Príbeh sa odohráva v malom meste, kde presne o 2:17 zmizne bez stopy celá školská trieda. Táto desivá udalosť spustí sériu temných a vzájomne prepojených príbehov.

Zach Cregger prichádza po úspechu filmu Barbarian so svojím ďalším filmom. Štyridsaťštyriročný režisér a scenárista opisuje, že „chcel natočiť hororový epos“, a tak sa o to pokúsil filmom Weapons.

Pred takmer dvoma mesiacmi zverejnili prvý trailer, ktorý zľahka načrtol príbeh a nechal divákov v napätí. Strašidelné rozprávanie detským hlasom, ktoré sa nieslo celou prvou uputávkou, sa teraz vracia, ale naďalej sa v ňom objavujú aj ďalšie postavy a naznačuje, že nepôjde len o deti. V hlavných úlohách vidíme Josha Brolina a Juliu Garner, ktorú môžete poznať zo seriálu Ozark na Netflixe.

Plagát k filmu Zbrane Zdroj: Warner Bros / propagační materiál

Rovnako strašidelný ako oba trailery je aj nový plagát k filmu, ktorý vyzerá, akoby ho nakreslilo dieťa, len... strašidelnejšie. Weapons prídu do kín 7. augusta a zatiaľ to vyzerá, že by to mohol byť jeden z najstrašidelnejších hororov, aké tento rok uvidíš.