej štýl a myslím si, že by som sa vyhaluzila na nejakom tvare náušníc, ktoré by vynikli a zaujali pri jej slick back účesoch.“

Na fotografii Annet X, pre ktorú by raz Zuzka chcela s ateliérom vytvoriť vlastný šperk.
Na fotografii Annet X, pre ktorú by raz Zuzka chcela s ateliérom vytvoriť vlastný šperk. Zdroj: Instagram / @annetx

Značka SLZA je dôkazom toho, že s vášňou, trpezlivosťou a ochotou skúšať nové veci sa dá vytvoriť niečo jedinečné. Zuzana Halásová tvorí šperky, ktoré sú nielen estetickým doplnkom, ale aj vyjadrením individuality, nálady a osobného príbehu. A hoci je na začiatku svojej cesty, už teraz je jasné, že SLZA má potenciál zažiariť na trhu aj v srdciach ľudí.

Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Junior Reporter
Všetky články
