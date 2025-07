Ďalší diel série Jurský svet s podtitulom Rebirth sa v kinách objaví 2. júla. Kritici ho už ale videli v predstihu a prichádzajú tak prvé recenzie zo zahraničia.

Kritikov rozdelil nový prírastok v rámci dinosaurej ságy na dva tábory. Na súhrnnom webe hodnotenia od renomovaného recenzenta Metacritic si film vyslúžil 53 percent, čiže perfektne zapadol do škatuľky „mixed“ feelings. Snímka tiež nazbierala vyložene biedne hodnotenia, avšak vyskytlo sa aj veľa extrémne nadšených. Nechýba ani stopercentné skóre od britského Telegraphu.

Na Rotten Tomatoes Rebirth získalo o jediný percentuálny bod navyše. 54-percentné hodnotenie vyplynulo z 45 sklamaných hlasov a z 53 názorov, ktoré film označili za fresh. Užívateľské komentáre, ale upozorňujú hlavne na nedostatky. Avi Offer sa posťažoval na „nedostatok invencie a rušivo zlý výkon Scarlett Johansson“.

Ale aby si si urobil názor sám/a, vybrali sme 7 recenzií, ktoré ohodnotili rôzne aspekty filmu. Od hate komentárov až po vyzdvihovanie ku hviezdam. Začneme od najhoršej.

New York Post: „Efekty vyzerajú horšie než pred 30 rokmi“

„Podľa obvyklého scenáru musí niekoľko nesympatických idiotov odletieť z New Yorku na nebezpečný tropický ostrov, hoci je zrejmé, že by to nemali robiť," nešetrí film recenzent Johnny Oklesinski, ktorý filmu udelil 25-percentné hodnotenie.

„Mnohé z predstavených dinosaurov sú laboratórne hybridy, ktoré síce majú vyzerať desivo, ale pôsobia príliš neprirodzene. Pri svojej veľkej hmotnosti ani nechodia realisticky. Ich šupinatá koža postráda štruktúru. Všetky špeciálne efekty vyzerajú horšie ako pred 30 rokmi."

Zdroj: Universal Pictures

Looper: „Prvý film od originálu, ktorý dáva zmysel“

„Od originálu prvý jurský film, ktorý dáva zmysel," píše certifikovaný kritik Rotten Tomatoes Alistair Ryder pre webovú stránku Looper.

Ryder vyzdvihuje fakt, že film sa nevracia k premisám predchádzajúcich dielov, ktoré sa len snažili vytvoriť nový park, a že scenárista David Koepp vytvoril príbeh, ktorý je konečne lepším pokračovaním. „Väčšina divákov sa bude sústrediť na to, ako sa v danom momente bavili, zatiaľ čo kritici budú pravdepodobne lamentovať nad tým, ako sa táto séria stáva viac a viac jednorázovou." Film ohodnotil 40 percentami.

Zdroj: Cinemart/propagační materiál

RogerEbert.com hodnotí film 50 percentami

Odkaz jedného z najznámejších filmových kritikov – Rogera Eberta – žije stále. Kritik ocenený Pulitzerovou cenou zomrel síce v roku 2013, ale v jeho šľapajách idú ďalší kritici na platforme RogerEbert.com, ktorú vedie vdova po autorovi.

Kritička Christy Lemire si film až tak neobľúbila. „Keď ľuďom hrozí, že ich zožerú podivné zmutované dinosaury, Jurský svet môže byť skvelá zábava. Ale kým sa tam dostanete, musíte sa doslova aj obrazne predierať džungľou," píše v úvode svojej recenzie. „... (Film) sa snaží nadviazať na napätie predchádzajúcich filmov a zároveň vyjadruje názor na svet, v ktorom dnes žijeme. Skutočné monštrum je tu kapitalizmus, ale kúpte si, prosím, toto špeciálne vedro na popcorn za 30 dolárov v tvare hlavy tyranosaura."

Na 50 percentách zostáva aj IGN

Hodnotenie je slovami kritickejšie ako na stránke RogerEbert.com, ale percentá zostávajú rovnaké. „Jurassic World Rebirth prináša sklamanie 'viac toho istého'. Hoci Scarlett Johansson, Mahershala Ali a zvyšok hereckého obsadenia sú po celý čas zaujímaví a sympatickí, Gareth Edwards nezachytáva svoj charakteristický štýl veľkolepých vizuálnych efektov a David Koepp nenachádza čaro svojho pôvodného scenára Jurského parku a rozhodol sa sledovať štruktúru tohto filmu skôr ako remix než ako znovuzrodenie," píše o filme Clint Gage.

Variety mu dáva 60 percent

„Film ponúka aktualizovanú verziu tej istej základnej jazdy, ktorú Spielberg ponúkol pred 32 rokmi, a napriek tomu sa nezdá byť podstatný pre celkovú mytológiu série, ani nenaznačuje, kam by sa táto séria mohla uberať," delí sa o svoje pocity Peter Debruge, filmový kritik pre Variety.

Zdroj: Cinemart/propagační materiál

Prvýkrát do zelených čísel s hodnotením Screen Rant a 70 percentami

Tu už z titulku vidíme, že Mary Kessel, autorke recenzie, sa film vcelku páčil. „Po desaťročiach prešľapov je najnovší film jurskej série najlepším a najdôležitejším filmom za posledné roky." Autorka zároveň prináša najdôležitejšiu myšlienku zo všetkých týchto recenzií: „Jurský svet znovuzrodenie sa nám pozerá priamo do očí a pýta sa, či nás tento príbeh ešte stále baví. Záver si musí urobiť každý sám, ale predpokladám, že pre väčšinu z nás bude odpoveď áno."

83 percent udeľuje filmu Entertainment Weekly

„Scarlett Johansson a Jonathan Bailey pomáhajú tejto sérii opäť ožiť," a „ale sú to dinosaury, ktoré nás privádzajú späť znova a znova, a to platí aj tu." Webová stránka časopisu Entertainment Weekly udeľuje filmu takmer perfektné hodnotenie. Chváli najmä vybrané herecké obsadenie a tvrdí, že film je strhujúce letné dobrodružstvo, ktoré sa opiera o hviezdne obsadenie.

Do kín sa film dostane už zajtra, 3. júla, a diváci ho budú môcť konečne ohodnotiť. Čoskoro sa tiež ukáže, ktorý z letných reštartov dlhoročnej série bude najlepší.