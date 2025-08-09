Kategórie
dnes 9. augusta 2025 o 8:42
Čas čítania 1:10
Zdenka Hvolková

Na severe USA vytasili farmári na vlkov nové zbrane: Pušky nečakaj, ide o Scarlett Johansson a AC/DC

Na severe USA vytasili farmári na vlkov nové zbrane: Pušky nečakaj, ide o Scarlett Johansson a AC/DC
Zdroj: Harper's Bazaar / Wikimedia Commons
AC/DC SCARLETT JOHANSSON USA ZVIERACIA RÍŠA
Znie to ako vtip, ale ide o reálnu taktiku, ktorá sa ukázala ako mimoriadne účinná.

Farmári v severozápadných oblastiach USA začali používať drony vybavené reproduktormi, z ktorých púšťajú rockovú hudbu od AC/DC a hádku Scarlett Johansson s Adamom Driverom z filmu Marriage Story (2019). Cieľom má byť odradiť vlkov od útokov na dobytok.

Problém s vlkmi sa v tejto časti Spojených štátov výrazne zhoršil od ich opätovného vysadenia do Yellowstonského národného parku v roku 1995. Populácia vlkov sa odvtedy rozrástla a útoky na dobytok a ovce dramaticky stúpli. Keďže ide o zákonom chránený druh, farmári nesmú vlkov usmrcovať, a tak museli hľadať kreatívne riešenia.

vlk, Šumava
Zdroj: Pexels / Steve
AC/DC SCARLETT JOHANSSON USA ZVIERACIA RÍŠA
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Harper's Bazaar / Wikimedia Commons
