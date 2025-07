Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Rachellkka a jej priateľ Pufflick.

Ráchel Karnižová a Pavel Mareš tvoria jeden z najsledovanejších influencerských párov. Na jar svojich fanúšikov šokovali správou, že čakajú bábätko. V najnovšej epizóde Close Friends porozprávali o svojom vzťahu, práci a aj o očakávanom dieťatku.

Ráchel je primárne influencerka, DJ-ka a má aj niekoľko svojich vlastných značiek. Okrem Instagramu sa preslávila aj v reality šou. Bola výraznou účastníčkou Love Islandu aj Survivora. Pavel sa zasa preslávil pod prezývkou Pufflick. Natáča krátke rozhovory so známymi osobnosťami o móde a venuje sa DJingu rovnako ako jeho partnerka.

Fanúšikov primárne zaujímalo, ako sa pripravujú na rodičovstvo a či sa na nový život tešia. Ráchel prezradila, kedy má termín pôrodu, a opísala aj, ako celé tehotenstvo zvláda. Načrtli aj vážnejšie témy a odpovedali na otázku, prečo sa rozhodli bábätko nechať a či ho budú na sociálnych sieťach aj napriek hrozbám ukazovať.

Ak ťa zaujíma, či majú už vybrané meno, koho povahu si želajú, aby dieťa zdedilo, a či s ním chcú cestovať, určite si pozri najnovší diel našej relácie. Okrem bábätka rozprávali aj o ich vzťahu. Zdôverili sa, ako u nich doma fungujú financie, a prezradili, kto čo platí. Aké majú plány a kde sa vidia o 5 rokov?

V prémiovej verzii rozhovoru pre členov Refresher+ prezradili, či bude svadba a či by spolu boli aj v prípade, keby nečakali bábätko. Ráchel úprimne odpovedala aj na to, či je pripravená byť mama a s Pavlom sa rozrozprávali aj o tom, či si myslia, že im bude dieťa narušovať sexuálny život. Akú radu by dali dievčatám dnešnej generácie a kam by sa presťahovali, keby mali neobmedzený budget? Toto a omnoho viac sa dozvieš vo videu!