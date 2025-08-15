WEN opäť vydal sonicky aj lyricky vyšperkovaný projekt.
Zdá sa, že chalani z WLVS nevedia, čo je to prestávka. WEN totiž tento rok vydáva už druhé EP – Chrömove Bratstvö. Hoci má len tri tracky, zaryjú sa ti do hlavy už po jednom vypočutí. O beaty sa postaral Elissio, o mix a master Marko Bröstl a o cover Nuri.
Môj mood, yea, zase Blanco
Na pumpe sa fotím s Aziatkou
Malá ručička pred desiatkou
V celú mám show, treba pohnúť zadkom
Môj stav má problém s taktom
Ich stav má problém s faktom
Že čím ďalej, tým viac zisťujú, že neexistuje nič pred bratstvom
Prvý track „Bratstvö“ si mohol počuť už ako leak na jeho Instagrame, alebo počas WLVS Live 006 v Kulturparku či na Grape. Keď sme sa WENa na Grape spýtali, ako podľa neho tracky z tohto EP znejú, povedal:
Čisto sonicky mi príde prvý ako Raputacia, druhý ako LiGHT BLUE a tretí ako mix oboch. Ale tématicky je úplne niečo iné ako tieto albumy.
Na EP-čku nájdeš aj jasné referencie na Sameya a jeho tvorbu. V tracku „Chröm“ sa objavujú lyrics z tracku „cool“ od neho, a v treťom tracku je taktiež zakomponovaná linka „sme na mol“ (z tracku „na mol“, na ktorom účinkujú Samey, Luca Brassi10x, Porsche Boy, ale aj samotný WEN).
Má v pi*i tvoj pu**y-ass rapík...
Tracky (už nie len ako leaky) budeš môcť počuť už dnes (15. 8.) alebo zajtra (16. 8.) na Samey + WEN Tour zastávkach v Košiciach a Humennom.