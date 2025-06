Skvelá správa pre všetkých fanúšikov domácej módnej tvorby.

V našom geografickom pásme nepôsobí príliš veľa módnych značiek, ktoré by nás svojou prácou oslovili a dlhodobo bavili svojimi originálnymi nápadmi a atraktívnym vizuálom.

O to viac nás teší prítomnosť českej značky My Dear Clothing, ktorá predstavuje novú kolekciu s názvom 23:57, čím pokračuje v odpočítavaní času do úderu polnoci, kedy sa stane jediným živobytím svojho zakladateľa – Zbyňka Štanderu.

Novinka je zatiaľ najdivokejšou jazdou v histórii My Dear Clothing a je inšpirovaná svetom chrtích pretekov – ich surovosťou, rýchlosťou, eleganciou, ale tiež znepokojivým kontrastom medzi krásou a utrpením. Medzi produktmi sú tričká s grafickými motívmi, šortky, mikiny s kapucňou a zapínaním na zips, košeľa či džínsy. Všetky sú vyrobené na Slovensku a v Česku a nepochybujeme o tom, že ich uvidíš na členoch labelu Milion Plus a v známych módnych magazínoch.

Kolekcia 23:57, ktorá predstavuje preteky s časom, poctu chrtom a surovú krásu okamihu, bude v predaji od 30. júna o 19:00 v online obchode My Dear Clothing. Značka z každého predaného kúsku s motívom chrtích závodov venuje 10 % z tržby neziskovej organizácii For Greyhounds, ktorá sa stará o opustené a vyslužilé chrty.

Zatiaľ si nájdi svoje obľúbené modely v galérii od Benedikta Renča, ktorý je pre nás ikonou módnej fotografie. Réžiu kampane majú na svedomí Radka Málková a Pavla Valouchová, pričom hlavnou hviezdou je britský model Ricki Hall, známy z kolekcie 23:55.

Značka My Dear Clothing vznikla v roku 2013 v Pardubiciach a z pôvodnej subkultúrnej komunity umelcov a interpretov okolo hudobného labelu Milion Plus sa vyvinula na jednu z najhlasnejších a najprogresívnejších odevných značiek v Českej republike.

My Dear Clothing dnes tvorí Zbyněk Štandera, ktorý pretvára klasické pravidlá a očakávania spoločnosti, a pritom dokazuje, že úspech neznamená stratu autenticity. Stavia na slovenskej a českej výrobe, kvalitných materiáloch a nadčasovom, ale originálnom dizajne.