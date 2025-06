Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Plánujú Rasťo a Karolína spoločnú budúcnosť?

Ruža pre nevestu 3 už skončila a po rozhovoroch s vypadnutými ružičkami a moderátorom Mišom Totkom do štúdia zavítala konečne aj víťazka tejto série – Karolína. Čo všetko nám prezradila?

Čo hovorí na to, že letenky na Maledivy boli rezervované na Aničku? V čom sú si spolu s Rasťom podobní? Stihli sa už pohádať? Prečo sa podľa nej Rebeka nehodila k Rasťovi? Bola podľa nej Anička šikanovaná? Prečo ju na vile nebrali ostatné dievčatá ako konkurenciu? Plánujú spolu s Rasťom budúcnosť? Toto a ešte oveľa viac sa dozvieš v tomto nezostrihanom rozhovore.

Karolína sa do šou dostala až v polovici, spolu s Jasmínou a Linditou. Aj keď ju ostatné ružičky označovali za nudnú diplomatku, práve ona presvedčila ženícha Rasťa, že je tá, s ktorou môže budovať skutočný vzťah aj mimo vilu. To sa aj potvrdilo, keďže šou už skončila a dvojica prezradila, že stále tvoria pár. Na ich Instagrame zdieľajú spoločné fotky a spomínajú, aké to bolo schovávať sa.