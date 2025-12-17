Kategórie
dnes 17. decembra 2025 o 16:00
Hana Divišová

„Rutina počas sviatkov nemá byť dokonalá, ale udržateľná." Odborník na pohyb a výživu vysvetľuje, ako zvládnuť Vianoce bez stresu

Zdroj: Refresher/Hana Divišová
Spolu s MUDr. Borisom Bajerom, PhD., som sa pozrela na to, ako si počas sviatkov udržať zdravé hranice bez výčitiek a extrémov.

Vianočné sviatky sú obdobím pokoja, oddychu a rodiny, no zároveň aj časom, keď sa bežná rutina rozpadne. Tréningy ustúpia návštevám, spánkový režim sa posunie a zdravé návyky idú často bokom. Je to problém? A kde je hranica medzi oddychom a stratou kontroly?

Na to, ako sa na sviatky pozerať z pohľadu zdravého životného štýlu a ako si udržať rovnováhu bez extrémov, som sa pýtala MUDr. Borisa Bajera, PhD., lekára a odborníka na výživu a zdravý životný štýl z Polikliniky Váš Lekár.

Stratiť rutinu nie je problém

„Krátkodobá zmena rytmu sama o sebe nepredstavuje problém, pokiaľ zostanú zachované základné piliere – spánok, pohyb a primeraná strava.“ tvrdí Boris. Problém podľa neho nevzniká z toho, že si dovolíme „vypnúť“, ale zo straty akýchkoľvek hraníc. Je úplne jasné, že počas sviatkov budú mať naše dni iný režim. „Namiesto pevného rozvrhu odporúčam kotvy dňa – 2 až 3 jednoduché body, ktoré sa snažím dodržať bez ohľadu na okolnosti,“ hovorí. Môže ísť napríklad o ranný pohyb alebo krátku prechádzku, pravidelný čas jedla, pobyt na čerstvom vzduchu. Rutina počas sviatkov nemá byť dokonalá, ale udržateľná.

Pár jednoduchých návykov môže výrazne ovplyvniť, ako rýchlo starne tvoj mozog. Veda odhaľuje, ako na to
pred hodinou
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epicu zadarmo
pred 2 hodinami
Myslíš si, že poznáš Avatara? Tento kvíz ťa pripraví na premiéru nového filmu
pred 3 hodinami
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
dnes o 16:15
„Rutina počas sviatkov nemá byť dokonalá, ale udržateľná.“ Odborník na pohyb a výživu vysvetľuje, ako zvládnuť Vianoce bez stresu
dnes o 16:00
Rumunsko postaví vlastný „Disneyland“. Tento však bude s upírskou tematikou
dnes o 15:38
Moment, na ktorý fanúšikovia Simpsonovcov čakali roky. Maggie konečne prehovorila
dnes o 14:24
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
dnes o 13:45
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
dnes o 11:14
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
dnes o 10:46
