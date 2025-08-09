Znie to ako vtip, ale ide o reálnu taktiku, ktorá sa ukázala ako mimoriadne účinná.
Farmári v severozápadných oblastiach USA začali používať drony vybavené reproduktormi, z ktorých púšťajú rockovú hudbu od AC/DC a hádku Scarlett Johansson s Adamom Driverom z filmu Marriage Story (2019). Cieľom má byť odradiť vlkov od útokov na dobytok.
Problém s vlkmi sa v tejto časti Spojených štátov výrazne zhoršil od ich opätovného vysadenia do Yellowstonského národného parku v roku 1995. Populácia vlkov sa odvtedy rozrástla a útoky na dobytok a ovce dramaticky stúpli. Keďže ide o zákonom chránený druh, farmári nesmú vlkov usmrcovať, a tak museli hľadať kreatívne riešenia.
Pomoc prišla v podobe technológie. Ako informuje The Wall Street Journal, USDA (americké ministerstvo poľnohospodárstva) potvrdilo, že začali nasadzovať špeciálne kvadrokoptéry vybavené reproduktormi. Z tých sa púšťa napríklad skladba Back in Black od AC/DC či známa emocionálne vyhrotená hádka z filmu Marriage Story, kde Johansson a Driver ako rozvádzajúci sa pár vedú intenzívny dialóg plný výčitiek a kriku.
„Potrebujem, aby si vlky uvedomili, že ľudia sú hrozba,“ povedal Paul Wolf, oblastný supervízor USDA v Oregone, pre The Wall Street Journal. Hoci postavy vo filme nie sú zlé, ich hádka zjavne pôsobí na vlky dostatočne stresujúco, aby sa oblasti s dobytkom vyhýbali.
A výsledky hovoria samy za seba: počet útokov v južnom Oregone výrazne klesol. Kým pred nasadením dronov bolo v priebehu 20 dní zabitých 11 kráv, po spustení novej metódy klesol počet obetí na dve za nasledujúcich 85 dní.
Zdá sa teda, že kombinácia tvrdého rocku a emocionálne nabitých filmových scén môže byť pre divoké šelmy dostatočne desivá. A kto vie, možno sa v budúcnosti dočkáme aj ďalších filmových odstrašovačov, ako je hádka Jacka Nicholsona s Tomom Cruiseom vo filme A Few Good Men, slávna scéna Joea Pesciho z Goodfellas alebo ikonické „You’re tearing me apart, Lisa!“ z kultového The Room.