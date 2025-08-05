Omamné látky v pití nájdeš na diskotékach aj dnes. Čo robiť, ak si sa stal obeťou a ako sa brániť? Respondenti nám porozprávali príbehy, pri ktorých takmer prišli o život.
Drogy v nápojoch. Téma, o ktorej sme už všetci pravdepodobne počuli. O niečom takom sa hovorilo kedysi na strednej škole, možno zo správ alebo v článkov zo zahraničia. „Date rape“ drogy ako GHB, ktoré niekto nepozorovane vleje do drinku, aby mohol druhému ublížiť, znásilniť ho, alebo len tak „vypnúť“. Tento jav sa nazýva aj „spiking".
Rodičia nám pri odchode na diskotéku prízvukovali, aby sme si nikdy nenechávali drink bez dozoru na stole, no stále to pre mnohých pôsobilo viac ako sci-fi, než niečo, čo sa môže naozaj stať. Pre mnohých je to niečo, čo sa deje „niekde inde“, napríklad v Amerike. V undergroundových kluboch, no určite nie na Slovensku. Veď kto by míňal vlastné drogy na to, aby ich sypal niekomu inému do pitia? Opak je však pravdou.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Príbeh Ľuba, ktorý musel ísť na druhý deň po žúre na pohotovosť.
- Ako Majke niečo nasypali do Kofoly.
- Čo sa stalo, keď musel Kristián zachraňovať dievča, ktorému išla pena z úst.
- Akým spôsobom znásilnili Kristínu.
- Stanovisko polície a rady, ako sa chrániť.