Explo vs Duklock, podvody s letenkami a diss na Nvotovú: Toto všetko si možno prescrolloval

V novej Scrolláde nájdeš všetko, čo ti mohlo tento týždeň v online svete ujsť.
Dobrý, je tu druhá časť novej Scrollády. Kika si už vyliala srdce na YouTube a ja si ho teraz vylejem tu. V niečom sa asi zhodneme a na niečo sa pozrieme z iného uhla, no toto sú veci, ktoré ti na internete nemali za posledný týždeň uniknúť – či už ide o virálne bizáry alebo niche cool hudbu.
Hudobné newsky
Dnes o polnoci ťa na streamoch bude čakať nový projekt od WENa a Porsche Boya – East Side Sound II. Som zaujatá, že o tom píšem? Nie. Pretože videosingel „MOJ HLAS“, v ktorom majú obaja svoje frajerky (so sweet, I could get diabetes), je jednoducho hit.
No ale poďme k veciam, o ktorých nevie celé Slovensko, ale moja cool artsy bublina kamošov áno. Danisen opäť vydal EP – tentokrát sa volá DANJEL a vyšlo k nemu aj cool videjko natáčané v Amsterdame pred STRAAT múzeom.
Minulý týždeň dropli niekoľko vecí aj členovia ECHO. Triple8 prišiel s novým singlom „Hávěť, zrúdy“, SmellyMatY dropol EP WhiteRoses a LevakBob spolu s ahojnikim a oak eym dropli single z WIG! Housu z Bratislavy, na ktorom sme bohužiaľ neboli, no sľubujeme, že nabudúce nám to neujde.
Samozrejme (ne)môžeme zabudnúť ani na to, že Separ sa vyjadril k jeho beefu s Dorotou Nvotovou na novom tracku s Flexkingom, ktorý vyhral zápas nad Zvarčim v FNC 10.
FNC 10 alebo: Vyzvite niekto Azru na zápas
Neviem, či ma v tento večer niečo prekvapilo, okrem Rasťovho nástupu na track od... Billy Barman? Keďže som nevidela celé zápasy ani zblízka, ani z diaľky, okrem mega backstage videjka od Miriho a zostrihov na Instagrame. Ale shoutout všetkým bitkárom, I could never. Iba ak by ma vyzval niekto, kto má väčšie čísla (žmurk).
Kika sa tiež dozvedela nejaké fresh novinky o ďalších bitkách, takže si utekaj kuknúť aj aktuálne video na začiatku tohto článku.
Woohoo nový tunel! Či... starý?
Trošku slovenskej cestnej politiky. Po dvadsiatich siedmich rokoch čakania budú otvárať tunel Višňové. Akože, dali si na čas, nebudem klamať. Ale ako mestskej babe mi to život na ruby neobráti. Dúfam však, že sa severanom bude dobre jazdiť – bezpečne, bez nehôd, aspoň sa vyhnú vykoľajeniu.
Explo vs Ducklock
Už minule som písala o tom, že Explo sa vrátil na YouTube, no Ducklock si s Peťom dal výzvu. Keďže sa aj jeho, aj Ducklockov kanál blíži k miliónu, Ducklock prehlásil, že sa k nemu dostane skôr ako Explo.
Dušan s 921-tisícmi followerov prehlásil, že za každých tisíc subscriberov pridá jednu fľašu kečupu do svojho štúdia. Explo s 969-tisícmi zas povedal, že za každých desať nových subscriberov pridá jednu fotku Dušana na svoju stenu.
Neviem, čo je bizarnejšie, ale smutná Naty, ktorá sa na to bude musieť pozerať, môže rozpútať taktiež nemalé peklo. Nemyslím globálne, no tak estetický byt by nemal byť znesvätený stovkami fotiek jedného muža (ak teda nie je ultra fanynka).
Fero Joke má po spoluprácach
Samozrejme, že aj to, čo urobil Fero Joke, malo následky. Po verejnej kritike a obvinení zo sexuálneho obťažovania Fero prišiel o spoluprácu s Tescom a rozhodol sa odísť z relácie na JOJke. Uvidíme, kde všade Fera odteraz nebudeme vídať, alebo ako sa k tomuto postavia ďalšie spoločnosti.
Pán Papcun, vráťte peniažky!
Ďalšia infludráma sa nesie v duchu cestovania, kde sa Dominik Papcun trošku viac prepočítal a dlhuje peniaze ľuďom, ktorých okradol cez internet. Prvé video opisovalo, ako na zrušenej letenke obete zarobil viac ako 700 eur.
Následne sa v komentároch nakopila fúra ľudí, ktorých postihol ten istý osud, a medzi nimi aj Explo, ktorému Dominik dlhuje vraj až štyridsaťtisíc eur.
Nový Life is Porno drop nevydržal ani deň
Dnešnú Scrolládu by som zakončila módnou newskou. Life Is Porno dnes mal nový drop – posledný handmade drop v tomto roku – a kúsky sa v ňom vypredali do pár minút. V novom drope spolupracovali s pražskými značkami Koldhart a Vortex.
Takže keď ti niekto bude hovoriť, že mať vlastnú značku nie je cool, tak ho nepočúvaj a utekaj si ušiť svoje vysnívané pieces.