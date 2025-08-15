Kategórie
dnes 15. augusta 2025 o 10:03
Čas čítania 0:59
Michaela Kedžuchová

WEN vydáva nové EP Chrömove Bratstvö: Beaty ťa pohltia a texty ti zostanú v hlave hneď po prvom vypočutí

WEN vydáva nové EP Chrömove Bratstvö: Beaty ťa pohltia a texty ti zostanú v hlave hneď po prvom vypočutí
Zdroj: Instagram / @ohmywen (fotil Patrik Tóth)
HUDBA NAJNOVŠIE ALBUMY RAP SLOVENSKÝ RAP WELOVEVERYSIMPLE
WEN opäť vydal sonicky aj lyricky vyšperkovaný projekt.

Zdá sa, že chalani z WLVS nevedia, čo je to prestávka. WEN totiž tento rok vydáva už druhé EP – Chrömove Bratstvö. Hoci má len tri tracky, zaryjú sa ti do hlavy už po jednom vypočutí. O beaty sa postaral Elissio, o mix a master Marko Bröstl a o cover Nuri.

Môj mood, yea, zase Blanco
Na pumpe sa fotím s Aziatkou
Malá ručička pred desiatkou
V celú mám show, treba pohnúť zadkom
Môj stav má problém s taktom
Ich stav má problém s faktom
Že čím ďalej, tým viac zisťujú, že neexistuje nič pred bratstvom

WEN
Zdroj: Instagram / @ohmywen
Prvý track „Bratstvö“ si mohol počuť už ako leak na jeho Instagrame, alebo počas WLVS Live 006 v Kulturparku či na Grape. Keď sme sa WENa na Grape spýtali, ako podľa neho tracky z tohto EP znejú, povedal:

Čisto sonicky mi príde prvý ako Raputacia, druhý ako LiGHT BLUE a tretí ako mix oboch. Ale tématicky je úplne niečo iné ako tieto albumy.

 

Na EP-čku nájdeš aj jasné referencie na Sameya a jeho tvorbu. V tracku „Chröm“ sa objavujú lyrics z tracku „cool“ od neho, a v treťom tracku je taktiež zakomponovaná linka „sme na mol“ (z tracku „na mol“, na ktorom účinkujú Samey, Luca Brassi10x, Porsche Boy, ale aj samotný WEN).

Má v pi*i tvoj pu**y-ass rapík...

Tracky (už nie len ako leaky) budeš môcť počuť už dnes (15. 8.) alebo zajtra (16. 8.) na Samey + WEN Tour zastávkach v Košiciach a Humennom.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by WEN (@ohmywen)

Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
NAJNOVŠIE ALBUMY RAP SLOVENSKÝ RAP WELOVEVERYSIMPLE
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram / @ohmywen (fotil Patrik Tóth)
