Na Grape zažiješ pravú berlínsku klubovú scénu. Týchto nemeckých DJ-ov si nemôžeš nechať ujsť (PREHĽAD)

Poriadny festivalový žúr ťa čaká tu.

Ak aj ty pomaly odpočítavaš dni do Grape, musíme ti povedať o jednom stage-i, ktorý rozhodne nemôžeš vynechať zo svojho festivalového programu. Reč je o NO SIGNAL POOL CLUB, ktorý si pre teba pripravil UniCredit Bank.

Dizajn zóny sa nesie v bazénovej estetike, takže nebudú chýbať ani skokanské mostíky (čisto pre vizuálne účely), ležadlá, šatne a biele kachličky ako z legendárnej berlínskej „kúpeľne“ HÖR – milovníci techna vedia, o čom hovoríme.

Nezabúdaj, že lístky na Grape sa rýchlo míňajú, takže ak ešte nemáš ten svoj, kúp si ho čo najskôr. Vstupenka ťa vyjde 129 eur . 🍇

No čo je najväčší ťahač stage-u, sú mená, ktoré z trenčianskeho letiska spravia berlínsku klubovú scénu. Áno, Berlín je síce „kolíska“ techna, no tento stage nebude len o ňom. Praví berlínski kluboví návštevníci vedia, že hudba odtiaľ znie ako nikde inde. Preto očakávaj jedinečný mix rôznych elektronických a iných žánrov v DJ setoch, ktoré zažiješ 8. a 9. augusta na Grape.

UrbnMowgli

Berlínsky producent a DJ ťa prevedie tour naprieč žánrami. V jeho setoch budeš počuť temný a zároveň melodický mix house, break beat, acid, rave a trance trackov. Ver nám, že počas neho nebudeš chcieť si ani odskočiť na WC.

Od roku 2018 aktívne vydáva vlastnú hudbu na labeloch po celom svete. V roku 2020 založil spolu so svojím partnerom Moodrichom vlastný label „Emotional Voyage Records“, ktorého cieľom je vydávať, propagovať a organizovať eventy s kvalitnou, emotívnou a undergroundovou tanečnou hudbou vo všetkých jej podobách.

Moodrich

Moodrich, známy aj ako „The Smooth Renegade“, kombinuje lo-fi, funky breakbeaty a hip-hopové prvky do výrazného setu, ktorý sa dotkne tvojej duše. Berlínsky DJ a producent sa snaží nájsť ten sweet spot medzi organickými a syntetickými zvukmi. Ako sme písali vyššie, spoločne s DJ-om UrbnMowgli založil label „Emotional Voyage Records.“

Cecilia Tosh

Cecilia Tosh je berlínska umelkyňa nemeckého a mozambického pôvodu, známa svojimi hlbokými, groovy a vesmírnymi setmi inšpirovanými Detroitom a dub technom. Ako spolukurátorka podujatia „New Faces“ v Tresor Berlin si urobila meno aj vďaka vystúpeniam na ikonických miestach ako Berghain a HÖR. A toto leto sa predstaví aj na Grape.

Ako by povedal jeden poslucháč: „Vibe jej setu bol neskutočný. Je to jeden banger za druhým.“

Bunny Tsukino

29-ročná lipská DJ-ka, ktorá si požičala meno z legendárneho anime Sailor Moon, prinesie divoký set, ktorý kombinuje všetky aspekty modernej elektronickej klubovej hudby. Môžeš sa tešiť na roztomilé melódie, „girlboss“ vokály, tvrdé basy, rýchle breaky či výrazné drums. Inak povedané, DJ-ka Bunny Tsukino je definíciou citátu „never let them know your next move.“

Cyberflex

Berlínske trio pozostávajúce z umelcov, producentov a hudobníkov si pomaly buduje meno na scéne elektronickej hudby. Cyberflex čerpá silnú inšpiráciu z detroitskej techno scény, čo sa výrazne odráža v ich setoch. Ich zvuk je zmesou tradičných elektronických rytmov a inovatívnych zvukových textúr. Živé vystúpenia sú často sprevádzané pohlcujúcimi vizuálmi.

Delia Plangg

Môžeš sa tešiť aj na Deliu Plangg – DJ-ku, producentku a speváčku z Berlína. V jej setoch si vypočuješ mix žánrov ako synthwave, nu disco, tech house, techno, deep house a electroclash.