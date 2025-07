Petra Tóthová: Ako sa z letušky Emirates stala porotkyňa Pečie celé Slovensko? (MAKE UP & GOSSIP)

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Nový diel Makeup & Gossip je tu!

Do kresla v Beauty Factory si tentokrát sadla cukrárka a porotkyňa z Pečie celé Slovensko, Petra Tóthová. V tomto dieli ukáže, ako si robí svoj bežný look, ktorý vydrží aj celodenné pečenie a letné teploty.

Petra je cukrárka z Bratislavy, momentálne vedie kurzy a píše knihy. V tomto dieli sa dozvieš, ako prebieha natáčanie šou Pečie celé Slovensko, ako sa dostala do roly porotkyne a čo si pamätá zo života v Dubaji, kde pracovala ako letuška pre Emirates. Petra sa učí po celom svete, cheesecake sa učila piecť v New Yorku, ale dozvieš sa aj to, kde inde bola a čo sa naučila.

Petra sa podelila s Lindou o svoje must-have produkty, bez ktorých nikdy neodíde z domu. V jej kabelke nesmie chýbať balzam na pery, korektor a gumička.

Linda a Petra ťa prevedú celým líčením – od prípravy pokožky až po finálny look. Uvidíš všetky produkty, ktoré použili, takže si určite odnesieš nové makeup tipy.