Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 18. decembra 2025 o 19:00
Čas čítania 2:46

Explo vs Duklock, podvody s letenkami a diss na Nvotovú: Toto všetko si možno prescrolloval

Explo vs Duklock, podvody s letenkami a diss na Nvotovú: Toto všetko si možno prescrolloval
Zdroj: instagram / @miskopipisko, @lifeisporno, @expl0ited_
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
V novej Scrolláde nájdeš všetko, čo ti mohlo tento týždeň v online svete ujsť.

Dobrý, je tu druhá časť novej Scrollády. Kika si už vyliala srdce na YouTube a ja si ho teraz vylejem tu. V niečom sa asi zhodneme a na niečo sa pozrieme z iného uhla, no toto sú veci, ktoré ti na internete nemali za posledný týždeň uniknúť – či už ide o virálne bizáry alebo niche cool hudbu.

Chceš prescrollovať zaujímavé lifestyle informácie? Odoberaj týždennú Scrolládu a nič cool ani podstatné ti neujde.


Hudobné newsky

Dnes o polnoci ťa na streamoch bude čakať nový projekt od WENa a Porsche Boya – East Side Sound II. Som zaujatá, že o tom píšem? Nie. Pretože videosingel „MOJ HLAS“, v ktorom majú obaja svoje frajerky (so sweet, I could get diabetes), je jednoducho hit.

No ale poďme k veciam, o ktorých nevie celé Slovensko, ale moja cool artsy bublina kamošov áno. Danisen opäť vydal EP – tentokrát sa volá DANJEL a vyšlo k nemu aj cool videjko natáčané v Amsterdame pred STRAAT múzeom.

Minulý týždeň dropli niekoľko vecí aj členovia ECHO. Triple8 prišiel s novým singlom „Hávěť, zrúdy“, SmellyMatY dropol EP WhiteRoses a LevakBob spolu s ahojnikim a oak eym dropli single z WIG! Housu z Bratislavy, na ktorom sme bohužiaľ neboli, no sľubujeme, že nabudúce nám to neujde.

Samozrejme (ne)môžeme zabudnúť ani na to, že Separ sa vyjadril k jeho beefu s Dorotou Nvotovou na novom tracku s Flexkingom, ktorý vyhral zápas nad Zvarčim v FNC 10.

FNC 10 alebo: Vyzvite niekto Azru na zápas

Neviem, či ma v tento večer niečo prekvapilo, okrem Rasťovho nástupu na track od... Billy Barman? Keďže som nevidela celé zápasy ani zblízka, ani z diaľky, okrem mega backstage videjka od Miriho a zostrihov na Instagrame. Ale shoutout všetkým bitkárom, I could never. Iba ak by ma vyzval niekto, kto má väčšie čísla (žmurk).

Kika sa tiež dozvedela nejaké fresh novinky o ďalších bitkách, takže si utekaj kuknúť aj aktuálne video na začiatku tohto článku.

Woohoo nový tunel! Či... starý?

Trošku slovenskej cestnej politiky. Po dvadsiatich siedmich rokoch čakania budú otvárať tunel Višňové. Akože, dali si na čas, nebudem klamať. Ale ako mestskej babe mi to život na ruby neobráti. Dúfam však, že sa severanom bude dobre jazdiť – bezpečne, bez nehôd, aspoň sa vyhnú vykoľajeniu.

Explo vs Ducklock

Už minule som písala o tom, že Explo sa vrátil na YouTube, no Ducklock si s Peťom dal výzvu. Keďže sa aj jeho, aj Ducklockov kanál blíži k miliónu, Ducklock prehlásil, že sa k nemu dostane skôr ako Explo.

Dušan s 921-tisícmi followerov prehlásil, že za každých tisíc subscriberov pridá jednu fľašu kečupu do svojho štúdia. Explo s 969-tisícmi zas povedal, že za každých desať nových subscriberov pridá jednu fotku Dušana na svoju stenu.

Neviem, čo je bizarnejšie, ale smutná Naty, ktorá sa na to bude musieť pozerať, môže rozpútať taktiež nemalé peklo. Nemyslím globálne, no tak estetický byt by nemal byť znesvätený stovkami fotiek jedného muža (ak teda nie je ultra fanynka).

Fero Joke má po spoluprácach

Samozrejme, že aj to, čo urobil Fero Joke, malo následky. Po verejnej kritike a obvinení zo sexuálneho obťažovania Fero prišiel o spoluprácu s Tescom a rozhodol sa odísť z relácie na JOJke. Uvidíme, kde všade Fera odteraz nebudeme vídať, alebo ako sa k tomuto postavia ďalšie spoločnosti.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Fero (@fero_joke)

Pán Papcun, vráťte peniažky!

Ďalšia infludráma sa nesie v duchu cestovania, kde sa Dominik Papcun trošku viac prepočítal a dlhuje peniaze ľuďom, ktorých okradol cez internet. Prvé video opisovalo, ako na zrušenej letenke obete zarobil viac ako 700 eur.

Následne sa v komentároch nakopila fúra ľudí, ktorých postihol ten istý osud, a medzi nimi aj Explo, ktorému Dominik dlhuje vraj až štyridsaťtisíc eur.

Nový Life is Porno drop nevydržal ani deň

Dnešnú Scrolládu by som zakončila módnou newskou. Life Is Porno dnes mal nový drop – posledný handmade drop v tomto roku – a kúsky sa v ňom vypredali do pár minút. V novom drope spolupracovali s pražskými značkami Koldhart a Vortex.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Life is Porno®️ (@lifeisporno)

Takže keď ti niekto bude hovoriť, že mať vlastnú značku nie je cool, tak ho nepočúvaj a utekaj si ušiť svoje vysnívané pieces.

HUDBA SCROLLÁDA
Lifestyle news
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
dnes o 16:32
Emily opúšťa Paríž a vydáva sa do Ríma: Na Netflixe už nájdeš očakávanú piatu sériu Emily in Paris
dnes o 15:31
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air Force 1
dnes o 14:46
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
dnes o 14:36
Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu
dnes o 13:34
Z Bratislavy sa dostaneš na jeden z najikonickejších ostrovov Grécka. Vieme, kedy linka na Mykonos štartuje a koľko stoja letenky
dnes o 12:27
O2 oznámilo veľkú zmenu: Preberá UPC a rozširuje svoju ponuku
dnes o 11:28
V Česku sa má natáčať hollywoodsky film s Leonardom DiCapriom a Jennifer Lawrence. Réžie sa ujme legendárny Martin Scorsese
dnes o 10:29
Lovestream reaguje na kolíziu s festivalom Grape. Organizátori menia dátum
dnes o 09:24
Oscary uvidíme na YouTube. Najprestížnejšie filmové ceny opúšťajú televízne obrazovky
dnes o 08:40
Spravodajstvo
Polícia SR Energie Autonehoda Vláda Roberta Fica
Viac
Štát pripravil pre študentov príjemné prekvapenie. Niektorí dostanú tisíce eur navyše
pred hodinou
Nečakaný objav na východe Slovenska: Náhodný okoloidúci objavil v lese ľudské pozostatky
pred 2 hodinami
Sudkyňu Záleskú uznali čiastočne za vinnú. Jej prípad sa týka prieťahov v konaní
pred 2 hodinami

Späť
Zdieľať
Diskusia