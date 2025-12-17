Spolu s MUDr. Borisom Bajerom, PhD., som sa pozrela na to, ako si počas sviatkov udržať zdravé hranice bez výčitiek a extrémov.
Vianočné sviatky sú obdobím pokoja, oddychu a rodiny, no zároveň aj časom, keď sa bežná rutina rozpadne. Tréningy ustúpia návštevám, spánkový režim sa posunie a zdravé návyky idú často bokom. Je to problém? A kde je hranica medzi oddychom a stratou kontroly?
Na to, ako sa na sviatky pozerať z pohľadu zdravého životného štýlu a ako si udržať rovnováhu bez extrémov, som sa pýtala MUDr. Borisa Bajera, PhD., lekára a odborníka na výživu a zdravý životný štýl z Polikliniky Váš Lekár.
Stratiť rutinu nie je problém
„Krátkodobá zmena rytmu sama o sebe nepredstavuje problém, pokiaľ zostanú zachované základné piliere – spánok, pohyb a primeraná strava.“ tvrdí Boris. Problém podľa neho nevzniká z toho, že si dovolíme „vypnúť“, ale zo straty akýchkoľvek hraníc. Je úplne jasné, že počas sviatkov budú mať naše dni iný režim. „Namiesto pevného rozvrhu odporúčam kotvy dňa – 2 až 3 jednoduché body, ktoré sa snažím dodržať bez ohľadu na okolnosti,“ hovorí. Môže ísť napríklad o ranný pohyb alebo krátku prechádzku, pravidelný čas jedla, pobyt na čerstvom vzduchu. Rutina počas sviatkov nemá byť dokonalá, ale udržateľná.