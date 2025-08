Nela Pocisková: Stratila som samú seba, zachránili ma až deti. Pôrod v aute mi dal extrémnu silu (#TBH s Hanou)

Prihlásenie do účtu:

Herečka a speváčka otvorene o kariérnych začiatkoch, vzťahu so starším mužom aj najťažších chvíľach v živote.

Speváčka a herečka Nela Pocisková prijala pozvanie do relácie To Be Honest, kde úprimne porozprávala o svojich začiatkoch, extrémnej pracovnej záťaži v mladom veku, vplyve materstva na život a kariéru a zmenách ktorými si prešla.

S moderátorkou Hanou sa rozprávali o tom, ako sláva či vzťah s o dvadsať rokov starším Jánom Ďurovčíkom ovplyvnili jej dospievanie a či dnes kariéru v tak mladom veku vníma negatívne. Okrem toho sa dozvieš, ako sa jej podarilo opäť nájsť samú seba a ako ju zmenil dramatický pôrod v aute. Pozri si celý rozhovor vyššie.